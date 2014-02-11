FAVORİ ÜRÜNLER
PROFESYONEL ÜRÜNLERDE FAVORİLER
Buharlı Temizlik Makineleri
*Testler Kärcher SC4 EasyFix buharlı temizlik makineleri ile yapılan eksiksiz temizlik ile sert yüzeylerdeki bakterilerin (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) ve virüslerin ( H1N1) %99,99'unu yok ettiğini göstermektedir.
Elektrikli Süpürgeler
Kärcher'in yeni dikey elektrikli süpürge serisini keşfedin!
Zemin Temizleme Makineleri
Zemindeki kirler zorlayıcı olsa da temizlik zor olmak zorunda değil!
Uygulama Önerileri
İç ve dış mekanlar için etkili ve pratik temizlik önerilerini işin profesyonelinden öğrenin.
Geniş Aksesuar Seçeneği
Ev tipi ve profesyonel ürünlerle uyumlu aksesuarlarımızı inceleyin!
Kampanya Koşulları
www.karcher.com.tr adresindeki kampanyalı ürünlere ait kampanya koşullarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Satış ve Servis Noktaları
Size en yakın satış ve servis noktalarını hızlı ve kolay bir şekilde bulun.
Bültenimize Abone Olun
Kärcher dünyasından düzenli güncel bilgiler almak için hemen abone olun! Aşağıdaki formu doldurduktan sonra mailinize iletilecek size özel ve tek kullanımlık kod ile www.karcher.com.tr adresinde geçerli Ev & Bahçe kategorisindeki ürünlerden yapacağınız alışverişte %10 indirimden yararlanabilirsiniz.