長達7米長的由玻璃纖維製成的伸縮噴槍桿TL 7 F，非常適合用刷子和滲透水清潔窗戶，外牆和太陽能電池板。 實用的快速釋放緊固件可實現舒適的縮回和伸展，無需單獨使用即可輕鬆設置和調整夾緊力。 可旋轉的底座確保非常簡單且符合人體工學的工作–如果需要，可以將提帶直接連接到底座上。