除了用於清潔窗戶，外牆和太陽能電池板的高壓或低壓的不同應用領域之外，伸縮式噴桿TL 10 C還可以進行吸塵應用，例如吸管道上的灰塵。 TL 10 C包含高質量的碳纖維，並配有實用的快速釋放緊固件和長達10米的免工具可調節夾緊力，具有最大的剛性和最小的重量。 集成的防扭轉裝置以及可旋轉的底座，可確保更安全，更符合人體工學的工作。 底座還具有一個鉤子，用於安全地固定背帶。