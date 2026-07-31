Il nostro ausilio per l'asciugatura VehiclePro RM 829 Classic è adatto per l'uso con tutte le durezze dell'acqua per il lavaggio di auto e veicoli commerciali negli impianti di lavaggio dei veicoli. L'efficiente essiccatore di base consente al film d'acqua di rompersi rapidamente e su un'ampia superficie, garantendo così ottimi risultati di asciugatura. 829 Classico. L'agente è inoltre conforme VDA, privo di oli minerali e idrocarburi minerali, e i tensioattivi in ​​esso contenuti sono biodegradabili secondo CEE 648/2004. L'elevata resa fino a 70 auto per litro consente un utilizzo estremamente economico.