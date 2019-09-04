PRODUCTION DE PRODUITS LAITIERS

Dans les laiteries, le nettoyage et la désinfection sont de la plus haute importance. Le produit final, le lait ainsi que ses produits dérivés doivent être protégés contre les germes par une hygiène irréprochable.

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Hygiénique et sans germes

Les produits laitiers sont particulièrement sensibles à la contamination. Un nettoyage et une désinfection professionnels sont indispensables dans tous les domaines des laiteries.
Assurer la propreté et l'hygiène avec nos solutions pour le nettoyage professionnel complet des citernes de lait, le nettoyage extérieur étant effectué à l'aide de nettoyants pour véhicules utilitaires, avec des agents de nettoyage spécifiques et des systèmes de traitement de l'eau respectueux de l'environnement.

Aucune tache n'est laissée intacte

Notre système de pompe haute pression et de buse de nettoyage rotative est la solution idéale pour les pipelines. Avec notre nettoyeur haute pression blanc Hygiène et ses accessoires, tels que le kit de mousse Inno, le nettoyage et la désinfection de vos systèmes de production sont rapides et efficaces. En utilisant une lance haute pression incurvée, vous pouvez facilement enlever la saleté, par exemple des tuyaux au plafond. Pour éliminer les résidus d’eau et de calcaire présents sous les machines et dans les endroits difficiles d’accès, le nettoyeur de surfaces planes avec aspiration répond aux besoins, nettoyant rapidement les surfaces sans éclaboussures et aspirant automatiquement l’eau sale.

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