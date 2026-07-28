伸縮噴桿TL 14 C
以最小的重量獲得最大的剛度：伸縮式噴桿TL 14 C由碳纖維製成。 借助快速釋放的緊固件，可達到14 米的巨大距離，多功能且易於使用。
TL 14 C伸縮式噴桿由堅固輕巧的碳纖維製成，最大可達14 米，可提供幾乎無限的應用領域。 它可用於用滲透水清潔窗戶，外牆或太陽能面板，以及高壓和低壓應用，甚至可用於吸塵，例如。 天溝。 因創新的快速釋放緊固件，縮回和伸展極為簡單，無需使用任何工具即可單獨設置和調節夾緊力。 帶有鉤子的可旋轉底座可用於固定攜帶帶，並具有獨特的防扭曲保護，可確保非常安全和符合人體工學的工作條件。
特點和好處
多功能使用用於用滲透水清潔窗戶，外牆和太陽能電池板。 用於高壓清洗或用清洗刷低壓清洗。
最大的人體工學噴槍的防自旋鎖定功能可確保安全和符合人體工學的工作。 快速釋放緊固件，用於快速簡單地鬆開噴桿夾持裝置。 可旋轉的底座確保簡單且符合人體工學的工作。
非常用戶友好免工具調節快速釋放緊固件處的夾緊力。 帶有夾緊鉤，將水軟管引導到噴桿外部。 帶有鉤子的底座，用於固定皮帶和攜帶框架。
最大的安全性
- 觸覺和視覺上的拉出式塞子可避免意外拆卸。
- 非導電基礎噴桿元件。
技術說明
技術數據
|收縮管長度 (m)
|2.4 - 14
|入口溫度 (°C)
|max. 60
|材料
|碳
|Elements
|10
|連接螺紋
|M 18
|包括包裝的重量 (kg)
|10.2
Scope of supply
- Vacuuming
- Tool less clamp force adjustment
- Anti-Spin
- 無需工具的夾鉗力調節
- 軟管鉤
- 拉出式塞子
Videos
應用領域
- 非常適合清潔窗戶，外牆和太陽能電池板
- 還可以在高處吸塵