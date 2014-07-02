Islak kuru elektrikli süpürgeler
ıslak kuru elektrikli süpürgeler her türlü kir ile başa çıkabilir. İster kuru, ister nemli veya ıslak olsun, doğru Kärcher makinesi her türlü kiri kolayca temizleyecektir.
Tact sınıf
NT Islak - Kuru Elektrik Süpürgeleri güçlü emiş gücü ve patentli Tact filtre sistemi ile çok miktarda ince tozların vakumlanmasında etkilidir. Güçlü darbeli hava ile filtre kendini temizler. Tact filtreli elektrik süpürgeleri, şantiye alanlarında ve atölyelerde en yüksek temizlik gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmıştır.
Ap sınıf
!Die starken Allround-Sauger der Ap-Klasse beseitigen flüssigen und feuchten Schmutz sowie mittelfeine Stäube. Dank semi-automatischer Filterabreinigung bleibt der Filter frei und die Saugleistung hoch. Für lange und effiziente Arbeitseinsätze.!
Standart sınıf
Standart sınıftaki elektrik süpürgeleri, büyük kirler ve geniş hacimlerdeki sıvılar için özel olarak tasarlanmıştır. Tamamen sağlam, dayanıklı ve kullanımı kolay bu makineler, temizlik şirketleri ve günlük kullanımlar için idealdir.
Güvenli vakumlama sistemleri
Kärcher' in güvenli elektrik süpürgeleri, solunabilir ince toz veya asbest gibi sağlık açısından zararlı tozlara maruz kalmaktan korur.
Özel kullanım için süpürgeler
Kärcher fırıncıların ve itfaiyecilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel elektrikli süpürgeler sunar. İtfaiyeciler için elektrikli süpürgeleri devir pompası ile en son güvenlik sistemlerini barındırmaktadır. Fırıncılar için tasarlanan elektrik süpürgeleri ise tamamen ısıya dayanıklıdır.
Filtre temizlemeli ince toz elektrikli süpürgeler
Şantiyelerde ve atölyelerde büyük miktarlarda kuru toz birikir, talaş oluşur, malzeme artıkları zemine düşer ve makinelerde sıkışır. İnce toz elektrikli süpürgelerimiz tam olarak bu zorluklara uyacak şekilde tasarlanmıştır. Patentli Tact filtre temizleme teknolojisi, filtre torbasına ihtiyaç duymadan büyük miktarlarda ince tozun emilmesini mümkün kılar. Emiş gücü sürekli olarak yüksek kalır, böylece hem doğrudan elektrikli el aletini süpürmek hem de toz birikintilerini temizlemek için kesintisiz olarak verimliliğin zirvesinde çalışabilirsiniz.
Islak elektrikli süpürgeler
Büyük sıvı hacimlerinin ıslak elektrik süpürgesi olmadan çıkarılması zordur. Nem zemine zarar verir ve kayma tehlikesi nedeniyle kazalara neden olabilir. İster zeminleri derinlemesine temizlemek, ister dökülen sıvıları temizlemek için kullanın, farketmez - tüm ıslak ve kuru elektrikli süpürgelerimiz küçükten büyüğe sıvıları hızlı ve güvenilir bir şekilde ortadan kaldırır.
Zararlı maddeleri kolayca süpürün
Solunabilir tozların olduğu bir ortamda çalışıyorsanız, kanserojen maddelerle herhangi bir ilginiz varsa veya hatta asbeste maruz kalmışsanız, Kärcher güvenli elektrikli süpürgeler, sürdürülebilir ve sağlıklı bir şekilde çalışmanıza olanak tanıyan kurtarıcı lütufunuzdur. H toz sınıfı sertifikalı düz kıvrımlı filtreler, vakumlanan maddeleri olması gereken yerde, yani elektrikli süpürgenin içinde tutar. Patentli Tact filtre temizleme sistemimiz, güçlü emiş ile uzun süre vakum yapmanızı sağlar. Zararlı maddeleri kolayca ve güvenli bir şekilde süpürebildiğiniz zaman, önemli şeylere, işinize konsantre olabilirsiniz.
