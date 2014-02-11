FAVORİ ÜRÜNLER

Buharlı Temizlik Makineleri

*Testler Kärcher SC4 EasyFix buharlı temizlik makineleri ile yapılan eksiksiz temizlik ile sert yüzeylerdeki bakterilerin (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) ve virüslerin ( H1N1) %99,99'unu yok ettiğini göstermektedir.