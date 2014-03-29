Robot Süpürgeler ve Yer SİLME Robotları
Süpürme ve silme fonksiyonları sunan Kärcher Robot Süpürgeler ile kusursuz temizlik evinizde. Artık zemin temizleme işi konusunda endişelenmenize gerek yok çünkü Kärcher'in robot süpürgeleri ve yer silme robotları bu işi hallediyor. Sert zeminler ve kısa tüylü halılar Robot Süpürgeler ile otomatik olarak temizlenir. Yer silme robotumuz özellikle sert zeminler için derinlemesine ıslak temizlik sağlarken, robot süpürge, kombine işleviyle hem süpürme hem de paspaslama yapabildiğinden çok sayıda halının bulunduğu evler için özellikle uygundur.
ROBOT SÜPÜRGELER VE YER SİLME ROBOTLARIMIZ
Zemin temizliğini düşünerek zaman kaybetmenize gerek yok. Çünkü RCF 3 Yer Silme Robotu bunu sizin için yapabilir: Kärcher'in silindir teknolojisi ve sürekli temiz su temini sayesinde diğer robotlardan daha iyi performans gösterir. RCF 3 Yer Silme Robotu tüm sert zeminleri tertemiz tutar. Böylece hayattaki daha güzel şeyler için daha fazla zamanınız olur.
RCF 3 Yer Silme Robotunuz tüm pati izlerini zahmetsizce siler. Benzersiz silindir teknolojisi sayesinde robotik paspas, temiz su ile sürekli nemlendirilen döner silindiri ile hem nemli hem de kuru kirleri alır. Kulağa çılgınca geliyor. Ama gerçekten işe yarıyor.
Stresten uzak zemin temizliğine hoş geldiniz! Yenilikçi silindir teknolojisi ve sürekli temiz su temini sayesinde RCF 3 Yer Silme Robotu, neredeyse her türlü kiri zahmetsizce temizler.
ÖZELLİKLER
Uyumlu Sistem
Kärcher'in Robot Süpürge, çok çeşitli işlevler ve konfigürasyon seçenekleri sunarken aynı zamanda kolay kullanım sunar. Telefondaki uygulaması sayesinde robot, bulut ve kontrol kombinasyonu ile en iyi temizlik sonuçları için mükemmel bir temel oluşturur. Zamanlayıcı işlevlerini kullanarak, temizleme programlarını kişisel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilirsiniz. Robot için güvenlik güncellemesi veya yeni işlevler varsa, uygulama tarafından otomatik olarak bilgilendirilirsiniz.
Otonom Temizlik
Uygulamayı kullanarak robot süpürgenizi ve yer silme robotunuzu uzaktan çalıştırmak çok kolay, böylece temiz bir eve dönebilirsiniz. Başlangıçta evinizin kat planını oluşturmak için yüksek teknoloji ürünü olan LiDAR lazer navigasyonu kullanılır. Temizliğe başladığında, hassas sensörleri her zaman tam olarak nerede olduğunu, odadaki engelleri nasıl aşacağını ya da basamaklarda veya merdivenlerde nereye dönmesi gerektiğini bilir. En üst düzey model olan RCV 5, AI nesne algılama özelliğine sahiptir, böylece ayakkabı veya kablo gibi alçak nesnelerin etrafından otomatik olarak dolaşabilir. Hatta halıları algılar ve süpürme modundayken ekstra kapsamlı bir temizlik sağlar veya silme modundayken halılardan tamamen kaçınır. Ayrıca RCF 3'ü özellikle sert zeminler için geliştirdik. Kendine özgü rulo temizleme yöntemi ile derinlemesine ıslak temizlemeye olanak sağlar. Günlük yaşamınızı kolaylaştırmak için robotlarımızın birinci sınıf temizleme performansına ve gelişmiş işlevlerine güvenebilirsiniz.
Temizlik seviyesini ayarlayın ve çeşitli temizleme yöntemleri arasından seçim yapın!
Kärcher'in Robot Süpürgeleri ve Yer Silme Robotu çok yönlüdür. Emme fanı ve fırça ile basit kuru temizleme veya mikrofiber bez ve temiz su haznesinden gelen ekstra silme fonksiyonu ve RCF 3'ün yenilikçi Kärcher silindir teknolojisi ile birlikte her şey mümkündür. Uygulama kontrolü sayesinde her şey her zaman elinizin altında. Emme gücü veya paspas için su hacmi gibi temizleme ayarları, özel gereksinimlere uyacak şekilde ayarlanabilir. Daha kapsamlı bir temizlik için daha yoğun kirli alanların üzerinden bir kez daha geçilebilir.
