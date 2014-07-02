İLETİŞİM FORMUNU DOLDURMAYI UNUTMAYIN!

ENDÜSTRİYEL VAKUM VE TOZSUZLAŞTIRMA ÇÖZÜMLERİ

İster mobil ister merkezi, küçük veya büyük miktarlar için, sıvı veya katı, sorunsuz veya tehlikeli vakum atıkları için - Kärcher endüstriyel vakum makineleri ve endüstriyel toz emiş sistemleri ile en zorlu temizlik görevlerini bile saniyeler içinde halledebilirsiniz.

IVS

Endüstriyel Vakum Makineleri

Endüstriyel vakum makineleri, kuru ve ıslak talaş, kaba toz
ve benzeri atık parçacıkların sabit veya mobil olarak vakumlanması için tasarlanmıştır. Endüstriyel vakum makineleri, nispeten düşük hava akışıyla yüksek vakumda çalışır.

ID 265/65

Endüstriyel Toz Emiş Makineleri

Endüstriyel toz emiş makineleri, havadaki toz ve ince talaş gibi asılı parçacıkları çeken sabit makinelerdir. Endüstriyel toz emiş makineleri, nispeten yüksek hava akışıyla düşük vakumda çalışır.

50 yılı aşkın tecrübe

Kärcher endüstriyel vakum sistemleri, 50 yılı aşkın tecrübemizin bir ürünüdür. Dünya genelindeki müşterilerimizle sürekli iletişim halinde olarak, mevcut ve ortaya çıkan ihtiyaçları analiz eder, ürünlerimizi bu gereksinimlere en uygun şekilde geliştiririz.

SEKTÖRÜNÜZE UYGUN KÄRCHER ENDÜSTRİYEL VAKUM SİSTEMLERİ, ÇOK ÇEŞİTLİ PROSESLERDE VE HEDEF GRUPLARDA HER GÜN ETKİ YARATIYOR.

Her sektöre uygun Kärcher endüstriyel vakum makineleri.

Industrial vacuums from Kärcher to suit every sector.

HIZLI. GÜVENLİ. TEMİZ.

Metal işleme endüstrisi; metalurji, makine tasarımı ve otomotiv mühendisliğini kapsayan, son derece gelişmiş süreçlere sahip temel bir sektördür. Metal işleme süreçlerinde, soğutma sıvılarıyla karışık yüksek miktarda aşındırıcı talaş oluşur. Üretim sırasında sıklıkla gerçekleştirilen temizlik operasyonları ve takım tezgâhlarının vakumla temizlenmesi, maliyet verimliliği üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Vakum çözümlerimiz, optimum proses güvenilirliği ve kalite güvencesi sağlar.

Kullanım Alanı:

  • Frezeleme, tornalama, delme, taşlama, çapak alma ve fırçalama gibi tüm talaşlı imalat işlemlerinden kaynaklanan talaş ve sıvıların vakumlanması ve emilmesi

 

  • Talaş ve tozun sürekli olarak uzaklaştırılmasıyla işleme ekipmanlarının sabit vakum sistemleriyle temizlenmesi

Zorluk:

  • Keskin talaş, taşlama tozu, boya kalıntısı, cüruf, yanıcı toz, soğutma sıvısı ve emülsiyon kaynaklı işleme ekipmanlarının kontaminasyonu

  • Talaş ve emülsiyonların ayrıştırılması

Faydalar:

  • Üretim süreçlerini temiz tutar ve duruş süresini en aza indirir

  • Takım tezgâhlarında arıza kaynaklı duruş süresini azaltır

     

  • Üretim hassasiyetini artırır

     

  • Süreçlerin ve operasyonların güvenilirliğini yükseltir

     

  • Talaş ve sıvıları ayrıştırır

     

  • Uzun ömürlü, dayanıklı vakum sistemleri

     

  • Yüksek vakum gücü sayesinde kesintisiz çalışma ve hızlı temizlik

Kärcher industrial vacuums for the automotive industry/metal processing and machine design

HİJYENİK ÜRETİM – EKONOMİK TEMİZLİK

Temiz üretim süreçleri, garantili kalite, optimum hijyen ve kontaminasyonun önlenmesi, gıda işleme sektöründeki başarının kilit faktörleridir. Bu durum, yüksek miktarda ince ve patlayıcı özellikte toz oluşumuna neden olur.

