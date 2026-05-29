Приспособление для чистки бочек BC 14/12 C
Приспособление для чистки бочек BC 14/12 с системой разбрызгивания предназначен для внутренней чистки бочек (в том числе дубовых) и других резервуаров объемом от 225 до 600 л.
С приспособлением для чистки бочек BC 14/12 процесс чистки станет легким и экономичным как никогда прежде. Больше не нужно тратить силы на то, чтобы перевернуть бочку – просто опустите приспособление прямо в бочку или другой резервуар и начинайте чистку. По окончании чистки достаточно простого движения рукой, чтобы быстро переключить приспособление с режима высокого давления на режим всасывания и привести бочку в состояние готовности к использованию. Вся схема настолько убедительна, что Государственный научно-исследовательский институт виноградарства и плодоводства в Вайнсберге даже использует наше приспособление для чистки бочек в учебных целях и мойки барриков.
Спецификации
Технические характеристики
|Привод
|Электрический
|Количество насадок (шт.)
|2
|Производительность (л/ч)
|1400
|Частота вращения (об/мин)
|62
|Монтажная длина (мм)
|315 - 900
|Напряжение (В)
|115 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Отверстие в емкости (мм)
|мин. 40
|Температура (°C)
|макс. 80
|Вес (кг)
|4,8
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1170