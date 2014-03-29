KONTEYNER TEMİZLEME
Kärcher, 40 yılı aşkın bir süredir, iç mekanların temizlenmesinde güvenilir ve güçlü sistemlerle anılır olmuştur. Profesyonel temizlik sistemlerinde bir pazar lideri olarak, her türlü gereksinime modüler bileşenler temelinde ihtiyaca özgü çözümler sunmaktayız. Yüksek kaliteli sistemlerimiz verimli ve uygun maliyetlidir. Yılların deneyimiyle geliştirdiği teknolojisi sayesinde enerji tasarrufu sağlar. Danışmanlık ve planlamadan, sistemlerin inşa edilmesine, sevk edilmesine ve servis verilmesine kadar, müşterilerimizin yanındayız. Yenilikçi konseptler ve geniş kapsamlı hizmetler sunmaktayız.
Her türlü konteyner temizleme ihtiyaçları için sistemler.
Taşımacılık/lojistik sektöründe ve kimya sanayide güvenilir tank ve konteyner temizliği gereklidir. Küreselleşmenin bir sonucu olarak mal akışının giderek artmasıyla daha yüksek temizlik kalitesi gereksinimleri ortaya çıkmıştır. HACCP (Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktası) ve SQAS (Güvenlik ve Kalite Değerlendirme Sistemi) gibi katı kalite standartlarına ek olarak, ECD (Avrupa Temizleme Dokümanı) gibi harmonize temizleme sertifikalarına da uyulması gereklidir. Toplamda yaklaşık 200.000 madde ile yılların uzmanlığını gerektiren bir görevdir. Her Kärcher temizlik sistemi, ilgili maddeler için özel olarak tasarlanmıştır. Özel olarak geliştirilmiş Kärcher temizlik maddeleri, bu sistemin asli bir parçasıdır. Çalışma güvenliğinin sağlanması, tank içinin temizlenmesi işleminin hayati bir parçasıdır. Bunlar arasında patlama tehlikesine karşı önlemler alma (ATEX) ile çıkan havanın ve atık suların işlenmesi tedbirleri bulunmaktadır. Kärcher'ın modüler sistem çözümleri, maksimum müşteri memnuniyeti ile çeşitli temizlik sistemi gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Bu modüler sistem, gerektiğinde modifikasyona genişletilmeye olanak sağlar.
Uygulamalar
Araç tankı içinin temizlenmesinden poli-silikon temizlemeye kadar, Kärcher geniş seçenekli uygulama olanakları sunmaktadır.
Bileşenler
Tank iç yüzeyinin temizlenmesinde yüksek kaliteli tamamlayıcı parçaların kullanılması son derece önemlidir.
Referans sistemler
Dünya çapında 250' den fazla planlanmış ve kurulumu yapılmış olan sistemlerimizden seçilen bazı örnekleri inceleyebilirsiniz.
Hedef gruplar için her zaman doğru çözümler
Dünya çapında sanayinin tüm alanlarında nakliye lojistik hizmetleri sağlanmaktadır. Bu hizmet, önemli ölçüde malların ve malzemelerin hareket etmesini içermektedir. Sıvı, macun kıvamında, toz halde veya katı malzemeler; tanklara, konteynerlere, fıçılara ve saklama, taşıma veya nakliye için her türlü saklama kabına doldurulmuştur. Kärcher, tüm sektörlerde ve her türlü konteyner için her ölçekte şirketlere temizlik sistemleri sağlamaktadır.
Kimya sanayi ve ticareti
İlaçlar/tıbbi ürünler, boya maddeleri, metal, ahşap, madeni yağlar, plastikler, yapışkanlar, bina malzemeleri ve betonlar.
Taşımacılık ve lojistik
Nakliye ve depolama şirketleri, genel kargo ve dökme malzeme nakliyesi, beton, çimento, asfalt ve döküntüler ile özel nakliye hizmetleri.
Gıda sanayi
Mandıralar ve bira fabrikaları, ham madde üreticileri, katı ve sıvı yağ üreticileri, glikoz ve nişasta, çikolata, şeker, protein ve gıda takviyeleri, içecekler, hazır yiyecekler ve evcil hayvan yemleri.
