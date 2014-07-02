İLETİŞİM FORMUNU DOLDURMAYI UNUTMAYIN!
ENDÜSTRİYEL VAKUM VE TOZSUZLAŞTIRMA ÇÖZÜMLERİ
İster mobil ister merkezi, küçük veya büyük miktarlar için, sıvı veya katı, sorunsuz veya tehlikeli vakum atıkları için - Kärcher endüstriyel vakum makineleri ve endüstriyel toz emiş sistemleri ile en zorlu temizlik görevlerini bile saniyeler içinde halledebilirsiniz.
Endüstriyel Vakum Makineleri
Endüstriyel vakum makineleri, kuru ve ıslak talaş, kaba toz
ve benzeri atık parçacıkların sabit veya mobil olarak vakumlanması için tasarlanmıştır. Endüstriyel vakum makineleri, nispeten düşük hava akışıyla yüksek vakumda çalışır.
Endüstriyel Toz Emiş Makineleri
Endüstriyel toz emiş makineleri, havadaki toz ve ince talaş gibi asılı parçacıkları çeken sabit makinelerdir. Endüstriyel toz emiş makineleri, nispeten yüksek hava akışıyla düşük vakumda çalışır.
50 yılı aşkın tecrübe
Kärcher endüstriyel vakum sistemleri, 50 yılı aşkın tecrübemizin bir ürünüdür. Dünya genelindeki müşterilerimizle sürekli iletişim halinde olarak, mevcut ve ortaya çıkan ihtiyaçları analiz eder, ürünlerimizi bu gereksinimlere en uygun şekilde geliştiririz.
SEKTÖRÜNÜZE UYGUN KÄRCHER ENDÜSTRİYEL VAKUM SİSTEMLERİ, ÇOK ÇEŞİTLİ PROSESLERDE VE HEDEF GRUPLARDA HER GÜN ETKİ YARATIYOR.
Her sektöre uygun Kärcher endüstriyel vakum makineleri.
Her sektöre uygun özel çözüm
Çeşitli sektörler temizlik çözümlerinde özel taleplerde bulunur: proses entegrasyonu, büyük miktarlar, tehlikeli maddeler, dar zaman aralıkları ve çok daha fazlası. Bu talepleri yönetmek için hem genel hem de özel makineler ve sistemler gereklidir. Endüstri alanında tüm vakumlama çözümlerine sahibiz.
SIVILAR / TALAŞ İÇİN ENDÜSTRİYEL VAKUMLAR
BÜYÜK HACİMDE AŞINDIRICI TALAŞ VE YAĞLAYICILARIN İÇİN ENDÜSTRİYEL VAKUMLAR
Sanayide, günde birkaç saatlik kullanımı kolaylıkla kaldırabilen veya 7/24 kesintisiz çalışabilen endüstriyel vakum makinelerine ihtiyaç vardır. Vakumlanacak maddelerin yelpazesi; küçükten çok büyük miktarlara kadar aşındırıcı talaşlar, iri partiküller, tahliye edilen ortam kalıntıları ile yağ, soğutma sıvısı (emülsiyon) ve su gibi sıvılara kadar uzanır.
KATILAR / TOZLAR İÇİN ENDÜSTRİYEL VAKUM MAKİNELERİ
ÖZEL FİLTRE TEKNOLOJİSİNE SAHİP VAKUM MAKİNELERİ
Farklı sektörlerde çok çeşitli maddeler ve atıklar vakumlanmak zorundadır. Tahliye edilmiş ortam kalıntıları, tehlikeli tozlar, ince ve iri talaşlar, kumlama, püskürtme maddeleri, her türlü lif, gıda artıkları, organik materyaller, son derece hafif ya da çok ağır malzemeler — tümü kullanılan filtre teknolojisine yüksek gereksinimler yükler.
Kärcher endüstriyel vakum sistemlerinde, ister günlük kullanım, ister saatlik aralıklarla ya da 7/24 kesintisiz operasyon olsun, her görev için ideal filtre çözümünü bulabilirsiniz.
EX KORUMALI ENDÜSTRİYEL VAKUMLAR
PATLAYICI ORTAMLARDA SERTİFİKALI GÜVENLİK
Patlayıcı ortam potansiyeli bulunan alanlarda vakumlama, makine kalitesi açısından en üst düzeyde gereklilikler doğurur.
Kärcher Ex sınıfı endüstriyel vakum makineleri bu standartları karşılar; bazı modeller TÜV Süd ve IBExU tarafından sertifikalandırılmıştır.
ENDÜSTRİYEL TOZ TOPLAMA SİSTEMLERİ
ASKIDAKİ PARTİKÜLLERİN ETKİN TOPLANMASI İÇİN
Askıda partiküller oldukça farklılık gösterebilir: İnce toz, tehlikeli toz, ince talaş ve her türlü aşındırıcı kalıntı.
Pek çok sektörde; metal, cam, taş, tekstil lifleri, tarım ürünleri veya kimyasallardan kaynaklanan proses tozlarının doğrudan süreç sırasında ve kesintisiz olarak vakumlanması kritik öneme sahiptir.
Endüstriyel toz toplama sistemlerimiz, prosese bağlı veya dolum noktalarında, 7/24 kesintisiz çalışmada dahi yüksek hacimli askıda partikülleri güvenle yakalar.
EX KORUMALI ENDÜSTRİYEL TOZ TOPLAMA SİSTEMLERİ
HAVADA ASILI VE PATLAYICI NİTELİKTEKİ TÜM PARTİKÜLLER İÇİN
Proses sırasında oluşan askıda ve patlayıcı özellikteki partiküllerin, doğrudan kaynak noktasında sürekli olarak vakumlanması, endüstriyel toz toplama sistemleri için son derece yüksek teknik gereklilikler ortaya koyar.
Tozsuzlaştırma makinelerimiz, özellikle metal ve ahşap işleme, otomotiv, kimya ve ilaç endüstrisi, gıda üretimi, kâğıt sanayi, kauçuk ve plastik işleme sektörlerinde ve Zone 22 gibi patlayıcı ortam sınıflarında, 7/24 kesintisiz sabit kullanımda uzun yıllardır başarıyla görev yapmaktadır.
KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ÇÖZÜMLER
İHTİYACINIZIN NE OLDUĞUNU TESPİT EDİYORUZ VE ONA UYGUN SİSTEM KURUYORUZ.
KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ÇÖZÜMLER
Endüstrideki vakum sistemlerinin gereksinimleri çok spesifik olabilir. Her sistemi özel ihtiyaçlarınıza göre ayrı ayrı planlıyoruz. Hizmetlerimiz, basit mobil çözümden son derece karmaşık, özel olarak uyarlanmış ve borulu merkezi vakum çözümlerine kadar uzanmaktadır. Endüstriyel vakum sistemlerinin geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesinde 50 yılı aşkın deneyimle, yetkin ortağınızız. Sonuç olarak, tek bir kaynaktan
verimli komple çözümler elde edebilirsiniz.
MÜKEMMEL BAĞLANTILANMIŞ BORU HATLARI
Sabit endüstriyel vakum makinelerimizi tek veya çok kullanıcılı bir sistem olarak manuel emiş noktaları ile kullanabilir veya bunları doğrudan sürece entegre edebilirsiniz. Vakum noktalarından ve aksesuarlardan özel olarak uyarlanmış boru hatlarına kadar gerekli tüm bileşenleri size sunuyoruz.