PRODUCTION DE PRODUITS LAITIERS

Aucune tache n'est laissée intacte

Notre système de pompe haute pression et de buse de nettoyage rotative est la solution idéale pour les pipelines. Avec notre nettoyeur haute pression blanc Hygiène et ses accessoires, tels que le kit de mousse Inno, le nettoyage et la désinfection de vos systèmes de production sont rapides et efficaces. En utilisant une lance haute pression incurvée, vous pouvez facilement enlever la saleté, par exemple des tuyaux au plafond. Pour éliminer les résidus d’eau et de calcaire présents sous les machines et dans les endroits difficiles d’accès, le nettoyeur de surfaces planes avec aspiration répond aux besoins, nettoyant rapidement les surfaces sans éclaboussures et aspirant automatiquement l’eau sale.