Kärcher FC silindir teknolojisi: artık robot olarak da mevcut
Çok sayıda sert zeminde olağanüstü temizleme performansı için artık yenilikçi otonom yer silme robotu RCF 3'ün gelişmiş Kärcher silindir teknolojisini keşfedin. Temizleme sırasında silindir sürekli olarak temiz su ve deterjanla nemlendirilir. İki tanklı sistem sayesinde kirli su ve kir parçacıkları güvenilir bir şekilde kirli su tankına taşınır. Silindirin aralıksız dönmesi, kirli su ve kir parçacıklarını sürekli olarak uzaklaştırarak uzun süre temiz kalmasını sağlar (kir silindirde birikmez), bu da daha geniş yüzeylerde bile kiri yaymadan hijyenik ve hızlı temizliğe olanak tanır. etrafında.
Tek adımda yer silme ve kuru kir toplama
Temizleme rulosu ile RCF 3, çok kapsamlı paspaslama sonuçlarını garanti eder ve son derece kullanışlıdır. Sıkıcı fırçalamayı unutun; yer silme robotu her şeyi bağımsız olarak yapar. Bir başka artı nokta da RCF 3'ün nemli paspaslama sırasında hafif kuru kirleri de toplamasıdır. RCF 3'ün düzenli kullanımı ve evdeki normal kirlilik durumunda elektrikli süpürgeyi dolaptan çıkarmaya bile gerek kalmaz. İşiniz bittikten sonra cihazın temizlenmesi de çok pratiktir: tüm çıkarılabilir parçalar musluk altında kolayca durulanabilir ve silindiri çamaşır makinesinde 60 °sıcaklıkta yıkayabilirsiniz.
Robot Süpürge ve Yer Silme Robotu Arasındaki Farklar
Islak silme fonksiyonlu robot süpürge mi yoksa kuru kir toplama özelliği de bulunan yer silme robotu mu? RCV mi yoksa RCF mi? Bu iki robot temizleme sisteminin arasındaki farkları inceleyelim.
RCV: Islak silme fonksiyonuna sahip robot süpürge
Genel
- Temel kullanım: Kuru süpürme
- Uygulama alanları: sert zemin, halı
- Hazne: temiz su tankı, kirli su tankı
Elektrikli Süpürge / Kuru Kir Toplama
- Kir türleri (kuru, toz partikülü): tozlar ve kırıntılar
- Kuru kir ünitesi: süpürme fırçası ve emiş fonkisyonu
- Kuru kir toplama: süpürme fırçası ve ek emiş fonksiyonu ile kuru kir haznesine
Islak Silme Fonksiyonu:
- Kir türü (yapışan kir): tozlar ve kırıntılar
- Silme ünitesi: silme kumaşı
- Islak silme fonksiyonu: ince tozu ve hafifçe yapışan kiri temizlemek için paspas beziyle nemli temizlik
RCF: Yer Silme Robotu
Genel
- Temel uygulama: ıslak temizlik
- Uygulama alanları: sert zemin
- Hazne: temiz su tankı, kirli su tankı
Elektrikli süpürge / Kuru kir toplama
- Kir türleri: tozlar ve kırıntılar
- Kuru kir ünitesi: ayrı bir kuru kir ünitesi mevcut değildir
- Kuru kir toplama: ıslak paspaslama sırasında mikrofiber ruloyu kirli su haznesine yerleştirin
Islak Silme Fonksiyonu:
- Kir türleri (yapışan kir): ayrıca sos lekeleri, ayak izleri, kahve lekeleri gibi inatçı yapışan kirler
- Silme ünitesi: mikrofiber silindirler (döner)
- Islak silme işlevi: Kärcher'in köklü sert zemin temizleyicilerine uygun olarak kapsamlı ıslak temizlik için etkili silindir teknolojisiyle nemli temizleme
RCF 3 YER SİLME ROBOTU
Sert zeminleri tek tuşla temizleyin!
Zahmetsiz zemin temizliği için yenilikçi RCF 3 Yer Silme Robotumuzu keşfedin. RCF 3, sert zeminleri kusursuz şekilde siler ve FC silindir teknolojisi sayesinde mükemmel sonuçlar verir. Üstün manevra kabiliyeyi sayesinde kusursuz temizlik sunar. Sahip olduğu iki tank sayesinde yer ile temas eden silindiri sürekli olarak temiz su ile yıkamasını ve kirli suyun ayrı olarak birikmesini sağlar. Temizliğe başlamak için robot, mobil uygulama aracılığıyla veya cihazdaki düğmeye basılarak rahatlıkla başlatılabilir. Mobil uygulaması ile farklı temizleme modları rahatlıkla ayarlanabilir. Robot böylece çok çeşitli ihtiyaçlara ve gereksinimlere esnek bir şekilde uyarlanabilmektedir.
