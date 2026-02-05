Islak Kuru Dikey Süpürge
Eviniz için devrim niteliğinde temizlik. 3'ü 1 arada Xtra!Clean ıslak kuru dikey süpürgelerle yeni nesil zemin temizliğini deneyimleyin. Yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve üstün kaliteyi tek bir cihazda bir araya getiren bu ıslak kuru dikey süpürgeler, tüm zemin tiplerinde, hatta halılarda bile kullanılıyor. En son teknolojinin günlük işlerinizi nasıl kolaylaştırabileceğini, size zaman kazandırabileceğini ve evinizi yeniden pırıl pırıl hale getirebileceğini keşfedin. Zaman alıcı temizliğe son verin; etkili temizliğin tadını çıkarın.
FCV 4
Akıllı Çözüm
Bir şarjla yaklaşık 200 m² alan temizleme performansı
Dört temizlik modu: Kuru mod, Advanced!Power modu, Dynamic!Control kir sensörlü otomatik mod, Stair!Assist merdiven modu
Güçlü BLDC motor
Etkili System!Clean kendi kendini temizleme sistemi ve 60 °C’de yıkanabilir Pure!Roll silindir
Fark Yaratan Avantajlar
3'ü 1 arada Xtra!Clean: minimum çabayla maksimum temizlik
FCV 4 ıslak kuru süpürgeler, 3'ü 1 arada Xtra!Clean işlevi sayesinde zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlar. Silme, vakumlama ve ıslak kuru süpürme: yenilikçi 3'ü 1 arada teknoloji, halılar dahil tüm zemin tiplerinde derinlemesine temizlik sağlar. İnatçı kirler ve büyük miktarda sıvı anında yok olurken, siz işi yarı sürede bitirerek gerçekten önemli olan şeylere daha fazla zaman ayırırsınız.
Hijyenik temizlik için Hygienic!Spin teknolojisi
Gerçek anlamda temiz ve hijyenik bir evin keyfini çıkarın: Kärcher ıslak kuru elektrikli süpürgeler, laboratuvar testleriyle %99'a kadar bakteri** giderdiği kanıtlanmış üstün Hygienic!Spin teknolojisine sahiptir. Dakikada 500'e kadar silindir dönüşü ve her zaman zemine temiz su uygulayan 2 tanklı sistemle donatılmıştır. Kir yayılmaz – sadece tertemiz, iz bırakmayan parlak zeminler elde edilir.
** Bağımsız bir test laboratuvarı tarafından yapılan testlere dayanmaktadır.
Dynamic!Control – akıllı kir sensörü
FCV 4 ıslak kuru süpürgemiz sizin için tüm düşünmeyi yapar: Akıllı kir sensörü, kir seviyesini otomatik olarak algılar ve hem emiş gücünü hem de su miktarını en uygun şekilde ayarlar. Böylece her seferinde mükemmel temizlik sonuçları elde edersiniz – manuel ayar yapmanıza gerek kalmaz.
Büyük 3,2 inçlik Vision!Clean ekran sayesinde, kalan çalışma süresi, temizlik modu ve sistem durumu gibi tüm önemli bilgilere tek bakışta ulaşarak her zaman kontrolü elinizde tutabilirsiniz.
Advanced!Power modu – maksimum temizlik performansı
Otomatik mod veya Standart moda göre %100’e kadar daha fazla emiş gücü ve %20 daha fazla su dağıtımı sağlayan Advanced!Power modu, en inatçı ve kurumuş kirleri bile zahmetsizce temizler. Bu güçlü teknoloji sayesinde zeminleriniz çok kısa sürede kurur ve hemen üzerine basılabilir.
Akıllı Stair!Assist modu
Akıllı Stair!Assist modu sayesinde, merdivenler ve zor ulaşılabilen alanların temizliği çocuk oyuncağı haline gelir. Optimize edilmiş ön ayarları ve akıllı otomatik başlatma/durdurma fonksiyonu sayesinde, FCV 4 ıslak kuru süpürge, hangi pozisyonda tutulursa tutulsun – hatta 90° açıyla bile – zahmetsizce temizler. En fazla esneklik ve temizlik gereken yerlerde maksimum performans sağlar.
System!Clean kendi kendini temizleme sistemi
Dakikada 550’ye kadar silindir dönüşü ile etkili kendi kendini temizleme fonksiyonu – kirle temas etmeden hızlı ve pratik temizlik sağlar. Aynı zamanda, cihaz ve aksesuarların kullanışlı depolanması hem yer tasarrufu yapar hem de bataryanın rahatça şarj edilmesini sağlar.
Duo!Pure filtre sistemi: temiz hava, mükemmel performans
Kärcher ıslak kuru süpürgenin çok aşamalı filtre sistemi, motoru nemden güvenilir şekilde korur; üstün filtrasyonu sayesinde, yüksek verimliliğe sahip düz katlanmış filtresiyle havadaki en küçük partikülleri bile etkili şekilde yakalar. Bu sistem, özellikle Kuru modda optimum hava filtrasyonu ve sağlıklı bir iç ortam iklimi sağlar.
Verimli Comfort!Cell lityum iyon batarya: daha uzun çalışma süresi, sürdürülebilir performans
Islak kuru süpürgelerimiz, geniş alanlarda bile zahmetsiz temizlik için 45 dakikaya kadar çalışma süresine sahip bir batarya ile donatılmıştır; uzun kullanım ömrü ve daha az elektronik atık için batarya, bakım gerektiğinde kolayca değiştirilebilir.