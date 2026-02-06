VehiclePro Schiuma attiva RM 812 Classic, 20l
Schiuma attiva molto potente e intensiva. Formula progettata per proteggere le spazzole e la carrozzeria. Conforme alle normative VDA.
Ingredienti selezionati e una formulazione speciale per una pulizia delicata e intensiva allo stesso tempo di auto e veicoli commerciali: VehiclePro Active Foam RM 812 Classic di Kärcher. Adatta per l'uso nelle stazioni di lavaggio self-service e negli impianti di lavaggio dei veicoli, la schiuma attiva particolarmente ad alta intensità di schiuma rimuove in modo affidabile ed efficace grasso, olio e sporco minerale dalle superfici del veicolo. RM 812 Classic può essere utilizzato anche come shampoo per spazzole. La schiuma voluminosa e di colore chiaro favorisce la scorrevolezza delle spazzole e protegge così la vernice, riducendo allo stesso tempo notevolmente lo sporco delle spazzole. Inoltre, la schiuma attiva ad alta resa è adatta ai successivi prodotti a base di cera e previene così la formazione di striature, separa rapidamente olio/acqua nel separatore d'olio ed è conforme VDA.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|20
|Confezione da (Pezzo(i))
|1
|Valore pH
|9
|Peso (kg)
|20,5
|Peso con imballo (kg)
|22,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|260 x 240 x 390
Aree di applicazione
- Lavaggio di veicoli
- Lavaggio veicoli commerciali
- Macchine, veicoli commerciali, biciclette
- Auto