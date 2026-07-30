Lanza pulverizadora, 250 mm, Giratoria
Lanza pulverizadora, 250 mm, giratoria, ergonómica
Tubos pulverizadores en diferentes longitudes. Acero inoxidable con acoplamiento de rosca manual. Protectores de asa ergonómicos que garantizan un manejo y aislamiento óptimos. Giratorios en ángulo de 360º bajo presión.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Máx. presión de trabajo (bar)
|300
|Longitud (mm)
|250
|Temperatura (°C)
|máx. 155
|Conexión
|EASY!Lock
|Mango
|Giratoria
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,5
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