Nettoyeurs haute pression HDS-E 3.3/25-4 M Ef
Le HDS-E 3.3/25-4 M Ef avec chaudière électrique s'avère particulièrement utile pour les applications sans gaz d'échappement. La chaudière bénéficie d'une isolation innovante ainsi que d'un mode eco!efficiency, ce qui la rend à la fois économique et respectueuse de l'environnement.
La poignée-pistolet innovante EASY!Force est l'une des nombreuses particularités de notre nettoyeur haute pression à eau chaude avec chauffage électrique HDS-E 3.3/25-4 M Ef. Elle utilise la force de recul du jet haute pression afin que l'utilisateur n'ait aucun effort à faire pour la maintenir en position fixe. Les attaches rapides EASY!Lock augmentent également le confort de travail : elles facilitent le montage et le démontage manuel et sont 5 fois plus rapides que les raccords vissés traditionnels, tout en étant aussi durables et solides. Ce haut niveau de confort va de pair avec de très hautes performances et une efficacité énergétique impressionnante de l'appareil. Sa puissance de chauffe de 24 kW lui permet d'atteindre des températures de travail de 85 °C, ce qui s'avère idéal pour les salissures huileuses et grasses. Grâce à la servocommande (en option), il est même possible d'obtenir une température de 70 °C en fonctionnement continu. La nouvelle isolation très performante de la chaudière permet de réduire la consommation d'énergie de 40 % en mode veille, tandis que le mode eco!efficiency privilégie une température de 60 °C, ce qui est très économique lorsque des températures d'eau extrêmes ne sont pas nécessaires.
Fonctionnalités et avantages
Haute température de travailGrand réservoir d'eau chaude (max. 85 ° C dans le système de chauffe) Jusqu'à 45 °C en fonctionnement continu à pleine charge ou 70 °C grâce au dispositif Servo Control.
MobilitéMobilité assurée par les grandes roues et la roulette directionnelle. Pour basculer facilement lors de la rencontre d'obstacles tels que les marches ou trottoirs
Très économe en énergieIsolant de la chaudière haute performance: 40% en moins d’énergie consommée Mode eco!efficiency unique
Concept d'utilisation
- Crochet pour le câble d'alimentation et le tuyau HD.
- Tableau de commande clairement rangé.
- Panneau de commandes central avec LED d'affichage
Économies d'énergie et de temps : avec le pistolet haute pression EASY!Force et les attaches rapides EASY!Lock
- Enfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force.
- Attaches rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. Et 5 fois plus vite qu'avec un raccord vissé.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|575
|Fréquence (Hz)
|60
|Débit (l/h)
|360 - 760
|Pression de service (bar/MPa)
|30 - 175 / 3 - 17.5
|Température (avec une admission à 12 °C) (°C)
|min. 45 - max. 85
|Puissance de raccordement (kW)
|30
|Puissance de chauffe (kW)
|24
|Poids (avec accessoire) (kg)
|127.5
|Poids emballage inclus (kg)
|138.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced
- Longueur flexible haute pression: 15 m
- Lance d'arrosage: 1050 mm
- Powerbuse
Équipement
- Chauffage électrique sans gaz d'échappement
- Barre de commande avec témoins lumineux
- Coupure de la pression
- 2 réservoirs à détergent
Zones d’application
- Nettoyeur à haute pression d'eau chaude avec chauffe électrique pour gaz d'échappement dans les espaces intérieurs