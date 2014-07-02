Elektrikli süpürgeler
!Keine Chance für Staub.! Kompakt ve çok sessiz. Kolay taşınabilir Kärcher Elektrik Süpürgeleri profesyonel müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmıştır.
Bataryalı fırçalı dikey elektrikli süpürgeler
Kärcher kablosuz dikey fırçalı elektrikli süpürgeler, sert zeminlerde ve halılarda yüksek temizlik performansıyla etkileyici olup, esnek ve dayanıklıdır. Silindir fırça, lifleri düzelterek son derece derinlemesine temizlik sağlar ve mükemmel bir temizlik sonucu sunar. Kärcher'in kablosuz süpürge fırçaları ayrıca otomatik zemin algılama, fırça temizleme fonksiyonu, LED ekran ve özellikle düşük yerden yükseklik gibi özellikleriyle de öne çıkar.
Kuru vakumlama
Kärcher ıslak kuru elektrikli süpürgeler, enerji verimliliği ve yüksek performansı birleştirir. Çok amaçlı ve farklı yüzeylerin kullanımı için uygundur. Dayanıklı özel dokulu filtreleri ile sürekli yüksek emiş gücü sağlar.
Dik konumlu elektrikli süpürgeler
Kärcher fırçalı elektrik süpürgeleri, elektrikli fırçanın güçlü emiş ve temizleme etkisini kullanır. Bu makineler halı dokularından inatçı kirleri yok eder.
Akülü elektrikli süpürgeler
Kärcher Şarjlı Elektrik Süpürgeleri, rahatsız edici kablolar olmadan ve çok sessizce çalışırlar. Bu süpürgeler iş yerlerinde ve çalışma esnasında temizlik için idealdir.
Kärcher elektrikli süpürgelerini bu kadar özel yapan nedir?
Elektrikli süpürgelerimizi geliştirirken yüksek kullanıcı konforuna, bakımı kolay tasarıma ve ergonomik aksesuarlara dikkat ediyoruz. Cihazlar, yüksek emiş güçlerine ve verimli vakumlamasına rağmen özellikle sessiz, hafif ve hassas bir şekilde takip ediliyor. Bu, HEPA filtreleri olarak da mevcut olan sağlam ve güvenilir filtre teknolojisini içerir.
Arkasındaki teknoloji
Kärcher'in içten akışlı üfleyicili kuru elektrikli süpürgeleri, emiş havasını aynı anda soğutma havası olarak kullanır. Buna ek olarak, özellikle hafif ve kompakt yapıdadırlar ve o kadar sessizdirler ki, kamu trafiğinin olduğu alanlarda bile kullanımları rahatsız etmez
EC emiş türbini
Elektrikli invertörlü sağlam bir doğru akım motoru olan EC motor, geleneksel komütatör motorlara göre çok önemli avantajlara sahiptir.
En önemli avantajı: olağanüstü uzun kullanım ömrü. Motor karbon fırçalar olmadan çalışır ve ateşleme kıvılcımı olmadan çalışır.
Sonuç olarak, yalnızca patlamaya dayanıklı alanlar için değil, aynı zamanda uzun çalışma aralıklarında çok vardiyalı operasyonlar için de uygundur. Entegre kontrolör, emiş gücünün buna göre ayarlanmasını mümkün kılarak sürekli hız düzenlemesine izin verir.
Merdivenler
Burada elektrik prizleri genellikle yetersizdir, kablosuz elektrikli süpürgeler de uzatma kablolarına ihtiyaç duymaz.
Akülü elektrikli süpürgeler burada %35'e varan zaman tasarrufu sağlayabilir.
Uçak
Bir sonraki yolcu uçağa binmeden önce fazla zaman yok. Ara temizlik, kablolu cihazların zahmetli kullanımından çok daha hızlıdır.
Akülü elektrikli süpürgeler burada %50'ye varan zaman tasarrufu sağlar.
Tiyatro/Sinema
Kablo takmak zorunda kalmadan ve priz ile elektrikli süpürge arasında çok fazla yol olmadan, oturma sıraları ve merdivenler kolay ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
Akülü elektrikli süpürgeler burada %40'1 varan zaman tasarrufu sağlayabilir.
