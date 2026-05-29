Средство для устранения масляно-жировых загрязнений PressurePro Extra RM 31, 1000л
Высококонцентрированное средство для общей чистки высоким давлением. Эффективно устраняет стойкие масляные и жировые загрязнения, деготь и сажу.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|1000
|Единица упаковки (шт.)
|1
|pH
|14
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1204
Свойства
- Высокоэффективное средство для чистки высоким давлением
- Устраняет самые стойкие масляно-жировые загрязнения, деготь, сажу и копоть
- Эффективность очистки при любых температурах.
- Придает приятный свежий запах
- Не содержит фосфатов
- Не содержит силикон
- Поверхностно-активные вещества (ПАВ) являются биоразлагаемыми, в соответствии с EEC 648/2004.
- Быстрое отделение масла от воды в маслоотделителе (легкоразделимый тип = ASF).
- Не содержит NTA
Предупреждения и рекомендации по безопасности в соответствии с директивами ЕС
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
- P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
- P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
Совместимая техника
Области применения
- Транспорт и транспортное оборудование
- Уборка в животноводческих помещениях
- Чистка бочек
- Мойка кузова автомобиля/двигателя
- Очистка деталей
- Обезжиривание поверхностей
- Чистка автоцистерн для перевозки пищевых продуктов
- Очистка фасадов.