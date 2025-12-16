Machine de nettoyage des moquettes BRC 30/15 C
Le nettoyeur de moquettes automatique pour une injection/extraction rapide et économique des petites surfaces, mais également pour le « spot cleaning » et le nettoyage intermédiaire des moquettes par injection préalable de détergent I-Capsolation. Économique sur des surfaces comprises entre 200 et 800 m².
Le BRC 30/15 C est la machine idéale pour le nettoyage de base en profondeur des moquettes sur des petites surfaces. Sa brosse flottante permet également d’obtenir des résultats de nettoyage parfaits même sur des surfaces inégales. Le BRC 30/15 peut également être utilisé de manière flexible pour le nettoyage intermédiaire des moquettes avec un détergent I-Capsol pré-injecté ou pour le détachage ponctuel des taches.
Fonctionnalités et avantages
Puissance de nettoyage élevée
- La brosse-rouleau favorise un nettoyage en profondeur.
- Brosse-rouleau à suspension oscillante, garantissant une puissance de nettoyage homogène.
- Ravive et donne un nouveau look à la moquette.
Dimensions compactes
- Idéal pour les surfaces entre 200 m² et 800 m²
- Stockage aisé.
- Transport aisé.
Spécifications
Données techniques
|Rendement surfacique (nettoyage en profondeur/nettoyage d'appoint iCapsol) (m²/h)
|150
|Dépression (mbar/kPa)
|300 / 30
|Pression d’injection nettoyage en profondeur (bar)
|3.9
|Débit d’injection nettoyage en profondeur (l/min)
|1.4
|Largeur d'aspiration (cm)
|315
|Réservoir eau propre/sale (l)
|15 / 17
|Puissance turbine (W)
|1300
|Puissance du moteur des brosses (W)
|76
|Poids sans accessoires (kg)
|36
|Poids emballage inclus (kg)
|40.2
|Dimensions (L × l × h) (cm)
|920 x 360 x 750
Scope of supply
- Nombre de brosses: 1 Pièce(s)
Équipement
- Sens du déplacement: Marche arrière