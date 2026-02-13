Kolayca değiştirilebilen polyester atık hava filtresi, temiz hafa üflediği için Kärcher AD 4 Premium kül ve kuru elektrikli süpürge için ideal aksesuardır. Teslimat kapsamına iki hava filtresi dahildir. Her zaman optimum filtrelemeyi sağlamak için hava filtresini yılda bir kez değiştirmenizi öneririz.