AP
Yarı otomatik Ap filtre temizliği ile kullanıcılar temizlik aralıklarını kendileri belirleyebilirler. Bunu yapmak için, makine açıkken - tercihen emme hortumu girişi kapalıyken (güçlü temizleme) düğmeye art arda üç kez basın.
Hassas toz sınıfı L
L toz sınıfındaki makinelerde, otomatik filtre temizliği için filtre temizleme aralığı iki kademeli olarak ayarlanabilir. MIN ayarında (3), temizlik her 60 saniyede bir gerçekleşir. MAKS ayarında (2), temizlik her 15 saniyede bir gerçekleşir. Sıvıları süpürürken veya filtre torbalarıyla çalışırken Tact işlevi kapalı kalır (1).
Hassas toz sınıfı M/H
Otomatik filtre temizleme ile makine, M ve H toz sınıfındaki makinelerde mükemmel filtre temizleme aralığını kendisi seçer. Elektronik fark basınç ölçümü, temizlemenin her 7, 15 veya 60 saniyede bir yapılıp yapılmayacağına karar verir.
Güvenlik incelik meselesidir
"Tact" ne anlama geliyor?
Sensör kontrollü otomatik filtre temizleme sistemimiz (Tact) gibi bir dizi işlev sayesinde, Kärcher Profesyonel elektrikli süpürgeler ve kuru elektrikli süpürgeler, düz kıvrımlı filtrenin ne zaman temizlenmesi gerektiğini algılar - ardından hava akışını kısa süreliğine tersine çevirir ve havayı üfler. Sonuç olarak, kullanıcılar herhangi bir emiş gücü kaybetmeden ve herhangi bir kesinti olmadan çalışabilirler. Bu devrim niteliğindeki sistem, manuel filtre temizliği olmadan emilebilen daha önce hiç görülmemiş miktarda toz elde edilmesini ve ayrıca az miktarda toz varsa gürültünün önemli ölçüde azaltılmasını sağlar.
Yüksek verimli filtre temizliği sayesinde, güçlü Tact elektrikli süpürgeler hem tipik hem de tehlikeli tozlar için mükemmeldir. Filtreler benzersiz bir hizmet ömrüne sahiptir - yalnızca 180 kilogram ince toz (kategori A mineral tozu) emildikten sonra değiştirilmeleri gerekir. Sonuç olarak, tutarlı emiş gücüyle daha uzun süre kesintisiz çalışmanın ve ince toza karşı daha iyi korumanın keyfini çıkarabilirsiniz.
Makine özelliklerine genel bakış
-
Filtre temizliğini ihtiyaçlarınıza göre ayarlamak için merkezi döner anahtar
-
Daha fazla net hacim ve kolay boşaltma için makine kafasındaki emme hortumu bağlantısı
-
Uzun servis ömrü ve rahat kullanım için tamponlu ve tutacaklı sağlam konteyner
-
Alet kutuları için kasa rafı ve sabitleme çözümü
-
Farklı hortumları güvenli bir şekilde sabitlemek için esnek hortum ve güç kablosu deposu
-
Kayba karşı daha fazla güvenlik için aralık başlığı ve alet manşonunun yan tarafta saklanması
-
Zorlu şantiye kullanımında bile optimum hareket kabiliyeti için büyük ve sağlam metal tekerlekler
Aksesuar özelliklerine genel bakış
-
Elektrikli aletle optimum uyumluluk için hava akışı regülatörlü ve lastik bağlantılı alet kovanı
-
Islak ve kuru uygulamalar için hızlı değiştirilebilir uçlara sahip geniş zemin nozulu
-
Rahat çalışma için yumuşak bileşenden yapılmış tutma alanı ile ergonomik dirsek
-
Kolay değişim için geliştirilmiş klips sistemi
-
Hortumu makineden kolayca ayırmak için kire dayanıklı bağlantı
Her sınıfın en iyisi
Bir elektrikli süpürge her zaman yalnızca filtresi kadar iyidir
Filtrelerimiz, kullanım uygulamalarını belirtmek için renk kodludur. Kahverengi, ahşap ve lif tozunu ifade eder. Kırmızı, HEPA'yı gösterir. Siyah, en zorlu uygulamaları ifade eder. Mavi, her yerde kullanılabilecekleri anlamına gelir. Yeşil, kuru toz ve yüksek maliyet etkinliği anlamına gelir.
