VehiclePro Schiuma attiva RM 812 Classic, 20l

Schiuma attiva molto potente e intensiva. Formula progettata per proteggere le spazzole e la carrozzeria. Conforme alle normative VDA.

Ingredienti selezionati e una formulazione speciale per una pulizia delicata e intensiva allo stesso tempo di auto e veicoli commerciali: VehiclePro Active Foam RM 812 Classic di Kärcher. Adatta per l'uso nelle stazioni di lavaggio self-service e negli impianti di lavaggio dei veicoli, la schiuma attiva particolarmente ad alta intensità di schiuma rimuove in modo affidabile ed efficace grasso, olio e sporco minerale dalle superfici del veicolo. RM 812 Classic può essere utilizzato anche come shampoo per spazzole. La schiuma voluminosa e di colore chiaro favorisce la scorrevolezza delle spazzole e protegge così la vernice, riducendo allo stesso tempo notevolmente lo sporco delle spazzole. Inoltre, la schiuma attiva ad alta resa è adatta ai successivi prodotti a base di cera e previene così la formazione di striature, separa rapidamente olio/acqua nel separatore d'olio ed è conforme VDA.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 20
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Valore pH 9
Peso (kg) 20,5
Peso con imballo (kg) 22,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 260 x 240 x 390
Aree di applicazione
  • Lavaggio di veicoli
  • Lavaggio veicoli commerciali
  • Macchine, veicoli commerciali, biciclette
  • Auto
