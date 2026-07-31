RM 829 Classic** 20l coadiuvante di asci, 20l

Il coadiuvante all'asciugatura elimina il vecchio strato protettivo e ne crea uno nuovo. E' utilizzabile anche con addolcitori e acqua d'osmosi. Conforme alle normative VDA.

Il nostro ausilio per l'asciugatura VehiclePro RM 829 Classic è adatto per l'uso con tutte le durezze dell'acqua per il lavaggio di auto e veicoli commerciali negli impianti di lavaggio dei veicoli. L'efficiente essiccatore di base consente al film d'acqua di rompersi rapidamente e su un'ampia superficie, garantendo così ottimi risultati di asciugatura. 829 Classico. L'agente è inoltre conforme VDA, privo di oli minerali e idrocarburi minerali, e i tensioattivi in ​​esso contenuti sono biodegradabili secondo CEE 648/2004. L'elevata resa fino a 70 auto per litro consente un utilizzo estremamente economico.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 20
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Valore pH 3
Peso (kg) 20,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 21
Dimensioni (L × P × A) (mm) 260 x 237 x 430
RM 829 Classic** 20l coadiuvante di asci, 20l
RM 829 Classic** 20l coadiuvante di asci, 20l
RM 829 Classic** 20l coadiuvante di asci, 20l
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Aree di applicazione
  • Auto
  • Lavaggio veicoli commerciali
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