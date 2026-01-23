ZEMİN BAKIM VE TEMİZLİK MAKİNELERİ
Kärcher Zemin Temizleme Makineleri ile yerler hijyenik olarak temizlenir. Manuel temizlemeye kıyasla, çok amaçlı ve uzman makinelerimiz her tür temizlik görevini yerine getirirken, iş ve malzeme maliyetlerini düşürerek aynı zamanda temizlik kalitesini de artırır.
Kompakt/itmeli zemin otomatları
Küçük ve orta büyüklükteki alanların hızlı ve esnek bir şekilde temizlenmesi için geliştirilmiştir. Örneğin: restaurantlar, mutfaklar, dükkanlar için kullanıma uygundur.
Arkadan itmeli zemin otomatları
Arkadan itmeli zemin otomatları, orta genişlikteki alanlarda verimli temizlik için idealdir. Örneğin: perakende marketleri, yüzme havuzları, spor salonları, okul koridorları ve birçok farklı tesiste kullanılabilir.
Binicili tip zemin otomatları
Depolar, üretim tesisleri, alışveriş merkezleri otoparklar veya havaalanları gibi geniş yüzeyli alanları temizlemek için ideal seçim. Burada ayrıca zemini aynı anda süpüren, silen ve kurutan makinelerimizi de bulabilirsiniz.
Diğer temizlik çözümleri
Sert zemin bakımı için tek diskli parlatma makineleri veya yürüyen merdivenler gibi çok zorlu temizlik işleri için diğer temizlik çözümleri :
Zemin temizleme makineleri tam olarak nasıl çalışır?
Rulo veya disk fırça kafasına sahip tüm modern zemin temizleme makineleri temelde aynı şekilde çalışır; Fırçanın dönüşü ve temas basıncı, kiri çıkarmak için birlikte çalışır. Türbinin emiş gücü sayesinde kirli su daha sonra silecek tarafından emilerek kirli su tankında toplanır.
Zemin temizleme makineleri araba gibidir - hepsi aynı şekilde çalışır, ancak her model her uygulama alanına uygun değildir. Yine de farklı tasarımlar, boyutlar, fırça kafası sistemleri ve sürüş teknolojileri sayesinde, bireysel gereksinimlerinize tam olarak uyan bir makine bulmak çok kolaydır. Alanın ne kadar büyük olduğunu ve nesnelerle dolu olup olmadığını bilirsiniz. Zeminlerinizin yapısını ve kirlilik derecesini bilirsiniz. İhtiyacınız olan doğru zemin temizleme makinesine sahibiz!
Rulo Fırça Başlığı mı yoksa Disk Fırça Başlığı mı?
Rulo fırça başlığına sahip bir yer ovma makinesi, yüksek fırça hızları ve cm² başına daha yüksek temas basıncı sayesinde özellikle yapılı ve çok kirli zeminlerin derinlemesine temizlenmesi için uygundur. Zıt yönde dönen silindirler kirleri emdiği ve daha sonra kaba kir haznesinde topladığı için, kaba kirlerle uğraşırken de önemli avantajlar sunar. Bir önceki çalışma adımı olan ön süpürmeye artık gerek olmadığı anlamına gelir.
Disk fırça kafalı zemin temizleme makineleri genellikle bakım temizliği ve hafif kirlenme için kullanılır. Bu tip zemin temizleme makineleri, özellikle hastaneler veya otel ve gastronomi sektörü gibi düz zeminler ve gürültüye duyarlı alanlar için popülerdir.
Size özel tasarlanmış zemin temizleme makineleri
Bir Kärcher zemin temizleme makinesi, doğru aksesuarlarla donatıldığı takdirde kristalizasyon veya kaplama çıkarma gibi özel uygulamalar için de kullanılabilir. Tüm aşınma parçalarının mevcut olduğundan emin olmanın yanı sıra, makinenizi tam temizlik gereksinimleriniz için donatan çok çeşitli balatalar, disk ve rulo fırçalar,silecekler, aküler ve şarj cihazları da sunuyoruz. Manuel temizleme araçlarını kolayca taşımak için Ana Taban Kitimiz gibi çeşitli bağlantı kitleri de mevcuttur. Tam olarak ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış bir zemin temizleme makinesi alırsınız.
Geleceğin verimliliği – Tek adımında süpürme ve ovalama
Yıkayıcılarımız ve vakumlu süpürücülerimiz, dar alanları olduğu kadar geniş alanları da daha verimli bir şekilde temizler.
- Zamandan ve maliyetlerden tasarruf edin
- Geniş alanları hızlı ve iyice temizleyin
- Kire karşı etkilidir
Hızlı & Esnek
Engeller ve nesnelerle dolu alanlar temizlik sırasında artık sorun değil: Kompakt zemin bakım ve temizleme makineleri restoranlar, mutfaklar, mağazalar ve oteller gibi küçük ve orta büyüklükteki alanları anında temizler. Manevra kabiliyetleri onları sürmeyi kolaylaştırır - artık dar geçitler bile kolayca temizlenebilir. Farklı modeller, çok çeşitli yüzeylerde optimum sonuçlar elde eder ve tüm zemin kaplamalarına parlaklığı geri getirir. Zeminler sadece temiz değil, aynı zamanda çok az ıslak bırakılır ve temizliğin hemen ardından üzerinde yürünebilir.
İLETİŞİM FORMUNU DOLDURMAYI UNUTMAYIN!
İletişim formundan "ENDÜSTRİ" seçeneğini tercih edip, formu gönderebilirsiniz. Form elimize ulaştığı gibi sizlerle iletişime geçiyor olacağız!İLETİŞİM FORMU