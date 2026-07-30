Cepillo rígido medio

Limpia fachadas, persianas y materiales textiles de forma óptima: el cepillo de cerdas semiduras para una colocación rápida y sencilla en lanzas telescópicas o lanzas de alta presión de Kärcher.

Montado de forma rápida y sencilla directamente en una lanza telescópica o una lanza de alta presión conductoras de agua de Kärcher, el cepillo de cerdas semiduras es idóneo para una limpieza eficiente de fachadas, persianas y materiales textiles. La boquilla de alta presión de 25° integrada permite la aplicación con alta presión y un kit de boquillas adaptado posibilita la aplicación de agua limpia. Para garantizar la presión de apriete correcta el cepillo dispone adicionalmente de cerdas de apoyo.

Características y ventajas
Codificación por colores fácilmente comprensible
  • La codificación por colores facilita la selección del cepillo adecuado.
Posibilidades de empleo versátiles
  • Boquilla de alta presión integrada para el empleo del cepillo con una limpiadora de alta presión.
  • Incluye dos boquillas y un conector para el empleo con agua limpia.
  • Con cuatro conexiones de boquilla para una aplicación óptima del agua.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Temperatura de entrada (°C) máx. 40
Conexión M 18
Color rojo
Peso con embalaje incluido. (kg) 1,3
Videos
Campos de aplicación
  • Para la limpieza de fachadas con superficies de piedra natural, enlucido o madera
  • Para la limpieza de persianas
  • Para la limpieza de tejidos y películas de membrana
Accesorios
Created with AI (artificial intelligence)

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Información Legal
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