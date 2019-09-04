PRODUCTION ET REMPLISSAGE DE BOISSONS
Les entreprises du secteur des brasseries et des boissons doivent veiller à ce que leurs résultats soient savoureux et d’une hygiène irréprochable. Ce n’est pas une tâche facile étant donné les grandes quantités, l’humidité élevée, les passages étroits, les grandes surfaces et les pipelines longs d’un kilomètre ou plus.
Propreté rafraîchissante
Afin de produire des boissons de qualité constante et de goût impeccable, le nettoyage doit être effectué de manière optimale dans le processus de fabrication.
En utilisant nos balayeuses aspiratrices autoportées équipées de brosses latérales en croissant, vous pouvez protéger les marchandises à l'extérieur et les zones de stockage contre la saleté. Les grandes zones et les coins peuvent être balayés avec facilité et en un rien de temps en seulement quelques passages. D'autres avantages sont offerts, tels que la vidange électrohydraulique de conteneurs hauts, le nettoyage entièrement automatique des filtres Tact pour un nettoyage pratiquement sans poussière, et le système de clé intelligente Kärcher, qui vous permet d'attribuer différents droits à différents utilisateurs. Les réservoirs, les conteneurs et les canalisations peuvent être nettoyés à l'aide de nos nettoyeurs haute pression mobiles ainsi que de nos unités haute pression fixes comportant plusieurs points d'utilisation. Les unités haute pression fixes peuvent être préparées pour être utilisées à tout moment en appuyant simplement sur un bouton, sans temps de préparation ni transport de machines mobiles. Et avec des accessoires tels que le tuyau et la buse de nettoyage, les tuyaux sont propres à l'intérieur et à l'extérieur. Le tuyau passe dans la tuyauterie à l’aide de la buse de nettoyage, avec quatre buses orientées à un angle de 30°.
Nettoyage en profondeur avec la vapeur
Une humidité élevée dans le processus de production de boissons favorise la formation de moisissure. En nettoyant les zones critiques avec nos nettoyeurs à la vapeur, vous pouvez réaliser une désinfection efficace sans aucun produit chimique - certifié par un laboratoire indépendant. Notre nettoyant de surface en acier inoxydable avec aspiration automatique de l'eau sale vous permet également de nettoyer les murs avec de l'eau chaude jusqu'à 85°C. Nos autolaveuses entièrement configurables sont disponibles pour les couloirs étroits et les zones de stockage : têtes de brosses, raclettes, alimentation secteur ou sur batterie, ainsi que des informations supplémentaires sur l'équipement pouvant être ajoutés en fonction de vos besoins.
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