Detergente intensivo lavacerchioni RM 800 ASF, 200l
Detergente acido concentrato per il lavaggio dei cerchioni.La schiuma attiva rimuove delicatamente le macchie da polvere di frenatura,di gomma e i depositi di sale stradale e calcare.
Il nostro efficiente e acido detergente per cerchi VehiclePro RM 800 è straordinariamente efficace nella pulizia del veicolo, pur essendo delicato sul materiale. È adatto per stazioni di lavaggio self-service e per l'utilizzo con unità spruzzatrici nel lavaggio di veicoli commerciali, formando una schiuma detergente attiva che rimuove in modo rapido e sicuro lo sporco tipico come polvere dei freni, usura dei pneumatici, macchie di calcare o depositi aggressivi di sale stradale invernale. Le sue proprietà delicate non solo proteggono i cerchioni di automobili e veicoli commerciali, ma non intaccano nemmeno i pavimenti in cemento non rivestito o i passaruota in acciaio inossidabile. Gli ingredienti del detergente standard sono biodegradabili al 90% – i tensioattivi contenuti sono conformi alla direttiva CEE 648/2004. Con una potenza di pulizia di circa 400 cerchioni per litro, il pulitore per cerchi VehiclePro RM 800 è anche molto economico ed efficiente.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|200
|Confezione da (Pezzo(i))
|1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|233,8
Prodotto
- Detergente per cerchioni molto efficace
- Elimina la polvere da frenatura, i residui di pneumarico, i deposito di sale anti ghiaccio e le macchie da calcare
- Rapida efficacia
- Gentile azione di pulizia
- Veloce saparazione olio/acqua nei separatori d'olio (ASF=facile da separare)
- Tensioattivi biodegradabili secondo l'OCSE
- Senza NTA
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
- H290 Può essere corrosivo per i metalli.
- H302 Nocivo se ingerito.
- H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].
- P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
- P405 Conservare sotto chiave.
- P501a Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.
Aree di applicazione
- Pulizia delle ruote