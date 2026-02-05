Otonom Temizlik Robotları

Son teknoloji bağlantı ve veri koruma

Belgeleme amacıyla ve makineleri uzaktan izlemek için, yetkili kişiler ilgili web portalında veya Kärcher'in KIRA Robots uygulaması aracılığıyla ayrıntılı temizlik raporlarını, bildirimleri ve mevcut makine durumunu herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerden görüntüleyebilir. Güvenlik nedeniyle, tüm veriler şifrelenir ve yetkisiz dış erişime karşı sıkı bir şekilde korunur. Talep üzerine, yetkili kişiler doğrudan telefonlarına bildirim de alabilirler. Her durumda, hassas verilerin sorumlu ve amaçlı bir şekilde kullanılmasını ve elbette GDPR uyumluluğunu garanti ediyoruz.