Kullanım:

  • Un tozu, vitamin tozu, gıda tozu gibi gıda kaynaklı tozların vakumlanması; bu işlem mobil veya sabit şekilde gerçekleştirilir ve üretim sürecine entegredir

Zorluk:

  • Geniş yelpazede vakumlama görevleri ve kirlilik türleri: Gıda kırıkları, patlayıcı olabilen toz türleri (serbest uçuşan, yapışkan, ıslak), yağlar, yağlı ürünler ve yumurta beyazı gibi içerikler

     

  • Toz patlaması riski

     

  • (Çapraz) kontaminasyon, mikrobiyal bulaşma, tat değişimi, kaygan zemin tehlikeleri

Faydalar:

  • Üretim süreçlerini temiz tutar ve duruş süresini en aza indirir

  • ATEX sertifikalı sistemlerle potansiyel olarak patlayıcı tozların güvenli vakumlanması

     

  • Uzun ömürlü, güvenilir ve kompakt çözümler

     

  • Maliyet etkin çözümler

     

  • Verimli filtreler ve filtre temizliği

Kärcher industrial vacuums in the food industry

SAĞLIK HER AÇIDAN ÖNEMLİDİR.

İlaç endüstrisi, farklı ürün gruplarında son derece katı kalite ve hijyen standartlarını sürekli olarak karşılamak zorundadır. Aynı zamanda, üretim süreçleri mümkün olduğunca verimli şekilde çalışmalıdır. Vakum ve toz tahliye çözümlerimiz, bu hedeflere her ölçekte endüstriyel üretimde ulaşılmasını sağlar.

Kullanım:

  • Tabletlerden kalan kalıntıların, ilaçlardaki etken maddelerin (vitaminler, östrojen) vakumla alınması

     

  • Üretim süreçlerinde oluşan tozun vakumla çekilmesi

Zorluk:

  • Sağlık açısından zararlı ince tozlar

  • Potansiyel olarak patlayıcı tozlar

Faydalar:

  • Entegre vakum sistemleri sayesinde üretim süreçlerini temiz tutar ve duruş sürelerini en aza indirir

     

  • Sağlık koruması ve iş güvenliği sağlar

  • Hassas alanlarda güvenli vakumlama imkânı sunar

     

  • Tehlikeli ve potansiyel olarak patlayıcı tozların güvenli şekilde vakumlanması ve bertarafı

     

  • Vakum sisteminin sertifikasyonu sayesinde, tozlar dâhil olmak üzere çeşitli malzemelerin güvenli şekilde toplanması

Kärcher industrial vacuums in the pharmaceutical industry

VERİMLİLİK VE TEMİZLİK: MÜKEMMEL UYUM.

Kauçuk ve plastik üretimi ile işlenmesi sırasında, sağlığa zararlı ince ve kaba parçacıklar oluşur. Bu maddeler, taşıma ve bakım çalışmaları sırasında büyük miktarlarda mevcut olabilir.

Kullanım:

  • Makine ve çalışma alanlarının temizlenmesi; özellikle granül, plastik talaşı ve tozu, (agresif) kimyasal karışımlar, gübre, boya tozu, su, deterjan gibi maddelerin vakumlanması ve emilmesi

     

  • Üretim sürecinde oluşan tozun vakumla çekilmesi (ör. granül dozajlaması sırasında oluşan toz)

     

Zorluk:

  • Sağlık ve çevre için tehlikeli tozlar

  • Ürünlerin kontaminasyonu

Faydalar:

  • Üretim süreçlerini temiz tutar ve duruş süresini en aza indirir

     

  • İş güvenliği ve verimliliği garanti eder

     

  • ATEX sertifikalı sistemlerle potansiyel olarak patlayıcı tozların güvenli şekilde vakumlanması

     

  • Kontaminasyonsuz boşaltım

Kärcher industrial vacuums in the plastics and chemical industry

İNŞAAT PROJENİZE TEMİZ BİR BAŞLANGIÇ YAPIN.

