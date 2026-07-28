伸縮噴桿TL 10 C
碳纖維伸縮噴桿TL 10C。最大可達10 米，配有實用的快速釋放緊固件。 多功能用途，用於清潔外牆，窗戶或太陽能電池板。
除了用於清潔窗戶，外牆和太陽能電池板的高壓或低壓的不同應用領域之外，伸縮式噴桿TL 10 C還可以進行吸塵應用，例如吸管道上的灰塵。 TL 10 C包含高質量的碳纖維，並配有實用的快速釋放緊固件和長達10米的免工具可調節夾緊力，具有最大的剛性和最小的重量。 集成的防扭轉裝置以及可旋轉的底座，可確保更安全，更符合人體工學的工作。 底座還具有一個鉤子，用於安全地固定背帶。
特點和好處
多功能使用用於用滲透水清潔窗戶，外牆和太陽能電池板。 用於高壓清洗或用清洗刷低壓清洗。
最大的人體工學噴槍的防自旋鎖定功能可確保安全和符合人體工學的工作。 快速釋放緊固件，用於快速簡單地鬆開噴桿夾持裝置。 可旋轉的底座確保簡單且符合人體工學的工作。
非常用戶友好免工具調節快速釋放緊固件處的夾緊力。 帶有夾緊鉤，將水軟管引導到噴桿外部。 帶有鉤子的底座，用於固定皮帶和攜帶框架。
最大的安全性
- 觸覺和視覺上的拉出式塞子可避免意外拆卸。
- 非導電基礎噴桿元件。
技術說明
技術數據
|收縮管長度 (m)
|2.2 - 10
|入口溫度 (°C)
|max. 60
|材料
|碳
|Elements
|7
|連接螺紋
|M 18
|包括包裝的重量 (kg)
|9.3
Scope of supply
- Vacuuming
- Tool less clamp force adjustment
- Anti-Spin
- 無需工具的夾鉗力調節
- 軟管鉤
- 拉出式塞子
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應用領域
- 非常適合清潔窗戶，外牆和太陽能電池板
- 還可以在高處吸塵