Il nostro efficiente e acido detergente per cerchi VehiclePro RM 800 è straordinariamente efficace nella pulizia del veicolo, pur essendo delicato sul materiale. È adatto per stazioni di lavaggio self-service e per l'utilizzo con unità spruzzatrici nel lavaggio di veicoli commerciali, formando una schiuma detergente attiva che rimuove in modo rapido e sicuro lo sporco tipico come polvere dei freni, usura dei pneumatici, macchie di calcare o depositi aggressivi di sale stradale invernale. Le sue proprietà delicate non solo proteggono i cerchioni di automobili e veicoli commerciali, ma non intaccano nemmeno i pavimenti in cemento non rivestito o i passaruota in acciaio inossidabile. Gli ingredienti del detergente standard sono biodegradabili al 90% – i tensioattivi contenuti sono conformi alla direttiva CEE 648/2004. Con una potenza di pulizia di circa 400 cerchioni per litro, il pulitore per cerchi VehiclePro RM 800 è anche molto economico ed efficiente.