Kullanım:

  • Beton tozu, çimento tozu, iri aşındırıcı parçacıklar, çakıl ve kum gibi her türlü mineralin vakumlanması

     

  • Vakumun şantiyelere taşınması ve orada esnek şekilde kullanılması

Zorluk:

  • Tozun uzun vadede sağlık açısından tehdit oluşturması

     

  • İri aşındırıcı malzemelerin iş güvenliği riski yaratması

Faydalar:

  • İş kalitesini artırır

     

  • Sağlık koruması ve iş güvenliği sağlar

     

  • Vakum cihazına entegre elektrikli el aleti bağlantısı sayesinde, alet kullanımı sırasında doğrudan vakumlama

     

  • Kolay manevra kabiliyetine sahip, mobil makineler

     

  • Uzun ömürlü ve dayanıklı makineler

Kärcher industrial vacuums in handicraft and the construction industry

KESME, PLANYALAMA VE ZIMPARALAMA

Ahşap ve mobilya endüstrisinde; testere tozu, talaş ve zımpara tozu sürekli ve ciddi bir sağlık riski oluşturur. Bu maddeler kolayca tutuşabilir hatta patlayıcı olabilir. Özel vakum sistemlerimizin kullanımı, toz ve talaş birikimini güvenilir şekilde önlemenizi ve bunların çalışma alanında tehlike oluşturmasının önüne geçmenizi sağlar.

Kullanım:

  • Bakım temizliği ve makine temizliği

     

  • Freze makineleri, zımpara makineleri, testereler, el aletleri vb. üzerinde talaş ve tozun sürekli vakumla çekilmesi ve uzaklaştırılması

Zorluk:

  • Kolay alev alabilen veya yüksek patlama riski taşıyan tozlar

  • Sağlık açısından zararlı tozlar

  • Yüksek miktarda toz oluşumu

Faydalar:

  • Sağlık koruması ve iş güvenliği
Kärcher industrial vacuums in the wood processing industry

GÜVENLİ ENDÜSTRİYEL TAŞ VE CAM ÜRETİMİ

Taş ve cam işleme sırasında son derece ince, keskin ve aşındırıcı vakum atıkları oluşur. Bu zorluk, vakum çözümlerimiz için sorun teşkil etmez.

Kullanım:

  • Makine temizliği, bazen büyük miktarda sıvı ile birlikte

  • Bantlı konveyörlerde, dolum hunilerinde, dolum ekipmanlarında oluşan çimento tozunun vakumlanması

Zorluk:

  • Yüksek miktarda toz
  • Vakumlanması gereken keskin malzeme
  • Büyük miktarda soğutma suyu

Faydalar:

  • Kalite ve operasyonel süreçlerde güvence sağlar
Kärcher industrial vacuums in the glass and stone industry

SORUNSUZ TEKSTİL ÜRETİMİ

Tekstil üretimi sırasında oluşan atık malzemelerin uzaklaştırılması, kendine özgü zorluklar barındırır. Vakumla çekilen lifler ve pamukçuklar birbirine yapışarak filtreleri, hortumları ve boru hatlarını tıkayabilir ve üretimi durma noktasına getirebilir. Size özel çözümlerimiz, üretim süreçlerinizin kesintisiz şekilde devam etmesini sağlar.

