Mop elektryczny FC 7 Bezprzewodowy
Nigdy więcej odkurzania przed myciem: bezprzewodowy mop elektryczny FC 7 usuwa każdy rodzaj codziennych, zarówno mokrych, jak i suchych zabrudzeń. W ten sposób, zaoszczędzisz połowę czasu**. Urządzenie w kolorze białym.
Bezprzewodowy mop elektryczny FC 7 jednym ruchem zbiera codzienne, zarówno mokre, jak i suche zabrudzenia. Nie ma już potrzeby odkurzania przed myciem, co pozwala zaoszczędzić połowę czasu**. Technologia czterech ruchomych padów umożliwia szybkie i skuteczne mycie i delikatne przesuwanie się po podłodze. Dzięki padom skutecznie zbiera również sierść zwierząt. Podłogi są o 20% bardziej czyste w porównaniu z tradycyjnym mopem* – aż do samej krawędzi. Konieczność używania wiadra stała się przeszłością, gdyż urządzenie posiada zbiornik zarówno na czystą, jak i brudną wodę. Nie ma również konieczności dotykania zabrudzonych elementów, ponieważ pady są ciągle zwilżane czystą wodą, zaś woda brudna trafia wprost do oddzielnego zbiornika. Ilość podawanej wody oraz obroty padów mogą zostać wyregulowane na dwóch poziomach, tak aby dopasować je do rodzaju podłogi. Dostępna jest także funkcja Boost, która umożliwi usunięcie nawet uporczywych zabrudzeń. Czas pracy akumulatora wynosi 45 minut, co umożliwia posprzątanie powierzchni nawet 135 m². Urządzenie świetnie sprawdzi się w przypadku wszystkich twardych rodzajów podłóg (gresu, parkietu, podłogi laminowanej, PVC, winylu).
Cechy i zalety
Czyszczenie jest o 20%* wydajniejsze niż w przypadku tradycyjnego mopa i dużo bardziej wygodne
- Bez wysiłku: bez noszenia wiadra, bez ręcznego wyżymania ścierki do podłóg, bez szorowania.
Bardzo ciche
- Przyjemny poziom hałasu tylko 59 dB.
Dwa różne tryby czyszczenia oraz funkcja Boost
- Prędkość obrotową padów oraz ilość wody można regulować w zależności od rodzaju zabrudzenia i podłogi. Dodatkowa funkcja Boost do uporczywych zabrudzeń.
- Odpowiedni do wszystkich rodzajów twardych podłóg - w tym parkietu, podłóg laminowanych, kamiennych, ceramicznych, gresu, PVC oraz winylu.
- Niska wilgoć resztkowa pozwala na ponowne korzystanie z podłóg już po około 2 minutach.
Czas działania około 45 minut, dzięki mocnemu akumulatorowi litowo-jonowemu
- Maksymalna swoboda ruchu podczas czyszczenia dzięki niezależności od gniazdek elektrycznych - bez ciągłego przepinania wtyczki.
- 3-stopniowy wyświetlacz LED pokazuje aktualny stan naładowania urządzenia.
Inteligentny system monitorowania poziomu napełnienia zbiornika
- Wizualny i dźwiękowy sygnał informujący o pustym zbiorniku czystej i brudnej wody.
- Zabezpieczenie przed przepełnieniem: automatyczne wyłączenie, jeśli zbiornik zanieczyszczonej wody nie zostanie opróżniony.
Stacja dokująca i czyszcząca
- Wyższa pozycja urządzenia w stacji dokującej ułatwia wyjmowanie i suszenie padów
- Praktyczne przechowywanie akcesoriów w stacji czyszczącej.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wydajność powierzchniowa na 1 ładowanie baterii (m²)
|ok. 175
|Zbiornik wody czystej (ml)
|400
|Zbiornik wody brudnej (ml)
|200
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|100 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Szerokość robocza padów (mm)
|300
|Czas schnięcia podłogi (min)
|ok. 2
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|59
|Napięcie baterii (V)
|25
|Pojemność baterii (Ah)
|2,85
|Czas pracy na 1 ładowaniu baterii (min)
|ok. 45
|Czas ładowania baterii (h)
|4
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Kolor
|Biała
|Waga bez akcesoriów (kg)
|4,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|310 x 230 x 1210
* W porównaniu z płaskim mopem, w kategorii „mycie”, bezprzewodowy mop FC 7 pozwala osiągnąć o 20% lepsze rezultaty sprzątania. Dotyczy średnich wyników testu w zakresie skuteczności sprzątania, zbierania zabrudzeń oraz czyszczenia wzdłuż krawędzi. /
** Mop elektryczny Kärcher o 50% skraca czas czyszczenia, ponieważ codzienne zabrudzenia mogą zostać usunięte z twardych podłóg jednym ruchem, bez konieczności wcześniejszego odkurzania.
Zakres dostawy
- Pad uniwersalny: 4 szt.
- Środki czyszczące: Uniwersalny środek czyszczący RM 536, 30 ml
- Stacja dokująca i czyszcząca
- Ładowarka
- Szczotka do czyszczenia
Wyposażenie
- Regulacja obrotów padów oraz ilości podawanej wody
- System dwóch zbiorników
- Tryb samooczyszczania
Zastosowania
- Podłogi twarde
- Oporny brud
- Odkurzanie garażu, warsztatu lub piwnicy
- Drobne zanieczyszczenia
- Do odkurzania suchych zanieczyszczeń
- Mokry brud
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.