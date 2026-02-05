Islak Kuru Dikey Süpürge

Hijyenik temizlik için Hygienic!Spin teknolojisi

Gerçek anlamda temiz ve hijyenik bir evin keyfini çıkarın: Kärcher ıslak kuru elektrikli süpürgeler, laboratuvar testleriyle %99'a kadar bakteri** giderdiği kanıtlanmış üstün Hygienic!Spin teknolojisine sahiptir. Dakikada 500'e kadar silindir dönüşü ve her zaman zemine temiz su uygulayan 2 tanklı sistemle donatılmıştır. Kir yayılmaz – sadece tertemiz, iz bırakmayan parlak zeminler elde edilir.

** Bağımsız bir test laboratuvarı tarafından yapılan testlere dayanmaktadır.