伸縮噴桿TL 7 H
多功能混合伸縮槍TL 7 H由剛性和輕質的碳玻璃纖維混合製成。 可伸縮，使用快速釋放的緊固件。 可達7 米。
無論是用滲透水，低壓或高壓清潔窗戶，外牆或太陽能面板。 我們的混合伸縮噴桿TL 7 H可達7 米，是多功能的。 它由特殊的碳玻璃纖維混合物製成，具有出色的剛度和非常輕的重量。 創新的快速釋放緊固件可以方便地縮回和延伸，而集成的防扭轉裝置和可旋轉的底座確保了最大的人體工學工作條件。 無需工具的單獨設置夾緊力也便於操作。 也可以使用底座上的掛鉤使用背帶。
特點和好處
多功能使用用於用滲透水清潔窗戶，外牆和太陽能電池板。 用於高壓清洗或用清洗刷低壓清洗。
最大的人體工學噴槍的防自旋鎖定功能可確保安全和符合人體工學的工作。 快速釋放緊固件，用於快速簡單地鬆開噴桿夾持裝置。 可旋轉的底座確保簡單且符合人體工學的工作。
非常用戶友好免工具調節快速釋放緊固件處的夾緊力。 帶有夾緊鉤，將水軟管引導到噴桿外部。 帶有鉤子的底座，用於固定皮帶和攜帶框架。
最大的安全性
- 觸覺和視覺上的拉出式塞子可避免意外拆卸。
- 非導電基礎噴桿元件。
技術說明
技術數據
|收縮管長度 (m)
|2 - 7
|入口溫度 (°C)
|max. 60
|材料
|混合型
|Elements
|5
|連接螺紋
|M 18
|包括包裝的重量 (kg)
|4.6
Scope of supply
- Tool less clamp force adjustment
- Anti-Spin
- 無需工具的夾鉗力調節
- 軟管鉤
- 拉出式塞子
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應用領域
- 非常適合清潔窗戶，外牆和太陽能電池板