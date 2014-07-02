Halı yıkama makineleri

Kärcher hangi sprey çıkarma yöntemlerini sunuyor?

Püskürtmeli ekstraksiyon cihazları, kirlilik derecesine, eldeki süreye ve malzemeye bağlı olarak farklı yöntemlerde kullanılmaktadır.

Tek aşamalı temizlik

Tek aşamalı sprey ekstraksiyon işleminde, su ve deterjandan oluşan temizleme solüsyonu, sprey ekstraksiyon makinesinin sprey nozulu kullanılarak basınç altında kaplamaya püskürtülür. Eş zamanlı olarak, çözünen kir, kirli solüsyon olarak cihazın emme nozulu ile aynı adımda hemen emilir. Bu yöntem hem temel ve ara halı temizliğinde hem de döşemelerin derinlemesine temizliğinde kullanılmaktadır.

İki aşamalı temizlik

İki aşamalı işlemde, temizleme solüsyonu birinci adımda püskürtmeli ekstraksiyon makinesi veya basınçlı püskürtücü kullanılarak bölüm bölüm uygulanır. Kirli solüsyon sprey ekstraksiyon makinesi ve temiz su ile durulanır. Bu yöntem, özellikle çok kirli halılar veya döşemeler için derinlemesine temizlik için uygundur.