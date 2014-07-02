Kuru vakumlama

Son derece etkili ve hijyenik: HEPA 14 filtresi

%99,995 filtreleme ve ayırma derecesine sahip standart bir HEPA 14 filtresi sayesinde T 11/1 Classic HEPA Re!Plast, hijyenik açıdan hassas alanlarda en yüksek güvenlik standartlarını da karşılar. Filtre virüsler, aerosoller ve mikroplar gibi yalnızca birkaç mikrometre büyüklüğündeki küçük parçacıkları tutar ve DIN EN 1822:2019 test standardına göre onaylanmıştır. Bu, yüksek kaliteli, temiz fan havasını defalarca garanti eder.