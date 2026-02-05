Otonom Temizlik Robotları
OTONOM TEMİZLİK ROBOTLARI
İş süreçlerinizi optimize ederek verimliliği artırabilirsiniz Temizlik görevleri gün geçtikçe daha kompleks hale geliyor , başa çıkabilmek adına KIRA - Karcher Akıllı Robtik Uygulamaları tanışmanız gerekiyor.
Videolar
KIRA B 50
KIRA CV 50
Her uygulama için en iyi çözüm
Eğitimli ve uzman temizlik personelini zemin temizliği gibi daha zaman alıcı görevlerle uğraşmak yerine, Kärcher'in KIRA platformundan gelişmiş temizlik robotları yeni ve daha iyi alternatifler sunuyor. Temizlik ekiplerine ek olarak, geniş ve geniş alanların yanı sıra dar ve sıkışık iç mekanlarda zeminlerin temizliğini devralıyorlar.
Hepsi bir arada makine çözümü ile temizlik kalitesinden ödün vermek yerine, temizlik robotlarımızı söz konusu uygulamaya özel olarak hassas bir şekilde geliştirdik. En iyi temizlik kalitesini ve kullanıcılar için en iyi kullanımı sağlamanın tek yolu budur.
Kärcher Intelligent Robotic Application
KIRA, temizlik personelini zemin temizliği gibi monoton ve zaman alıcı görevlerden kurtarabilen ve onların paralel olarak daha karmaşık görevler yürütmesine olanak tanıyan, sürekli büyüyen profesyonel temizlik robotları sayısına sahip yeni bir ürün kategorisini temsil ediyor. Güçlü sensör teknolojisi ve gelişmiş yazılım sayesinde çok çeşitli ortamlarda güvenli ve güvenilir bir şekilde gezinir ve temizler.
Uzmanlık ve son teknolojiyi birleştirme
Kärcher, onlarca yıldır dünya çapında temizlik teknolojisinde lider bir rol oynamıştır. Otonom temizlik makinelerimiz, tam kapsamlı uzmanlığımızı, son derece hassas sensörler, güçlü bilgisayarlar ve otonom yönlendirme ile yeni, son derece yenilikçi ürün konseptleri oluşturmak için gelişmiş yazılım şeklinde yüksek teknoloji ile birleştiriyor.
İster otonom yıkama ister vakumlama için olsun, KIRA platformundaki temizlik robotları, geniş veya karmaşık ortamlarda kolayca ve güvenli bir şekilde gezinir, insanları ve fiziksel engelleri güvenilir bir şekilde algılar. Sensör verilerini saniyeler içinde işlerler ve gerekirse uygun kaçınma manevraları başlatırlar. Makinelerin her zaman akıllı ve tamamen güvenli navigasyonun yüksek teknik gereksinimlerini karşılama yeteneği, kamusal alanlarda bile güvenli çalışma için IEC 63327[SM1] uyarınca çalıştıklarını gösteren güvenlik sertifikalarıyla kanıtlanmıştır.
Sürekli yüksek temizlik performansı için sezgisel tasarım
Makineleri kurmak için uzman bilgisi gerekmez – aksine, robotlar basit ve sezgisel çalışma için optimize edilmiştir, bu nedenle kısa bir tanıtım brifingi gereken tek eğitimdir.
Mümkün olduğunca esnek, gerektiği kadar özel
Temizlik robotlarımız, farklı gereksinimlerini karşılamak için günlük işlerinde temizlik profesyonellerinin ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmıştır. KIRA robotik süpürgenin mümkün olduğunca manevra kabiliyetine sahip olması ve kısa sürede kullanıma hazır olması gerekirken – örneğin otel odalarını ve koridorlarını temizlerken – uzun ömürlü 36 V Kärcher Battery Power+ bataryalarla donatılmıştır, yenilenme istasyonları, KIRA B 50 zemin temzileme robotu ile temizliğin tamamen otonom olmasını sağlar – makinenin temiz su ile dolmasını, kirli suyu boşaltmasını, tankın durulamasını ve uzun ömürlü lityum iyon pili şarj etmesini sağlar. Çok büyük depolar ve endüstriyel alanlar bile insan müdahalesi olmadan temizlenebilir.
Büyük salonlardan masaların altına kadar her yerde temizlik
Geniş alanlardan dar ve hatta dağınık alanlara kadar. Tasarım ve uygulamaya bağlı olarak, temizlik robotlarımız son derece çok yönlüdür, bu da onları ulaşım endüstrisinde (havaalanları, tren istasyonları, lojistik depoları), perakende sektöründe (süpermarketler, hipermarketler, alışveriş merkezleri), sağlık sektöründe (hastaneler, bakım tesisleri), kamu binalarında (okullar, üniversiteler, müzeler, spor salonları, konferans merkezleri), ofis binalarında (giriş holleri, koridorlar, odalar), konaklama sektöründe (misafir odaları, lobiler, otel koridorları ve otel odaları) ve elbette üretim ve imalat salonlarını temizlemek için endüstriyel ortamlarda kullanıma uygun hale getirir.
Son teknoloji bağlantı ve veri koruma
Belgeleme amacıyla ve makineleri uzaktan izlemek için, yetkili kişiler ilgili web portalında veya Kärcher'in KIRA Robots uygulaması aracılığıyla ayrıntılı temizlik raporlarını, bildirimleri ve mevcut makine durumunu herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerden görüntüleyebilir. Güvenlik nedeniyle, tüm veriler şifrelenir ve yetkisiz dış erişime karşı sıkı bir şekilde korunur. Talep üzerine, yetkili kişiler doğrudan telefonlarına bildirim de alabilirler. Her durumda, hassas verilerin sorumlu ve amaçlı bir şekilde kullanılmasını ve elbette GDPR uyumluluğunu garanti ediyoruz.