La poignée-pistolet innovante EASY!Force est l'une des nombreuses particularités de notre nettoyeur haute pression à eau chaude avec chauffage électrique HDS-E 3.3/25-4 M Ef. Elle utilise la force de recul du jet haute pression afin que l'utilisateur n'ait aucun effort à faire pour la maintenir en position fixe. Les attaches rapides EASY!Lock augmentent également le confort de travail : elles facilitent le montage et le démontage manuel et sont 5 fois plus rapides que les raccords vissés traditionnels, tout en étant aussi durables et solides. Ce haut niveau de confort va de pair avec de très hautes performances et une efficacité énergétique impressionnante de l'appareil. Sa puissance de chauffe de 24 kW lui permet d'atteindre des températures de travail de 85 °C, ce qui s'avère idéal pour les salissures huileuses et grasses. Grâce à la servocommande (en option), il est même possible d'obtenir une température de 70 °C en fonctionnement continu. La nouvelle isolation très performante de la chaudière permet de réduire la consommation d'énergie de 40 % en mode veille, tandis que le mode eco!efficiency privilégie une température de 60 °C, ce qui est très économique lorsque des températures d'eau extrêmes ne sont pas nécessaires.