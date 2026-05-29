Средство для устранения масляно-жировых загрязнений PressurePro Extra RM 31, 1000л

Высококонцентрированное средство для общей чистки высоким давлением. Эффективно устраняет стойкие масляные и жировые загрязнения, деготь и сажу.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 1000
Единица упаковки (шт.) 1
pH 14
Вес (с упаковкой) (кг) 1204
Свойства
  • Высокоэффективное средство для чистки высоким давлением
  • Устраняет самые стойкие масляно-жировые загрязнения, деготь, сажу и копоть
  • Эффективность очистки при любых температурах.
  • Придает приятный свежий запах
  • Не содержит фосфатов
  • Не содержит силикон
  • Поверхностно-активные вещества (ПАВ) являются биоразлагаемыми, в соответствии с EEC 648/2004.
  • Быстрое отделение масла от воды в маслоотделителе (легкоразделимый тип = ASF).
  • Не содержит NTA
Средство для устранения масляно-жировых загрязнений PressurePro Extra RM 31, 1000л
Средство для устранения масляно-жировых загрязнений PressurePro Extra RM 31, 1000л
Средство для устранения масляно-жировых загрязнений PressurePro Extra RM 31, 1000л
Средство для устранения масляно-жировых загрязнений PressurePro Extra RM 31, 1000л
Предупреждения и рекомендации по безопасности в соответствии с директивами ЕС
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
  • P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
  • P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
Области применения
  • Транспорт и транспортное оборудование
  • Уборка в животноводческих помещениях
  • Чистка бочек
  • Мойка кузова автомобиля/двигателя
  • Очистка деталей
  • Обезжиривание поверхностей
  • Чистка автоцистерн для перевозки пищевых продуктов
  • Очистка фасадов.