Kir türleri
- Sıvı ürünler (gıda, yağlar ve kimyasal ürünler gibi)
- Dökme malzemeler
- Gazlar
Deterjanlar
- Su, sıvı çözeltiler (alkali, asidik)
- Ozmos su
- Alkali solüsyonları, asitler, solventler
Modüler ünitelerden anahtar teslimi sistemlere kadar ihtiyaca özgü çözümler
Kärcher tank ve konteyner temizleme sistemleri, kirlilik türü ve temizlik sıklığına uygun biçimde özelleştirilmiş modüler sistem çözümleridir. Kalite, operasyonel güvenlik ve verimlilik üzerine odaklanılarak ihtiyaçların değerlendirilmesi, iyi planlanmış bir sisteme ulaşmanın birinci adımıdır.
Fikir, planlama ve uygulama
Üstlendiğimiz görevler, en üst düzeyde çözümler sağladığımız müşterilerimize göre değişkenlik göstermektedir. Fikir, planlama ve inşaat aşamasından, sistemin devreye alınması ve sürekli çalıştırılmasına kadar müşterilerimize destek olmaktayız.
Tank ve konteyner temizleme sektöründe çok sayıda proje, müşterilerimizin bize duyduğu güven temelinde tamamlanmıştır. Yüksek basınçlı temizlik teknolojisinde dünya lideri Kärcher gibi güvenilir bir çözüm ortağının sağladığı faydalar göz önünde bulundurulmuştur. Dünya çapında çeşitli iş kollarından şirketler bu çözüm konseptinden faydalanmıştır.
Anahtar teslimi
Müşterilerimizin büyük bir çoğunluğu anahtar teslimi, bütüncül bir çözüm tercih etmektedir. Bu amaç için, modern, denenmiş ve test edilmiş verimli sistem konseptlerine ek olarak, yürürlükteki standartlara uygun çalışma izinleri de sağlamaktayız. Bu hizmetleri örneğin, ATEX 94/9 uyarınca patlamaya karşı koruma veya Kirliliğin Kontrolü Federal Yasası uyarınca atık suların ve atılan havanın işlenmesi şeklinde sunmaktayız.
Kärcher, sıcak su üretimi, kurutma, düşmeye karşı koruma, atılan havanın ve atık suların arındırılması için gerekli sistemleri sağlamaktadır.
Enerji maliyetlerinin ve CO2 emisyonlarının düşürülmesi talebini, güvenilir bir çalışmayı garanti eden yenilikçi, denenmiş ve test edilmiş süreçler aracılığıyla sağlıyoruz. Konteyner temizliğine özel Kärcher temizlik maddeleri daha iyi sonuçlar ve daha yüksek verimlilik sağlamaktadır. Ayrıca çevreye olan zararlı etkileri de en aza indirgemektedir.
Tak - çalıştır fonksiyonu
Kärcher konteyner temizleme sistemleri; anahtar teslimi, denenmiş ve test edilmiş komple çözümlerdir. Sistemlerin başlıca özelliklerinden biri, tam tümleşik konteyner tasarımıdır. Böylece, neredeyse her herde minimum kurulum ve maksimum hareketlilik ile kullanıma olanak sağlanır. Konteyner kurulumu yapıldıktan hemen sonra kullanıma hazır olur. Kärcher konteyner temizleme sistemleri, "Tak ve Çalıştır" fonksiyonu kullanılarak gerektiğinde ilave modüller ile genişletilebilir.
Etkili çözümler
Kärcher konteyner temizleme sistemleri denenmiş ve test edilmiştir. Gerekli tüm elektrik ve boru bağlantılarına konteyner duvarı üzerinde kolaylıkla erişilebilir.
Giriş seviyesinden en üst sınıfa kadar bileşenler
Konteynerlerin ve tankların içinin ve dışının temizlenmesi için sabit sıcak sulu yüksek basınçlı bileşenler, çeşitli uygulamalarda kullanılan aksesuarlar ile birlikte denenmiş ve test edilmiştir.
Tank temizleme sistemlerinin avantajları:
- Daha az kurulum
- Yüksek planlama ve maliyet güvencesi
- Maksimum düzeyde çok yönlülük ve hareketlilik
- Denenmiş ve test edilmiş bileşenler ile modüler tasarım
İletişim
Yenilikçi çözümlerimizle ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz, bizimle iletişime geçiniz.