Kullanım:

  • Her boyutta ve miktarda pamukçuk ve liflerin vakumla çekilmesi

Zorluk:

  • Tekstil liflerinin filtrelere yapışarak tıkaması

  • Liflerin hortum ve borular içinde yumak oluşturması ve bu alanları tıkaması

Faydalar:

  • Üretim süreçlerini temiz tutar ve duruş süresini en aza indirir

  • Sürekli yüksek vakum gücü sağlar

  • Uzun ömürlü, güvenilir, kompakt ve maliyet etkin çözümler sunar

Kärcher industrial vacuums in the textile industry

%100 TOZSUZ ÜRETİM

Elektronik ve optik endüstrisinde, üretim süreçleri bileşenlere zarar verebilecek son derece ince tozlar üretir. Bu tozlar, süreç devam ederken vakumla uzaklaştırılmalıdır. Vakum çözümlerimiz, bu hedeflere ulaşmanıza yardımcı olurken aynı zamanda hassas üretim sistemlerinizi korur.

Kullanım:

  • Elektronik bileşenlerin frezelenmesi

  • Optik elemanların parlatılması

Zorluk:

  • Yüksek aşındırıcılığa sahip tozlar

  • Bileşenlere zarar verebilecek tozlar

Faydalar:

  • Kalite ve operasyonel süreç güvenliği sağlar
Kärcher industrial vacuums in the electronics and optics industry

KÂĞITTAN BASKIYA TEMİZ ÜRETİM

Basılı medya üretimi; kâğıt tozu, boya tozu, sıvı boyalar ve tonerlerin kullanımı ve oluşumu ile gerçekleşir. Bu maddelerin bazıları son derece toksiktir ve yüksek performanslı vakum çözümleri gerektirir – bu çözümleri baskı endüstrisi için onlarca yıldır geliştiriyoruz.

Kullanım:

  • Kâğıt endüstrisinde makine temizliği sırasında selüloz liflerinin vakumlanması

  • Kesim makinelerinden çıkan ince ve kalın kâğıt kırpıntılarının vakumla çekilmesi

  • Baskı makinelerinin temizlenmesi

  • Boya tozunun vakumlanması

Zorluk:

  • Son derece ince, patlayıcı özellikte tozlar

  • Büyük kâğıt kırpıntıları

Faydalar:

  • Kalite ve operasyonel süreç güvenliği sağlar

  • Sağlık ve güvenlik önlemi sunar

Kärcher industrial vacuums in the printing industry

Her sektöre uygun özel çözüm

Çeşitli sektörler temizlik çözümlerinde özel taleplerde bulunur: proses entegrasyonu, büyük miktarlar, tehlikeli maddeler, dar zaman aralıkları ve çok daha fazlası. Bu talepleri yönetmek için hem genel hem de özel makineler ve sistemler gereklidir. Endüstri alanında tüm vakumlama çözümlerine sahibiz.

SIVILAR / TALAŞ İÇİN ENDÜSTRİYEL VAKUMLAR

BÜYÜK HACİMDE AŞINDIRICI TALAŞ VE YAĞLAYICILARIN İÇİN ENDÜSTRİYEL VAKUMLAR

Sanayide, günde birkaç saatlik kullanımı kolaylıkla kaldırabilen veya 7/24 kesintisiz çalışabilen endüstriyel vakum makinelerine ihtiyaç vardır. Vakumlanacak maddelerin yelpazesi; küçükten çok büyük miktarlara kadar aşındırıcı talaşlar, iri partiküller, tahliye edilen ortam kalıntıları ile yağ, soğutma sıvısı (emülsiyon) ve su gibi sıvılara kadar uzanır.

KÄRCHER INDUSTRIAL VACUUMS FOR LIQUIDS/SWARF

KATILAR / TOZLAR İÇİN ENDÜSTRİYEL VAKUM MAKİNELERİ

ÖZEL FİLTRE TEKNOLOJİSİNE SAHİP VAKUM MAKİNELERİ

Farklı sektörlerde çok çeşitli maddeler ve atıklar vakumlanmak zorundadır. Tahliye edilmiş ortam kalıntıları, tehlikeli tozlar, ince ve iri talaşlar, kumlama, püskürtme maddeleri, her türlü lif, gıda artıkları, organik materyaller, son derece hafif ya da çok ağır malzemeler — tümü kullanılan filtre teknolojisine yüksek gereksinimler yükler.
Kärcher endüstriyel vakum sistemlerinde, ister günlük kullanım, ister saatlik aralıklarla ya da 7/24 kesintisiz operasyon olsun, her görev için ideal filtre çözümünü bulabilirsiniz.

