Detergente intensivo lavacerchioni RM ␍800 ASF, 20l
Detergente acido concentrato per il lavaggio dei cerchioni.La schiuma attiva rimuove delicatamente le macchie da polvere di frenatura,di gomma e i depositi di sale stradale e calcare.
Il nostro efficiente e acido detergente per cerchi VehiclePro RM 800 è straordinariamente efficace nella pulizia del veicolo, pur essendo delicato sul materiale. È adatto per stazioni di lavaggio self-service e per l'utilizzo con unità spruzzatrici nel lavaggio di veicoli commerciali, formando una schiuma detergente attiva che rimuove in modo rapido e sicuro lo sporco tipico come polvere dei freni, usura dei pneumatici, macchie di calcare o depositi aggressivi di sale stradale invernale. Le sue proprietà delicate non solo proteggono i cerchioni di automobili e veicoli commerciali, ma non intaccano nemmeno i pavimenti in cemento non rivestito o i passaruota in acciaio inossidabile. Gli ingredienti del detergente standard sono biodegradabili al 90% – i tensioattivi contenuti sono conformi alla direttiva CEE 648/2004. Con una potenza di pulizia di circa 400 cerchioni per litro, il pulitore per cerchi VehiclePro RM 800 è anche molto economico ed efficiente.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|20
|Confezione da (Pezzo(i))
|1
|Valore pH
|0,3
|Peso (kg)
|22,7
|Peso con imballo (kg)
|23,9
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|230 x 250 x 410
Aree di applicazione
- Pulizia delle ruote