1 升清潔劑容器用於高級杯狀泡沫槍

額外的1升清潔劑容器，用於快速更換清潔劑（用於泡沫噴杆2.112-017.0和2.112-018.0）。

技術說明

技術數據

連接螺紋 M22 x 1,5
包括包裝的重量 (kg) 0.1