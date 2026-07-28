無論是用滲透水，低壓或高壓清潔窗戶，外牆或太陽能面板。 我們的混合伸縮噴桿TL 7 H可達7 米，是多功能的。 它由特殊的碳玻璃纖維混合物製成，具有出色的剛度和非常輕的重量。 創新的快速釋放緊固件可以方便地縮回和延伸，而集成的防扭轉裝置和可旋轉的底座確保了最大的人體工學工作條件。 無需工具的單獨設置夾緊力也便於操作。 也可以使用底座上的掛鉤使用背帶。