伸縮噴桿TL 7 F

伸縮噴桿TL 7 F由堅固輕巧的玻璃纖維製成，行程可達7 米。 帶有實用的快速釋放緊固件，可輕鬆收回和伸展。

長達7米長的由玻璃纖維製成的伸縮噴槍桿TL 7 F，非常適合用刷子和滲透水清潔窗戶，外牆和太陽能電池板。 實用的快速釋放緊固件可實現舒適的縮回和伸展，無需單獨使用即可輕鬆設置和調整夾緊力。 可旋轉的底座確保非常簡單且符合人體工學的工作–如果需要，可以將提帶直接連接到底座上。

特點和好處
伸縮噴桿TL 7 F: 多功能使用
多功能使用
用於用滲透水清潔窗戶，外牆和太陽能電池板。 用於高壓清洗或用清洗刷低壓清洗。
伸縮噴桿TL 7 F: 最大的人體工學
最大的人體工學
快速釋放緊固件，用於快速簡單地鬆開噴桿夾持裝置。 可旋轉的底座確保簡單且符合人體工學的工作。
伸縮噴桿TL 7 F: 非常用戶友好
非常用戶友好
免工具調節快速釋放緊固件處的夾緊力。 帶有夾緊鉤，將水軟管引導到噴桿外部。 帶有鉤子的底座，用於固定皮帶和攜帶框架。
最大的安全性
  • 觸覺和視覺上的拉出式塞子可避免意外拆卸。
  • 非導電基礎噴桿元件。
技術說明

技術數據

收縮管長度 (m) 2 - 7
入口溫度 (°C) max. 60
材料 玻璃纖維
Elements 5
連接螺紋 M 18
包括包裝的重量 (kg) 5.1

Scope of supply

  • Tool less clamp force adjustment
  • 無需工具的夾鉗力調節
  • 軟管鉤
  • 拉出式塞子
Videos
應用領域
  • 非常適合清潔窗戶，外牆和太陽能電池板
附件