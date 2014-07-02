Islak kuru elektrikli süpürgeler

Güvenlik incelik meselesidir

"Tact" ne anlama geliyor?

Sensör kontrollü otomatik filtre temizleme sistemimiz (Tact) gibi bir dizi işlev sayesinde, Kärcher Profesyonel elektrikli süpürgeler ve kuru elektrikli süpürgeler, düz kıvrımlı filtrenin ne zaman temizlenmesi gerektiğini algılar - ardından hava akışını kısa süreliğine tersine çevirir ve havayı üfler. Sonuç olarak, kullanıcılar herhangi bir emiş gücü kaybetmeden ve herhangi bir kesinti olmadan çalışabilirler. Bu devrim niteliğindeki sistem, manuel filtre temizliği olmadan emilebilen daha önce hiç görülmemiş miktarda toz elde edilmesini ve ayrıca az miktarda toz varsa gürültünün önemli ölçüde azaltılmasını sağlar.

Yüksek verimli filtre temizliği sayesinde, güçlü Tact elektrikli süpürgeler hem tipik hem de tehlikeli tozlar için mükemmeldir. Filtreler benzersiz bir hizmet ömrüne sahiptir - yalnızca 180 kilogram ince toz (kategori A mineral tozu) emildikten sonra değiştirilmeleri gerekir. Sonuç olarak, tutarlı emiş gücüyle daha uzun süre kesintisiz çalışmanın ve ince toza karşı daha iyi korumanın keyfini çıkarabilirsiniz.