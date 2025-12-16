Robuste, durable, performant et flexible sans fil : notre injecteur-extracteur sans fil Puzzi 2/1 Bp. Avec cet appareil d'injection-extraction à batterie mobile, qui fait office à la fois d'injecteur-extracteur, de détacheur et d'aspirateur détacheur, vous pouvez éliminer en toute simplicité les taches fraîches ou incrustées présentes sur les textiles comme ceux des chaises capitonnées, du canapé, des sièges de véhicule et bien d'autres. Le Puzzi 2/1 Bp élimine toutes les taches en un tour de main à l'aide de sa puissance de réaspiration exceptionnelle et assure ainsi des temps de séchage réduits. Grâce à son format compact, à son faible poids et à sa poignée de transport ergonomique, l'appareil se transporte aisément d'une seule main. Pour un résultat optimal lors du détachage, la solution de nettoyage est injectée sous pression jusqu'au cœur des fibres textiles puis réaspirée en même temps que la saleté décollée. Inclus de série : suceur fauteuil, flexible d'injection/d'extraction, réservoirs séparés pour l'eau propre et l'eau sale et support pour accessoires intégré. En cas de commande, veuillez noter que pour cette version de l'appareil, la puissante batterie Kärcher Battery Power+ 36 V ainsi que le chargeur rapide correspondant doivent être commandés séparément.