KÄRCHER INDUSTRIAL VACUUM CLEANERS FOR SOLIDS/DUSTS

EX KORUMALI ENDÜSTRİYEL VAKUMLAR

PATLAYICI ORTAMLARDA SERTİFİKALI GÜVENLİK

Patlayıcı ortam potansiyeli bulunan alanlarda vakumlama, makine kalitesi açısından en üst düzeyde gereklilikler doğurur.
Kärcher Ex sınıfı endüstriyel vakum makineleri bu standartları karşılar; bazı modeller TÜV Süd ve IBExU tarafından sertifikalandırılmıştır.

Kärcher Ex industrial vacuums

ENDÜSTRİYEL TOZ TOPLAMA SİSTEMLERİ

ASKIDAKİ PARTİKÜLLERİN ETKİN TOPLANMASI İÇİN

Askıda partiküller oldukça farklılık gösterebilir: İnce toz, tehlikeli toz, ince talaş ve her türlü aşındırıcı kalıntı.
Pek çok sektörde; metal, cam, taş, tekstil lifleri, tarım ürünleri veya kimyasallardan kaynaklanan proses tozlarının doğrudan süreç sırasında ve kesintisiz olarak vakumlanması kritik öneme sahiptir.
Endüstriyel toz toplama sistemlerimiz, prosese bağlı veya dolum noktalarında, 7/24 kesintisiz çalışmada dahi yüksek hacimli askıda partikülleri güvenle yakalar.

Kärcher industrial dust extractors

EX KORUMALI ENDÜSTRİYEL TOZ TOPLAMA SİSTEMLERİ

HAVADA ASILI VE PATLAYICI NİTELİKTEKİ TÜM PARTİKÜLLER İÇİN

Proses sırasında oluşan askıda ve patlayıcı özellikteki partiküllerin, doğrudan kaynak noktasında sürekli olarak vakumlanması, endüstriyel toz toplama sistemleri için son derece yüksek teknik gereklilikler ortaya koyar.
Tozsuzlaştırma makinelerimiz, özellikle metal ve ahşap işleme, otomotiv, kimya ve ilaç endüstrisi, gıda üretimi, kâğıt sanayi, kauçuk ve plastik işleme sektörlerinde ve Zone 22 gibi patlayıcı ortam sınıflarında, 7/24 kesintisiz sabit kullanımda uzun yıllardır başarıyla görev yapmaktadır.

Kärcher Ex fitted extraction unit

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ÇÖZÜMLER

İHTİYACINIZIN NE OLDUĞUNU TESPİT EDİYORUZ VE ONA UYGUN SİSTEM KURUYORUZ.

Kärcher Individual solution

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ÇÖZÜMLER

Endüstrideki vakum sistemlerinin gereksinimleri çok spesifik olabilir. Her sistemi özel ihtiyaçlarınıza göre ayrı ayrı planlıyoruz. Hizmetlerimiz, basit mobil çözümden son derece karmaşık, özel olarak uyarlanmış ve borulu merkezi vakum çözümlerine kadar uzanmaktadır. Endüstriyel vakum sistemlerinin geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesinde 50 yılı aşkın deneyimle, yetkin ortağınızız. Sonuç olarak, tek bir kaynaktan
verimli komple çözümler elde edebilirsiniz.

Rohrleitungen

MÜKEMMEL BAĞLANTILANMIŞ BORU HATLARI

Sabit endüstriyel vakum makinelerimizi tek veya çok kullanıcılı bir sistem olarak manuel emiş noktaları ile kullanabilir veya bunları doğrudan sürece entegre edebilirsiniz. Vakum noktalarından ve aksesuarlardan özel olarak uyarlanmış boru hatlarına kadar gerekli tüm bileşenleri size sunuyoruz.