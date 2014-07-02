Kuru vakumlama
Kärcher ıslak kuru elektrikli süpürgeler, enerji verimliliği ve yüksek performansı birleştirir. Çok amaçlı ve farklı yüzeylerin kullanımı için uygundur. Dayanıklı özel dokulu filtreleri ile sürekli yüksek emiş gücü sağlar.
MÜKEMMEL TEMİZLİK SONUCU İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR YOL
%60 Geri Dönüştürülmüş Malzeme İçeriği
T 11/1 Classic HEPA Re!Plast, %60 oranında geri dönüştürülmüş plastikten yapılmıştır. Bu, kuru elektrikli süpürgenin estetiği, sağlamlığı ve sürdürülebilirliği mükemmel bir şekilde birleştirmesini ve aynı zamanda her kullanımda yüksek verimliliği garanti etmesini sağlar.
Son derece etkili ve hijyenik: HEPA 14 filtresi
%99,995 filtreleme ve ayırma derecesine sahip standart bir HEPA 14 filtresi sayesinde T 11/1 Classic HEPA Re!Plast, hijyenik açıdan hassas alanlarda en yüksek güvenlik standartlarını da karşılar. Filtre virüsler, aerosoller ve mikroplar gibi yalnızca birkaç mikrometre büyüklüğündeki küçük parçacıkları tutar ve DIN EN 1822:2019 test standardına göre onaylanmıştır. Bu, yüksek kaliteli, temiz fan havasını defalarca garanti eder.
Düşük Çalışma Sesi: Yalnızca 61 dB(A)
61 dB(A) değerindeki sessiz çalışmasıyla, uzun çalışma saatlerinde temizlik personelinin kulaklarını korur. T 11/1 Classic HEPA Re!Plast, gece olduğu kadar gürültüye duyarlı alanlardaki uygulamalar için de mükemmeldir.
Profesyoneller için profesyoneller tarafından yapıldı!
Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast, %60 geri dönüştürülmüş malzeme içeren sürdürülebilir konsepti ve son derece etkili HEPA 14 filtresi sayesinde kuru elektrikli süpürge, yüksek hijyen gereksinimleri olan profesyonel temizlik uygulamaları için mükemmeldir.
● Sert ve dokuma zeminlerin profesyonel temizliği
● Resepsiyon, ofisler, toplantı ve seminer odaları gibi tipik alanlardaki uygulamalar
● HEPA 14 filtresi sayesinde yüksek hijyen gereksinimleri olan yerlerde çok yönlü kullanım