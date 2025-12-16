La série Kärcher Mojave est la machine polyvalente parfaite pour une variété d'applications telles que l'agriculture, l'automobile et le transport. La série Mojave offre les meilleures performances pour de meilleurs résultats de nettoyage - le tout combiné dans un ensemble robuste. Des fonctionnalités innovantes conçues avec des composants de haute qualité en font un produit capable de résister à des conditions de travail difficiles.