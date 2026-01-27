Środek do czyszczenia podłóg drewnianych lakierowanych RM 534, 500ml

Dokładnie i delikatnie czyści i pielęgnuje lakierowane podłogi drewniane.Skuteczna ochrona przed wilgocią zapobiega uszkodzeniu powierzchni. O zapachu cytrusowym.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (ml) 500
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 8
Waga (kg) 0,5
Waga z opakowaniem (kg) 0,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 65 x 65 x 210
Wideo

Zastosowania
  • Lakierowany parkiet
  • Posadzki laminowane
  • Posaki korkowe