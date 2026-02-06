Ingredienti selezionati e una formulazione speciale per una pulizia delicata e intensiva allo stesso tempo di auto e veicoli commerciali: VehiclePro Active Foam RM 812 Classic di Kärcher. Adatta per l'uso nelle stazioni di lavaggio self-service e negli impianti di lavaggio dei veicoli, la schiuma attiva particolarmente ad alta intensità di schiuma rimuove in modo affidabile ed efficace grasso, olio e sporco minerale dalle superfici del veicolo. RM 812 Classic può essere utilizzato anche come shampoo per spazzole. La schiuma voluminosa e di colore chiaro favorisce la scorrevolezza delle spazzole e protegge così la vernice, riducendo allo stesso tempo notevolmente lo sporco delle spazzole. Inoltre, la schiuma attiva ad alta resa è adatta ai successivi prodotti a base di cera e previene così la formazione di striature, separa rapidamente olio/acqua nel separatore d'olio ed è conforme VDA.