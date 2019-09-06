TRANSFORMATION DE LA VIANDE, DE LA VOLAILLE ET DU POISSON
Les restes d'aliments, la graisse, les protéines et autres saletés sont complètement éliminés, ce qui ne laisse aucune chance aux germes et aux bactéries. Notre produit phare est le nettoyeur haute pression Hygiene en acier inoxydable avec un tuyau haute pression résistant aux graisses animales.
Propreté sans compromis
Être minutieux, respecter les exigences en matière d'hygiène et respecter les délais, voilà ce qui compte pour le nettoyage des abattoirs. Et ce n’est pas une tâche facile en présence de saleté tenace telle que le sang, les graisses et les protéines.
L'hygiène commence dans la zone de livraison. Utilisez nos nettoyeurs haute pression à eau chaude avec une eau à 80°C. Nettoyer avec de l'eau chaude plutôt que froide à la même pression est beaucoup plus efficace, car les protéines, les graisses et les huiles sont également éliminées. Vous obtiendrez de meilleurs résultats et économisez jusqu'à 35% de temps de travail, tout en réduisant de manière significative la quantité de germes en utilisant peu ou pas de désinfectant et en protégeant l'environnement. Nos nettoyeurs haute pression à eau chaude peuvent chauffer l’eau jusqu’à 155°C dans la phase vapeur.
Abattoirs et salles de découpe
Les détergents Kärcher sont conçus pour un nettoyage en profondeur et éliminent de manière fiable le sang, les graisses et les protéines. Pour ce faire, notre nettoyeur haute pression Hygiene mobile en acier inoxydable, doté d’un tuyau résistant à l’abrasion et du pistolet haute pression EASY! Force Food, qui utilise la force de recul du jet haute pression et réduit à zéro la force de maintien, est idéal.
Avec le kit de mousse Inno avec double lance, vous pouvez appliquer l'agent de nettoyage et le rincer à l'eau claire après le temps de contact en un seul passage. Vous pouvez utiliser notre désinfectant et notre détergent désinfectant pour réduire le nombre de bactéries.
Chambres froides
Nettoyer les ailettes de refroidissement avec nos nettoyeurs à vapeur peut considérablement augmenter l'efficacité et la durée de vie de vos chambres froides. Nos aspirateurs à vapeur et nettoyeurs à la vapeur sont certifiés HACCP et peuvent souvent atteindre des résultats de nettoyage de première classe sans agents de nettoyage. L'action automatique d'auto-nettoyage empêche également la formation de germes à l'intérieur de la machine à la fin des travaux.
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