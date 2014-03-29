KONTEYNER TEMİZLEME

Anahtar teslimi

Müşterilerimizin büyük bir çoğunluğu anahtar teslimi, bütüncül bir çözüm tercih etmektedir. Bu amaç için, modern, denenmiş ve test edilmiş verimli sistem konseptlerine ek olarak, yürürlükteki standartlara uygun çalışma izinleri de sağlamaktayız. Bu hizmetleri örneğin, ATEX 94/9 uyarınca patlamaya karşı koruma veya Kirliliğin Kontrolü Federal Yasası uyarınca atık suların ve atılan havanın işlenmesi şeklinde sunmaktayız.

Kärcher, sıcak su üretimi, kurutma, düşmeye karşı koruma, atılan havanın ve atık suların arındırılması için gerekli sistemleri sağlamaktadır.

Enerji maliyetlerinin ve CO2 emisyonlarının düşürülmesi talebini, güvenilir bir çalışmayı garanti eden yenilikçi, denenmiş ve test edilmiş süreçler aracılığıyla sağlıyoruz. Konteyner temizliğine özel Kärcher temizlik maddeleri daha iyi sonuçlar ve daha yüksek verimlilik sağlamaktadır. Ayrıca çevreye olan zararlı etkileri de en aza indirgemektedir.