Ahşap kartuş filtre
Kartuş filtremiz, tüm tek motorlu Kärcher Tact elektrikli süpürgelerin en yeni nesline uygundur. PTFE kaplamalı sekiz kartuş, her türden ahşap ve elyaf tozu için son derece verimli çalışır. M ve L toz sınıfları için onaylanmıştır. Garantili toz ayırma oranı: %99,9.
- İlk kez bir filtre torbası olmadan elyaf tozunun emilmesini sağlar
- Yüksek emiş gücünü garanti eder (tıkanma olmaz)
- Nem ve çürümeye dayanıklı
Toz sınıfı: M + L
Güvenlik/HEPA düz kıvrımlı filtre
Islak ve kuru elektrikli süpürgeler için ilk temizlenebilir H filtresi. Tek kademeli ve yalnızca Kärcher'den temin edilebilir. Toz sınıfı H için onaylanmıştır. Garantili toz ayırma oranı: %99,995 (HEPA).
- Tehlikeli ve patlayıcı tozların vakumlanması için uygundur
- Yeni PTFE H filtresi, piyasadaki ilk temizlenebilir H filtresidir. Bu nedenle, filtre torbası olmadan büyük miktarlarda ince tozun emilmesini sağlar.
- Tehlikeli tozların vakumlanması için bir güvenlik filtre seti veya atık torbası gereklidir.
Toz sınıfı: H
Nihai düz kıvrımlı filtre
Taze betonun zımparalanması veya tonerlerle çalışma gibi çok miktarda toz oluşturan uygulamalar için en iyi filtre çözümüne sahibiz: PTFE filtremiz. Tüm NT Tact modellerinde kullanılabilir. M ve L toz sınıfları için onaylanmıştır. Garantili toz ayırma oranı: %99,9.
- Nem ve çürümeye dayanıklı
- Daha uzun filtre kullanım ömrü sayesinde daha da uygun maliyetli
- Yüksek emiş gücünü garanti eder (tıkanma olmaz)
Toz sınıfı: M + L
Islak ve kuru düz kıvrımlı filtre
Bu PES filtreleri (yeni NT Tact elektrikli süpürgelerimizde standart özellik) hem ıslak hem de kuru uygulamalar için mükemmel sonuçlar sağlar. M ve L toz sınıfları için onaylanmıştır. Garantili toz ayırma oranı: %99,9.
- Nem ve çürümeye dayanıklı
- Daha uzun filtre kullanım ömrü sayesinde daha da uygun maliyetli
- Islak ve kuru süpürme arasında sık sık geçiş yapmak için ideal
Toz sınıfı: M + L
Kuru düz kıvrımlı filtre
Bu kağıt filtreler, fiyat açısından da dahil olmak üzere kuru uygulamalar için mükemmel bir seçimdir. Tüm NT Tact elektrikli süpürgelerde kullanılabilir. M ve L toz sınıfları için onaylanmıştır. Garantili toz ayırma oranı: %99,9.
- İnce tozları süpürürken yüksek emiş gücü
- Yüksek oranda toz tutma
- Sıvılar vakumlandıktan sonra filtre kurutulmalıdır.
Toz sınıfı: M + L