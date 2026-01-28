Wysoce alkaliczny środek do usuwania śladów opon FloorPro RM 776, specjalnie opracowany do czyszczenia punktowego i dokładnego posadzek przemysłowych, jastrychów cementowych i pływających oraz powierzchni pokrytych żywicą epoksydową. Przyjazny dla separatorów specjalny środek czyszczący stosuje się z użyciem metody dwustopniowej – nakłada się go za pomocą urządzenia spryskującego, a następnie zanieczyszczona woda jest usuwana za pomocą szorowarki po wyraźnym czasie kontaktu. Wysoce skuteczny detergent całkowicie usuwa ślady ścieranej gumy i ślady po wózkach widłowych, a także pozostałości po taśmie klejącej oraz silne zanieczyszczenia olejem i sadzą. Firmy zajmujące się obróbką metali i farb stosujące środek do usuwania śladów opon FloorPro RM 776 również czerpią korzyści z jego formuły, która nie zawiera silikonów.