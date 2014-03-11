Süpürücüler
Profesyonel bir süpürme. Kärcher süpürücüler, fırça ve faraşa gerek duymadan 5 kat daha hızlı temizler. Kaldırımlar, yollar, park yerleri ve avlularda kullanım için idealdir. Bu makineler çöpleri makinenin üzerinde bulunan bir çöp kutusuna aktarır. Pratik, hızlı, temiz ve kusursuz temizlik sağlar!
Süpürücülerin Avantajları
Kullanımı kolay
Yorulmadan, kolay ve rahat süpürme.
Esnek ve konforlu
Süpürücüler üzerindeki itme kolunun yüksekliği ayarlanabilir ve bu sayede yer kaplamadan kolaylıkla saklanabilir.
Her detayda temizlik
Yan fırçalardaki uzun kıllar, kenarlarda da detaylı temizliğe olanak sağlar.
Kompakt ve saklaması kolay
Kärcher süpürücüler tamamı kompakt tasarımı sayesinde sadece birkaç adımda kolayca katlanabilir ve saklanabilir. İtme tutacağını aşağı doğru katlayın ve süpürgeyi dik pozisyonda yerleştirin. İşte bu kadar!
Kolay tahliye
Kärcher süpürücülerin toz toplama haznesi, süpürme ve boşaltma işlemi için eliniz kirle temas etmeden kolaylıkla yerinden çıkarılabilir. Tutun ve kaldırın. işte bu kadar!
Dayanıklı hazne
Kolaylıkla yerinden çıkarılabilen dayanıklı hazne, sonrasında yerine güvenli takılabilecek pratik bir şekilde tasarlanmıştır.