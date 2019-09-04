PRODUCTION ET REMPLISSAGE DE BOISSONS

Propreté rafraîchissante

Afin de produire des boissons de qualité constante et de goût impeccable, le nettoyage doit être effectué de manière optimale dans le processus de fabrication.

En utilisant nos balayeuses aspiratrices autoportées équipées de brosses latérales en croissant, vous pouvez protéger les marchandises à l'extérieur et les zones de stockage contre la saleté. Les grandes zones et les coins peuvent être balayés avec facilité et en un rien de temps en seulement quelques passages. D'autres avantages sont offerts, tels que la vidange électrohydraulique de conteneurs hauts, le nettoyage entièrement automatique des filtres Tact pour un nettoyage pratiquement sans poussière, et le système de clé intelligente Kärcher, qui vous permet d'attribuer différents droits à différents utilisateurs. Les réservoirs, les conteneurs et les canalisations peuvent être nettoyés à l'aide de nos nettoyeurs haute pression mobiles ainsi que de nos unités haute pression fixes comportant plusieurs points d'utilisation. Les unités haute pression fixes peuvent être préparées pour être utilisées à tout moment en appuyant simplement sur un bouton, sans temps de préparation ni transport de machines mobiles. Et avec des accessoires tels que le tuyau et la buse de nettoyage, les tuyaux sont propres à l'intérieur et à l'extérieur. Le tuyau passe dans la tuyauterie à l’aide de la buse de nettoyage, avec quatre buses orientées à un angle de 30°.