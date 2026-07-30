Juego de reequipamiento 2

Desarrollado para el reequipamiento de limpiadoras de alta presión de Kärcher ya existentes: EASY!Force kit de conversión 2 con pistola de alta presión EASY!Force, lanza pulverizadora, manguera de alta presión y los adaptadores necesarios.

Emplear técnica EASY!Force conservando la limpiadora de alta presión de Kärcher ya existente: EASY!Force kit de conversión 2 con todas las piezas necesarias hasta la boquilla. El kit de conversión incluye la pistola de alta presión EASY!Force (4.118-005), una lanza pulverizadora (4.112-000) de 1050 milímetros de longitud y conexiones EASY!Lock, 10 metros de manguera de alta presión Premium con diámetro nominal 8 y apta para hasta 315 bares de presión de trabajo, el adaptador 2 (4.111-030) para la conexión del equipo y el adaptador 8 (4.111-036) para boquillas de alta presión con toma M 18 × 1,5.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Conexión EASY!Lock
Peso con embalaje incluido. (kg) 5,8
Created with AI (artificial intelligence)

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Información Legal
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