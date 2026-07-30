Cepillo rígido duro
Cepillo con cerdas duras para la limpieza de fachadas industriales, recubrimientos del suelo y para la eliminación de suciedad gruesa. Montaje sencillo en lanzas telescópicas o lanzas de alta presión de Kärcher.
El cepillo de cerdas duras permite una limpieza a fondo y cuidadosa de las superficies de fachadas industriales, así como de recubrimientos del suelo como madera y piedra en el ámbito exterior. Se coloca directamente en lanzas de alta presión o, para la limpieza de fachadas, también en lanzas telescópicas conductoras de agua de Kärcher. El cepillo incorpora con esta finalidad una boquilla de alta presión de 25° y un kit de boquillas para la aplicación de agua limpia. Para garantizar la presión de apriete óptima el cepillo dispone adicionalmente de cerdas de apoyo.
Características y ventajas
Codificación por colores fácilmente comprensible
- La codificación por colores facilita la selección del cepillo adecuado.
Posibilidades de empleo versátiles
- Boquilla de alta presión integrada para el empleo del cepillo con una limpiadora de alta presión.
- Incluye dos boquillas y un conector para el empleo con agua limpia.
- Con cuatro conexiones de boquilla para una aplicación óptima del agua.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Conexión
|M 18
|Color
|verde
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|1,2
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Equipos compatibles
Campos de aplicación
- Para la limpieza de terrazas con revestimientos de piedra y madera
- Para la limpieza de superficies de fachadas de cemento, ladrillos, hojalata o acero