伸縮噴桿TL 14 C

以最小的重量獲得最大的剛度：伸縮式噴桿TL 14 C由碳纖維製成。 借助快速釋放的緊固件，可達到14 米的巨大距離，多功能且易於使用。

TL 14 C伸縮式噴桿由堅固輕巧的碳纖維製成，最大可達14 米，可提供幾乎無限的應用領域。 它可用於用滲透水清潔窗戶，外牆或太陽能面板，以及高壓和低壓應用，甚至可用於吸塵，例如。 天溝。 因創新的快速釋放緊固件，縮回和伸展極為簡單，無需使用任何工具即可單獨設置和調節夾緊力。 帶有鉤子的可旋轉底座可用於固定攜帶帶，並具有獨特的防扭曲保護，可確保非常安全和符合人體工學的工作條件。

特點和好處
伸縮噴桿TL 14 C: 多功能使用
多功能使用
用於用滲透水清潔窗戶，外牆和太陽能電池板。 用於高壓清洗或用清洗刷低壓清洗。
伸縮噴桿TL 14 C: 最大的人體工學
最大的人體工學
噴槍的防自旋鎖定功能可確保安全和符合人體工學的工作。 快速釋放緊固件，用於快速簡單地鬆開噴桿夾持裝置。 可旋轉的底座確保簡單且符合人體工學的工作。
伸縮噴桿TL 14 C: 非常用戶友好
非常用戶友好
免工具調節快速釋放緊固件處的夾緊力。 帶有夾緊鉤，將水軟管引導到噴桿外部。 帶有鉤子的底座，用於固定皮帶和攜帶框架。
最大的安全性
  • 觸覺和視覺上的拉出式塞子可避免意外拆卸。
  • 非導電基礎噴桿元件。
技術說明

技術數據

收縮管長度 (m) 2.4 - 14
入口溫度 (°C) max. 60
材料
Elements 10
連接螺紋 M 18
包括包裝的重量 (kg) 10.2

Scope of supply

  • Vacuuming
  • Tool less clamp force adjustment
  • Anti-Spin
  • 無需工具的夾鉗力調節
  • 軟管鉤
  • 拉出式塞子
Videos
應用領域
  • 非常適合清潔窗戶，外牆和太陽能電池板
  • 還可以在高處吸塵
附件