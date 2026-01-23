ZEMİN BAKIM VE TEMİZLİK MAKİNELERİ

Zemin temizleme makineleri tam olarak nasıl çalışır?

Rulo veya disk fırça kafasına sahip tüm modern zemin temizleme makineleri temelde aynı şekilde çalışır; Fırçanın dönüşü ve temas basıncı, kiri çıkarmak için birlikte çalışır. Türbinin emiş gücü sayesinde kirli su daha sonra silecek tarafından emilerek kirli su tankında toplanır.

Zemin temizleme makineleri araba gibidir - hepsi aynı şekilde çalışır, ancak her model her uygulama alanına uygun değildir. Yine de farklı tasarımlar, boyutlar, fırça kafası sistemleri ve sürüş teknolojileri sayesinde, bireysel gereksinimlerinize tam olarak uyan bir makine bulmak çok kolaydır. Alanın ne kadar büyük olduğunu ve nesnelerle dolu olup olmadığını bilirsiniz. Zeminlerinizin yapısını ve kirlilik derecesini bilirsiniz. İhtiyacınız olan doğru zemin temizleme makinesine sahibiz!