Toplantı odaları
Bir akülü elektrik süpürgesi ile, kabloları çözmeye veya değiştirmeye gerek kalmadan sürekli olarak vakum yapabilirsiniz.
Akülü elektrikli süpürgeler burada %30'a varan zaman tasarrufu sağlar.
Giriş alanları ve otel lobileri
Yüksek müşteri trafiği, birçok mobilya parçası ve aynı zamanda çok fazla kir. Bu geniş odalarda sadece bir sonraki prize geçme ihtiyacı ortadan kalkmaz. Ayrıca kabloların mobilyaların etrafına dolanmasını ve misafirler için takılma tehlikesi oluşturmasını önler.
Akülü çalışan elektrikli süpürgeler burada %15'e varan zaman tasarrufu sağlar.
Toplu taşıma
Otobüslerde ve trenlerde temizlik personeli genellikle harici güç kaynaklarına ve uzatma kablolarına güvenir. Pille çalışan elektrikli süpürgeler ile sınırlı alanda çalışmak çok daha basit ve verimli.
Akülü elektrikli süpürgeler burada %25'e varan zaman tasarrufu sağlar.
Ofis alanları
Özellikle açık plan ofislerde süpürme bir engel kursuna dönüşebilir. Kablolar mobilyalara takılmadan çok zaman kazanılabilir.
Akülü elektrikli süpürgeler burada %25'e varan zaman tasarrufu sağlar.
İyi vakumlanmış, iyi filtrelenmiştir.
Toz ve kir, mikroplar, ince parçacıklar ve alerjenler günlük olarak bize eşlik eder ve ayrıca ofisler, oteller, hastaneler, tıbbi muayenehaneler veya okullar gibi kamu binalarında iç hava kalitesini etkiler. Solunum hastalıkları genellikle uzun vadeli sonuçlardır.
Kärcher kuru elektrikli süpürgeler gelişmiş filtreleme teknolojisi ile donatılmıştır. Farklı yapı türleri, çeşitli malzemelerden yapılmış farklı filtre türleri gerektirir. Bunlar arasında kalıcı bir filtre sepeti, keçe filtre torbası, egzoz filtresi ve HEPA filtresi bulunur. Tüm profesyonel Kärcher kuru elektrikli süpürgeler, üfleyiciyi ince toz parçacıklarından koruyan bir motor koruma filtresine sahiptir. Dışarı çıkan havayı temizlemek ve gürültü seviyelerini azaltmak için bir egzoz filtresi kullanılır. Birçok model ayrıca bir HEPA egzoz filtresi kullanma seçeneği sunar.
HEPA-14 filtreleri: temiz iç mekan havası için hijyen çözümü
Kärcher HEPA-14 filtreleri, kapalı alanlardaki havadaki en ince aerosolleri bile etkili bir şekilde filtreleyerek zararlı partikülleri ortadan kaldırmada çok önemli bir rol oynar. Kärcher kuru elektrikli süpürgelere takıldığında, iç mekan havasını verimli ve güvenilir bir şekilde temizler.
eco!efficiency: Maksimum performansı korurken %30'a kadar enerji tasarrufu yapın
Kärcher, çevreyi korumak ve maliyetlerden tasarruf etmek için birçok cihazında bir eko!verimlilik modu veya değişkeni sunar.
eco!efficiency ile hedefimiz, geleneksel bir elektrikli süpürgenin temizleme performansına denk gelen, azaltılmış güç tüketimine sahip bir cihaz geliştirmektir. Bu, özel olarak tasarlanmış 500 watt'lık bir emiş türbini ve cihaz ve aksesuarlardaki iç sürtünme direncini en aza indirerek elde edilir.
Avantajlar:
- Standart modellerle karşılaştırılabilir temizleme performansı
- Düşük güç tüketimi sayesinde artan dayanıklılık
- Azaltılmış güç tüketimi ( eko!verimlilik olmadan T 12/1'den %30 daha az )
- Azaltılmış gürültü seviyesi
- Ayrılabilir güç kablosu