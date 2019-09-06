PRODUCTION DE PRODUITS DE BOULANGERIE ET ​​DE CONFISERIE

Bien plus que passer l'aspirateur

Pour vous permettre de lutter contre différents types de salissures telles que la farine et la poussière de sucre, les restes de pâtisserie et de confiserie ou les incrustations tenaces, nous vous proposons la gamme complète de solutions de nettoyage du système Kärcher.



De la livraison des matières premières à l'expédition. Pour les silos à farine sans système de nettoyage intégré, vous pouvez choisir l'une de nos solutions de système modulaires pour le nettoyage des réservoirs et des silos, que nous pouvons adapter à vos besoins.