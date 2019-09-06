TRANSFORMATION DE LA VIANDE, DE LA VOLAILLE ET DU POISSON

Propreté sans compromis

Être minutieux, respecter les exigences en matière d'hygiène et respecter les délais, voilà ce qui compte pour le nettoyage des abattoirs. Et ce n’est pas une tâche facile en présence de saleté tenace telle que le sang, les graisses et les protéines.

L'hygiène commence dans la zone de livraison. Utilisez nos nettoyeurs haute pression à eau chaude avec une eau à 80°C. Nettoyer avec de l'eau chaude plutôt que froide à la même pression est beaucoup plus efficace, car les protéines, les graisses et les huiles sont également éliminées. Vous obtiendrez de meilleurs résultats et économisez jusqu'à 35% de temps de travail, tout en réduisant de manière significative la quantité de germes en utilisant peu ou pas de désinfectant et en protégeant l'environnement. Nos nettoyeurs haute pression à eau chaude peuvent chauffer l’eau jusqu’à 155°C dans la phase vapeur.