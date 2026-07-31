RM 829 Classic** 20l coadiuvante di asci, 20l
Il coadiuvante all'asciugatura elimina il vecchio strato protettivo e ne crea uno nuovo. E' utilizzabile anche con addolcitori e acqua d'osmosi. Conforme alle normative VDA.
Il nostro ausilio per l'asciugatura VehiclePro RM 829 Classic è adatto per l'uso con tutte le durezze dell'acqua per il lavaggio di auto e veicoli commerciali negli impianti di lavaggio dei veicoli. L'efficiente essiccatore di base consente al film d'acqua di rompersi rapidamente e su un'ampia superficie, garantendo così ottimi risultati di asciugatura. 829 Classico. L'agente è inoltre conforme VDA, privo di oli minerali e idrocarburi minerali, e i tensioattivi in esso contenuti sono biodegradabili secondo CEE 648/2004. L'elevata resa fino a 70 auto per litro consente un utilizzo estremamente economico.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|20
|Confezione da (Pezzo(i))
|1
|Valore pH
|3
|Peso (kg)
|20,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|21
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|260 x 237 x 430
Aree di applicazione
- Auto
- Lavaggio veicoli commerciali