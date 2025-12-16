Le BRC 30/15 C est la machine idéale pour le nettoyage de base en profondeur des moquettes sur des petites surfaces. Sa brosse flottante permet également d’obtenir des résultats de nettoyage parfaits même sur des surfaces inégales. Le BRC 30/15 peut également être utilisé de manière flexible pour le nettoyage intermédiaire des moquettes avec un détergent I-Capsol pré-injecté ou pour le détachage ponctuel des taches.