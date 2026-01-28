Bezprzewodowy mop elektryczny FC 7 jednym ruchem zbiera codzienne, zarówno mokre, jak i suche zabrudzenia. Nie ma już potrzeby odkurzania przed myciem, co pozwala zaoszczędzić połowę czasu**. Technologia czterech ruchomych padów umożliwia szybkie i skuteczne mycie i delikatne przesuwanie się po podłodze. Dzięki padom skutecznie zbiera również sierść zwierząt. Podłogi są o 20% bardziej czyste w porównaniu z tradycyjnym mopem* – aż do samej krawędzi. Konieczność używania wiadra stała się przeszłością, gdyż urządzenie posiada zbiornik zarówno na czystą, jak i brudną wodę. Nie ma również konieczności dotykania zabrudzonych elementów, ponieważ pady są ciągle zwilżane czystą wodą, zaś woda brudna trafia wprost do oddzielnego zbiornika. Ilość podawanej wody oraz obroty padów mogą zostać wyregulowane na dwóch poziomach, tak aby dopasować je do rodzaju podłogi. Dostępna jest także funkcja Boost, która umożliwi usunięcie nawet uporczywych zabrudzeń. Czas pracy akumulatora wynosi 45 minut, co umożliwia posprzątanie powierzchni nawet 135 m². Urządzenie świetnie sprawdzi się w przypadku wszystkich twardych rodzajów podłóg (gresu, parkietu, podłogi laminowanej, PVC, winylu).