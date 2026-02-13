AD 4 Premium Hava Filtresi
AD 4 Premium kül ve kuru elektrikli süpürge için hava filtresi.
Kolayca değiştirilebilen polyester atık hava filtresi, temiz hafa üflediği için Kärcher AD 4 Premium kül ve kuru elektrikli süpürge için ideal aksesuardır. Teslimat kapsamına iki hava filtresi dahildir. Her zaman optimum filtrelemeyi sağlamak için hava filtresini yılda bir kez değiştirmenizi öneririz.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Adet (Parça(lar))
|2
|Renk
|Beyaz
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|169 x 82 x 2