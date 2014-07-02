ENDÜSTRİYEL VAKUM VE TOZSUZLAŞTIRMA ÇÖZÜMLERİ

KATILAR / TOZLAR İÇİN ENDÜSTRİYEL VAKUM MAKİNELERİ

ÖZEL FİLTRE TEKNOLOJİSİNE SAHİP VAKUM MAKİNELERİ

Farklı sektörlerde çok çeşitli maddeler ve atıklar vakumlanmak zorundadır. Tahliye edilmiş ortam kalıntıları, tehlikeli tozlar, ince ve iri talaşlar, kumlama, püskürtme maddeleri, her türlü lif, gıda artıkları, organik materyaller, son derece hafif ya da çok ağır malzemeler — tümü kullanılan filtre teknolojisine yüksek gereksinimler yükler.

Kärcher endüstriyel vakum sistemlerinde, ister günlük kullanım, ister saatlik aralıklarla ya da 7/24 kesintisiz operasyon olsun, her görev için ideal filtre çözümünü bulabilirsiniz.