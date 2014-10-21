Professional
Haute pression
Des avantages substantiels : un nettoyage plus rapide et de meilleure qualité, moins coûteux en énergie et en eau. Les produits de nettoyage et d'entretien Kärcher donnent des résultats brillants dans l'industrie, l'artisanat et le secteur alimentaire. Un nettoyeur haute pression et un détergent parfaitement adaptés l'un à l'autre.
Sol
Les détergents Kärcher FloorPro offrent une efficacité élevée et garantissent un nettoyage ultra-performant, à moindre effort et rapidement. Les systèmes de nettoyage Kärcher incluent des appareils, des accessoires et des détergents fonctionnant en accord parfait. Ainsi peuvent-ils rendre votre travail plus facile, plus rapide et plus confortable. Sans oublier la protection optimale dont bénéficient alors les équipements de nettoyage et les surfaces à nettoyer.
Moquette
La gamme de produits CarpetPro permet le nettoyage et l'entretien des surfaces textiles d'une manière douce et efficace. Cette solution innovante accélère les opérations de nettoyage et de séchage, empêche une redéposition rapide et préserve les surfaces traitées, dans le respect de l'environnement et du budget. La gamme CarpetPro est fondée sur la technologie iCapsol, qui permet d'encapsuler et de fixer les impuretés. Il n'est plus nécessaire de rincer la moquette, les résidus de saleté encapsulés étant facilement aspirés au cours du nettoyage d'entretien qui suit. La moquette est rapidement sèche et à nouveau praticable.
Sanitaires
Parfum frais ; meilleure couverture grâce à la texture gel ; respect des matériaux et de l'environnement ; nettoyage quotidien ; supprime les dépôts de tartre, de poussière et de graisse ; par ex. pour les toilettes et les urinoirs ; dégradation microbiologique de nombreux produits ; désodorisant et antibactérien.