Halı yıkama makineleri
Kärcher halı yıkama makineleri, halıdan araç iç bölmesine kadar her türden tekstil yüzeyin temel temizliği için idealdir. Bu makineler sağlam teknolojileri, yüksek performansları, birçok kullanım olanağı ve kapsamlı aksesuar seçenekleriyle göz dolduruyor.
Halı ve koltuk temizleme makineleri
Zemin döşemeleri, döşemeler, ofis sandalyeleri ve yolcu koltukları, Kärcher Halı Yıkama Makineleri ile tertemiz. Üstün performanslı bu makineler, bütün tekstil yüzeyleri temizler, tek geçişte bütün kiri çözer ve yok eder.
Halı temizleme makineleri
Kärcher Halı Yıkama Makineleri geniş halı yüzeyleri ekonomik olarak derinlemesine temizler. Orta seviye temizliğin yanında, geleneksel sprey temizleme için de uygundur.
Kurutma makinesi
Kärcher Kurutma Makinesi güçlü, kompakt, verimli ve oldukça sessizdir. Bu makineler suya maruz kalmış veya temizlenmiş halıları hava ile hızlıca kurutur. Entegre kablo sarıcısı ve kolay taşınabilmesi ile kullanımı son derece pratiktir.
Kärcher hangi sprey çıkarma yöntemlerini sunuyor?
Püskürtmeli ekstraksiyon cihazları, kirlilik derecesine, eldeki süreye ve malzemeye bağlı olarak farklı yöntemlerde kullanılmaktadır.
Tek aşamalı temizlik
Tek aşamalı sprey ekstraksiyon işleminde, su ve deterjandan oluşan temizleme solüsyonu, sprey ekstraksiyon makinesinin sprey nozulu kullanılarak basınç altında kaplamaya püskürtülür. Eş zamanlı olarak, çözünen kir, kirli solüsyon olarak cihazın emme nozulu ile aynı adımda hemen emilir. Bu yöntem hem temel ve ara halı temizliğinde hem de döşemelerin derinlemesine temizliğinde kullanılmaktadır.
İki aşamalı temizlik
İki aşamalı işlemde, temizleme solüsyonu birinci adımda püskürtmeli ekstraksiyon makinesi veya basınçlı püskürtücü kullanılarak bölüm bölüm uygulanır. Kirli solüsyon sprey ekstraksiyon makinesi ve temiz su ile durulanır. Bu yöntem, özellikle çok kirli halılar veya döşemeler için derinlemesine temizlik için uygundur.
iCapsol Teknolojisi
Kärcher, etkili ara temizlik için özel olarak iCapsol Kapsülleme Teknolojisini geliştirmiştir. Kirin dibine iner, kumaşın derinliklerinde çözer, içine hapseder ve ardından tamamen çıkarır.