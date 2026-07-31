Detergente intensivo lavacerchioni RM 800 ASF, 200l

Detergente acido concentrato per il lavaggio dei cerchioni.La schiuma attiva rimuove delicatamente le macchie da polvere di frenatura,di gomma e i depositi di sale stradale e calcare.

Il nostro efficiente e acido detergente per cerchi VehiclePro RM 800 è straordinariamente efficace nella pulizia del veicolo, pur essendo delicato sul materiale. È adatto per stazioni di lavaggio self-service e per l'utilizzo con unità spruzzatrici nel lavaggio di veicoli commerciali, formando una schiuma detergente attiva che rimuove in modo rapido e sicuro lo sporco tipico come polvere dei freni, usura dei pneumatici, macchie di calcare o depositi aggressivi di sale stradale invernale. Le sue proprietà delicate non solo proteggono i cerchioni di automobili e veicoli commerciali, ma non intaccano nemmeno i pavimenti in cemento non rivestito o i passaruota in acciaio inossidabile. Gli ingredienti del detergente standard sono biodegradabili al 90% – i tensioattivi contenuti sono conformi alla direttiva CEE 648/2004. Con una potenza di pulizia di circa 400 cerchioni per litro, il pulitore per cerchi VehiclePro RM 800 è anche molto economico ed efficiente.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 200
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 233,8
Prodotto
  • Detergente per cerchioni molto efficace
  • Elimina la polvere da frenatura, i residui di pneumarico, i deposito di sale anti ghiaccio e le macchie da calcare
  • Rapida efficacia
  • Gentile azione di pulizia
  • Veloce saparazione olio/acqua nei separatori d'olio (ASF=facile da separare)
  • Tensioattivi biodegradabili secondo l'OCSE
  • Senza NTA
Detergente intensivo lavacerchioni RM 800 ASF, 200l
Detergente intensivo lavacerchioni RM 800 ASF, 200l
Detergente intensivo lavacerchioni RM 800 ASF, 200l
Detergente intensivo lavacerchioni RM 800 ASF, 200l
Detergente intensivo lavacerchioni RM 800 ASF, 200l
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
  • H290 Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302 Nocivo se ingerito.
  • H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].
  • P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
  • P405 Conservare sotto chiave.
  • P501a Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Pulizia delle ruote
Accessori