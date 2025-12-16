Appareil d'injection-extraction Puzzi 8/1
Performant et conçu spécialement pour le nettoyage des capitonnages ainsi que le détachage des surfaces textiles : l'injecteur-extracteur Puzzi 8/1 avec suceur pour meubles ergonomique et particulièrement court.
Robuste, durable, efficace : l'injecteur-extracteur Puzzi 8/1 de Kärcher s'illustre par ses résultats de nettoyage exceptionnels et hygiéniques ainsi que par sa rentabilité élevée lors du nettoyage des capitonnages et du détachage des surfaces textiles. À cet effet, l'appareil d'injection-extraction compact injecte la solution de nettoyage jusqu'au cœur des fibres textiles puis la réaspire en même temps que la saleté ainsi détachée. Cette puissance de réaspiration exceptionnelle garantit en outre un séchage et une réutilisabilité rapides des surfaces textiles – la réponse idéale aux exigences poussées des professionnels du nettoyage dans l'hôtellerie et la restauration ou dans le nettoyage intérieur des véhicules. Permettant un nettoyage pratique et ergonomique des zones étroites, le suceur pour meubles ultra court de série s'inscrit également dans cette optique. Grâce à son très faible poids et à sa poignée de transport ergonomique, cet injecteur-extracteur se transporte aisément d'une seule main. De plus, de grands boutons-poussoirs, qui s'actionnent à la main ou au pied, augmentent le confort d'utilisation. Pour une meilleure vue sur l'eau sale, le couvercle de l'appareil ainsi que le suceur à main bénéficient d'un design transparent.
Fonctionnalités et avantages
Performance de nettoyage exceptionnelleNettoyage en profondeur parfait des surfaces textiles. Séchage et réutilisabilité rapides grâce à la puissance de réaspiration exceptionnelle. Excellent résultat de nettoyage avec effet avant/après visible.
Suceur pour meubles ergonomique et ultra courtBoutons sur la poignée et boutons-poussoirs qui s'actionnent avec un seul doigt. La forme pratique de la poignée permet différentes positions de prise en main. L'embout rouge de la buse assure une consommation d'eau efficace.
Faible poids et format compact et robusteTransport sans effort, même d'une seule main, pour franchir les paliers et les marches d'escalier. Permet des intervalles de travail prolongés sans fatigue. Longue durée de vie garantissant une rentabilité élevée.
Réservoir 2 en 1 intelligent et amovible
- Remplissage rapide et facile du réservoir d'eau propre.
- Vidage confortable et facile de l'eau sale.
- Illustration Quickstart pour une utilisation en ne peut plus simple.
Utilisation simple grâce à 2 grands boutons-poussoirs
- Plus besoin de se pencher : l'appareil s'allume et s'éteint au pied, vite et simplement.
- Méthode tout-en-1 rapide : injection et aspiration combinées en une seule opération.
- Méthode en 2 étapes : pulvériser sur les fibres et laisser agir – puis aspirer.
Grandes roues arrière et roulettes pivotantes flexibles à 360
- Facile à manœuvrer, même sur des surfaces irrégulières.
- Particulièrement maniable et flexible à prendre en main lors du nettoyage.
Crochet rabattable pour le rangement du câble
- Pour ranger le câble d'alimentation en toute sécurité.
- Pratique, protège les câbles.
- L’appareil est facile à transporter et à ranger.
Grand orifice de remplissage pour l'eau propre
- Remplissage d'eau propre pratique, sûr et rapide.
- Indicateur de niveau maximal bien visible.
- Pas de débordement en traînant ou en repoussant l'appareil.
Rangement intégré pour le suceur pour meubles
- Grâce au système à clip, le suceur pour meubles est toujours à portée de main.
- Rangement permettant d'éviter les pertes, même pendant le transport.
Spécifications
Données techniques
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|12 - 18
|Débit d'air (l/s)
|71
|Dépression (mbar/kPa)
|270 / 27
|Débit d'injection (l/min)
|1
|Pression d'injection (bar)
|1
|Réservoir eau propre/sale (l)
|8 / 7
|Puissance turbine (W)
|1200
|Puissance pompe (W)
|40
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|120 / 120
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Longueur du câble (m)
|7.5
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|8.6
|Poids emballage inclus (kg)
|12.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|524 x 332 x 442
Scope of supply
- Suceur pour meubles court avec poignée
- Flexible d'injection/d'aspiration: 2.5 m
- Crochet pour câble
- Réservoir 2 en 1 amovible pour l'eau propre/l'eau sale
Équipement
- Rangement pour accessoires intégré pour suceur pour meubles/suceur pour fentes
- Rangement pour accessoires intégré pour suceur pour sol
Videos
Zones d’application
- Pour un nettoyage en profondeur intensif des capitonnages et des tissus d'ameublement
- Pour le traitement ciblé des taches sur les surfaces textiles
- Pour le nettoyage de toutes les surfaces textiles, y compris dans les véhicules
- Pour un nettoyage en profondeur intensif des sièges de véhicule en textile
- Pour le nettoyage ciblé des capitonnages dans les zones sensibles sur le plan de l'hygiène