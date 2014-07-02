İyi vakumlanmış, iyi filtrelenmiştir.

Toz ve kir, mikroplar, ince parçacıklar ve alerjenler günlük olarak bize eşlik eder ve ayrıca ofisler, oteller, hastaneler, tıbbi muayenehaneler veya okullar gibi kamu binalarında iç hava kalitesini etkiler. Solunum hastalıkları genellikle uzun vadeli sonuçlardır.

Kärcher kuru elektrikli süpürgeler gelişmiş filtreleme teknolojisi ile donatılmıştır. Farklı yapı türleri, çeşitli malzemelerden yapılmış farklı filtre türleri gerektirir. Bunlar arasında kalıcı bir filtre sepeti, keçe filtre torbası, egzoz filtresi ve HEPA filtresi bulunur. Tüm profesyonel Kärcher kuru elektrikli süpürgeler, üfleyiciyi ince toz parçacıklarından koruyan bir motor koruma filtresine sahiptir. Dışarı çıkan havayı temizlemek ve gürültü seviyelerini azaltmak için bir egzoz filtresi kullanılır. Birçok model ayrıca bir HEPA egzoz filtresi kullanma seçeneği sunar.

HEPA-14 filtreleri: temiz iç mekan havası için hijyen çözümü



Kärcher HEPA-14 filtreleri, kapalı alanlardaki havadaki en ince aerosolleri bile etkili bir şekilde filtreleyerek zararlı partikülleri ortadan kaldırmada çok önemli bir rol oynar. Kärcher kuru elektrikli süpürgelere takıldığında, iç mekan havasını verimli ve güvenilir bir şekilde temizler.