Robuste, durable, efficace : l'injecteur-extracteur Puzzi 8/1 de Kärcher s'illustre par ses résultats de nettoyage exceptionnels et hygiéniques ainsi que par sa rentabilité élevée lors du nettoyage des capitonnages et du détachage des surfaces textiles. À cet effet, l'appareil d'injection-extraction compact injecte la solution de nettoyage jusqu'au cœur des fibres textiles puis la réaspire en même temps que la saleté ainsi détachée. Cette puissance de réaspiration exceptionnelle garantit en outre un séchage et une réutilisabilité rapides des surfaces textiles – la réponse idéale aux exigences poussées des professionnels du nettoyage dans l'hôtellerie et la restauration ou dans le nettoyage intérieur des véhicules. Permettant un nettoyage pratique et ergonomique des zones étroites, le suceur pour meubles ultra court de série s'inscrit également dans cette optique. Grâce à son très faible poids et à sa poignée de transport ergonomique, cet injecteur-extracteur se transporte aisément d'une seule main. De plus, de grands boutons-poussoirs, qui s'actionnent à la main ou au pied, augmentent le confort d'utilisation. Pour une meilleure vue sur l'eau sale, le couvercle de l'appareil ainsi que le suceur à main bénéficient d'un design transparent.