伸縮噴桿TL 7 F
伸縮噴桿TL 7 F由堅固輕巧的玻璃纖維製成，行程可達7 米。 帶有實用的快速釋放緊固件，可輕鬆收回和伸展。
長達7米長的由玻璃纖維製成的伸縮噴槍桿TL 7 F，非常適合用刷子和滲透水清潔窗戶，外牆和太陽能電池板。 實用的快速釋放緊固件可實現舒適的縮回和伸展，無需單獨使用即可輕鬆設置和調整夾緊力。 可旋轉的底座確保非常簡單且符合人體工學的工作–如果需要，可以將提帶直接連接到底座上。
特點和好處
多功能使用用於用滲透水清潔窗戶，外牆和太陽能電池板。 用於高壓清洗或用清洗刷低壓清洗。
最大的人體工學快速釋放緊固件，用於快速簡單地鬆開噴桿夾持裝置。 可旋轉的底座確保簡單且符合人體工學的工作。
非常用戶友好免工具調節快速釋放緊固件處的夾緊力。 帶有夾緊鉤，將水軟管引導到噴桿外部。 帶有鉤子的底座，用於固定皮帶和攜帶框架。
最大的安全性
- 觸覺和視覺上的拉出式塞子可避免意外拆卸。
- 非導電基礎噴桿元件。
技術說明
技術數據
|收縮管長度 (m)
|2 - 7
|入口溫度 (°C)
|max. 60
|材料
|玻璃纖維
|Elements
|5
|連接螺紋
|M 18
|包括包裝的重量 (kg)
|5.1
Scope of supply
- Tool less clamp force adjustment
- 無需工具的夾鉗力調節
- 軟管鉤
- 拉出式塞子
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應用領域
- 非常適合清潔窗戶，外牆和太陽能電池板