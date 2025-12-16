Les patins alimentés au mazout de la série Kärcher sont les chevaux de bataille de l’industrie des nettoyeurs haute pression. Fournissant jusqu’à 5,6 gal/min d’eau chaude à une pression allant jusqu’à 3 500 lb/po2, ces machines robustes alimentées au gaz et au diesel sont bâties sur un châssis ouvert en acier à revêtement par poudre de 1 1/4 po de gros calibre et sont idéales pour un montage sur un camion ou sur une remorque. Le moteur à démarrage électrique et la puissante pompe Kärcher KT à entraînement par courroie avec garantie de 7 ans sont isolés du reste de la machine sur un châssis secondaire monté sur amortisseur pour réduire les vibrations. La combinaison de vapeur est de série. Tous les modèles sont certifiés ETL.