PRODUCTION DE PRODUITS DE BOULANGERIE ET DE CONFISERIE
La poussière de farine, les incrustations tenaces et les restes de pâtisserie et de confiserie collants s’accumulent. Nos systèmes de dépoussiérage individuels, nos aspirateurs mobiles avec accessoires spéciaux pour le four ainsi que la neige carbonique éliminent ces résidus et résolvent ainsi vos problèmes.
Bien plus que passer l'aspirateur
Pour vous permettre de lutter contre différents types de salissures telles que la farine et la poussière de sucre, les restes de pâtisserie et de confiserie ou les incrustations tenaces, nous vous proposons la gamme complète de solutions de nettoyage du système Kärcher.
De la livraison des matières premières à l'expédition. Pour les silos à farine sans système de nettoyage intégré, vous pouvez choisir l'une de nos solutions de système modulaires pour le nettoyage des réservoirs et des silos, que nous pouvons adapter à vos besoins.
Pâtisserie et confiserie
Nos unités d'aspiration de poussière sur mesure aspirent la farine et la poudre de sucre directement à la source, ce qui signifie que les autres unités ne sont pas salies et que votre ligne de production fonctionne de manière transparente et sans temps d'arrêt. Vous pouvez également utiliser notre aspirateur mobile pour les classes de poussière L / M / H ainsi que pour les atmosphères potentiellement explosives (Zone 22).
Fours
Grâce à notre set pour four, vous n'avez plus besoin de laisser les fours chauds refroidir avant de les nettoyer. Le récipient en plastique est résistant aux acides, à la lessive et à la chaleur.
Nettoyage sans eau
Les bandes transporteuses, les installations avec composants électriques et toutes les zones devant être nettoyées à sec ou faisant directement partie du processus de production peuvent être débarrassées de la saleté tenace avec de la neige carbonique, le tout sans une seule goutte d'eau. Aucun démantèlement n'est nécessaire, car le processus implique l'utilisation d'air comprimé pour évacuer les pellets de dioxyde de carbone congelé à -79°C. Lorsque ces pellets entrent en contact avec la surface à nettoyer, la surface se refroidira et le film protecteur fondra. Les pellets disparaissent rapidement et vous pouvez simplement aspirer la saleté.
Êtes-vous intéressé par nos solutions spécialement adaptées à votre industrie?
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous et l'un de nos représentants dans votre région vous contactera pour discuter de vos besoins.