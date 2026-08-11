Starter kit Battery Power 18/25

Battery Power 18/25 Starter Kit obuhvata 18 V / 2,5 Ah Battery Power zamenjivu bateriju sa inovativnom Real Time tehnologijom i brzi punjač od 18 V. Za sve uređaje iz Kärcher baterijske platforme od 18 V.

Do pune snage za tren oka: Brzi punjač koji je deo seta puni 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power zamenjivu bateriju do 80% za samo 44 minuta. Kärcher Battery Power 18/25 Starter Kit podesan je za sve uređaje iz Kärcher baterijske platforme od 18 V.

Obeležja i prednosti
Inovativna Real Time tehnologija
  • LCD displej u svakom trenutku prikazuje preostalo vreme za rad, preostalo vreme punjenja i nivo napunjenosti.
18 V Kärcher Battery Power zamenljiva baterija
  • Kompatibilan sa svim uređajima s akumulatorske platforme Kärcher 18 V.
Brzi punjač od 18 V
  • Punjenje baterije od 18 V, kapaciteta 2,5 Ah Kärcher Battery Power do 80% traje 44 minuta.
Snažne litijum-jonske ćelije
  • Garantovano ujednačene performanse bez spontanog pražnjenja i efekta memorije.
Automatski režim skladištenja
  • Produžava vek trajanja ćelija.
IPX5 zaštita – zaštita od nekontrolisanog prskanja vode
  • Bezbedna zaštita tokom korišćenja sa mlazom vode.
Efikasno upravljanje temperaturom
  • Vrhunske performanse zahvaljujući efikasnom akumuliranju toplote i inteligentnom upravljanju baterijom.
Inteligentan nadzor ćelije
  • Štiti akumulator od preopterećenja, pregrevanja i dubokog pražnjenja.
Robusno kućište
  • Kärcher kućišta akumulatora su posebno otporna na udare.
Zidni držač
  • Za čisto pričvršćivanje punjača na zid.
Specifikacije

Tehnički podaci

Akumulatorska platforma Akumulatorska platforma od 18 V
Tip baterije Litijum jonska akumulatorska baterija
Napon (V) 18
Zapremina (Ah) 2,5
vreme punjenja baterije na brzom punjaču Akumulator Battery Power 18 V/2,5 Ah:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)
Struja punjenja (A) 2,5
Napon (napajanje punjača baterija) (V) 100 - 240
Frekvencija (napajanje punjača baterija) (Hz) 50 - 60
Boja crna
Težina (kg) 1,1
Težina sa ambalažom (kg) 1,6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 184 x 133 x 126

Scope of supply

  • Baterija: Baterija 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kom.)
  • Punjač baterije: Brzi Battery Power punjač od 18 V (1 kom.)
Starter kit Battery Power 18/25
Starter kit Battery Power 18/25
Starter kit Battery Power 18/25
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