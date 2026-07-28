伸縮噴桿TL 10 C

碳纖維伸縮噴桿TL 10C。最大可達10 米，配有實用的快速釋放緊固件。 多功能用途，用於清潔外牆，窗戶或太陽能電池板。

除了用於清潔窗戶，外牆和太陽能電池板的高壓或低壓的不同應用領域之外，伸縮式噴桿TL 10 C還可以進行吸塵應用，例如吸管道上的灰塵。 TL 10 C包含高質量的碳纖維，並配有實用的快速釋放緊固件和長達10米的免工具可調節夾緊力，具有最大的剛性和最小的重量。 集成的防扭轉裝置以及可旋轉的底座，可確保更安全，更符合人體工學的工作。 底座還具有一個鉤子，用於安全地固定背帶。

特點和好處
伸縮噴桿TL 10 C: 多功能使用
多功能使用
用於用滲透水清潔窗戶，外牆和太陽能電池板。 用於高壓清洗或用清洗刷低壓清洗。
伸縮噴桿TL 10 C: 最大的人體工學
最大的人體工學
噴槍的防自旋鎖定功能可確保安全和符合人體工學的工作。 快速釋放緊固件，用於快速簡單地鬆開噴桿夾持裝置。 可旋轉的底座確保簡單且符合人體工學的工作。
伸縮噴桿TL 10 C: 非常用戶友好
非常用戶友好
免工具調節快速釋放緊固件處的夾緊力。 帶有夾緊鉤，將水軟管引導到噴桿外部。 帶有鉤子的底座，用於固定皮帶和攜帶框架。
最大的安全性
  • 觸覺和視覺上的拉出式塞子可避免意外拆卸。
  • 非導電基礎噴桿元件。
技術說明

技術數據

收縮管長度 (m) 2.2 - 10
入口溫度 (°C) max. 60
材料
Elements 7
連接螺紋 M 18
包括包裝的重量 (kg) 9.3

Scope of supply

  • Vacuuming
  • Tool less clamp force adjustment
  • Anti-Spin
  • 無需工具的夾鉗力調節
  • 軟管鉤
  • 拉出式塞子
Videos
應用領域
  • 非常適合清潔窗戶，外牆和太陽能電池板
  • 還可以在高處吸塵
附件