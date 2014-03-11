Süpürücüler

Profesyonel bir süpürme. Kärcher süpürücüler, fırça ve faraşa gerek duymadan 5 kat daha hızlı temizler. Kaldırımlar, yollar, park yerleri ve avlularda kullanım için idealdir. Bu makineler çöpleri makinenin üzerinde bulunan bir çöp kutusuna aktarır. Pratik, hızlı, temiz ve kusursuz temizlik sağlar!

Kärcher Profesyonel bir süpürme.

Süpürücülerin Avantajları

Kullanımı kolay

Yorulmadan, kolay ve rahat süpürme.

Esnek ve konforlu

Süpürücüler üzerindeki itme kolunun yüksekliği ayarlanabilir ve bu sayede yer kaplamadan kolaylıkla saklanabilir.

Her detayda temizlik

Yan fırçalardaki uzun kıllar, kenarlarda da detaylı temizliğe olanak sağlar.

Kompakt ve saklaması kolay

Kärcher süpürücüler tamamı kompakt tasarımı sayesinde sadece birkaç adımda kolayca katlanabilir ve saklanabilir. İtme tutacağını aşağı doğru katlayın ve süpürgeyi dik pozisyonda yerleştirin. İşte bu kadar!

Kolay tahliye

Kärcher süpürücülerin toz toplama haznesi, süpürme ve boşaltma işlemi için eliniz kirle temas etmeden kolaylıkla yerinden çıkarılabilir. Tutun ve kaldırın. işte bu kadar!

Dayanıklı hazne

Kolaylıkla yerinden çıkarılabilen dayanıklı hazne, sonrasında yerine güvenli takılabilecek pratik bir şekilde tasarlanmıştır.