Teknik Veri:
- Alan temizleme performansı: 80 m² (temizleme parametrelerine göre değişiklik gösterebilir)
- Çalışma süresi: 120 dakika
- Kirli su tankı: 115 ml
- Temiz su tankı: 430 ml
RCF 3 TASARIM ÖZELLİKLERİ
RCV 3
Süpürme veya silme – Her ikisini de yapabilir!
RCV 3, evdeki tüm sert zeminleri ve kısa tüylü halı kaplamalarını sistematik ve tamamen güvenilir bir şekilde - siz evde yokken bile - temizler. Uygulamayı kullanarak, temizliği özel gereksinimlerinize ve evinize uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Neyin ne zaman temizleneceğine siz karar verirsiniz. Her bir oda için özel temizlik programları ayarlayabilirsiniz. Ekstra dikkat gerektiren noktalara yönlendirmek için nokta temizleme işlevini kullanabilirsiniz.Tüm odalar, temizlik çalışmaları sırasında güvenlik için basamakları ve yüksekten düşmeleri algılayan hassas LiDAR navigasyonu ve ultra hassas sensörler ile haritalanmıştır.
Teknik veri :
- Emiş gücü: 2500 Pa
- Çalışma süresi: 120 dakika
- 2'si 1 arada atık kabı (170 ml temiz su deposu dahil) :330 ml
- Toz haznesi: 500 ml
RCV 3 TASARIM ÖZELLİKLERİ
RCV 5
Yapay zeka ile harmanlanmış kapsamlı temizlik.
Ortada bırakılan ayakkabı ve kabloların robot süpürge tarafından zarar görmediğinden emin olmak istiyorsanız, RCV 5'in yapay zekasını kullanın. En üst düzey modelimiz, zemin temizliğinin tüm zorluklarını ortadan kaldırır. LiDAR navigasyonunun yanı sıra, her bir engeli güvenilir bir şekilde algılayıp yön bulmasını sağlamak için ikili bir lazer sistemine ve bir kameraya sahiptir. Sessiz çalışması RCV 5'i gerçekten düşünceli bir ev arkadaşı yapar. Seçilen programa bağlı olarak, bu robotik temizlik asistanı sert zeminleri süpürebilir veya silebilir. Yoğun halı temizliği: tekstil kumaşlarındaki tozu temizlemek için ekstra güç sağlayan Otomatik Takviye işlevi de vardır. Silme modundayken, robot halıların üzerinden geçmeyecektir. Uygulama sayesinde RCV 5'i kontrol etmek de çok kolay!
Teknik veri:
- Emiş gücü: 5000 Pa
- Çalışma süresi: 120 dakika
- Toz haznesi: 330 ml
- Temiz su deposu: 240 ml
RCV 5 TASARIM ÖZELLİKLERİ
Otonom temizlik – Home Robots uygulaması ile gerçeğe dönüşüyor
Kärcher Home Robots uygulaması, robot süpürge'nin tüm önemli işlevlerine erişmenizi sağlar. Otonom temizlik, nerede olursanız olun temizlik sürelerini ayarlamak ve temizlik haritaları oluşturmak gibi birçok yeni özellik sunar. Evde değilseniz ve eve gitmeden önce temizliğe başlamak istiyorsanız, bunu yapabilirsiniz! Telefonunuzdaki uygulamadan robotu etkinleştirdikten sonra temiz bir eve dönmeyi dört gözle bekleyebilirsiniz. Kärcher Home Robots uygulaması, Apple Store veya Google Play Store'dan ücretsiz olarak indirebilir ve temizliğe başlayabilirsiniz.
Veri koruması
Telefonunuzdaki Home Robots uygulaması ile robot süpürge arasındaki tüm veri aktarımı, bir bulut üzerinden yalnızca Almanya'da bulunan sunuculara yapılır. Almanya merkezli bir üretici olarak Kärcher, verilerin korunmasına büyük önem verir ve bu bağlamda geçerli tüm yasal gerekliliklerin karşılanmasını sağlamak için azami özeni gösterir. Uygulamanızın her zaman güncel olmasını ve verilerinizin her zaman güvende olmasını sağlamak için düzenli yazılım ve güvenlik güncellemeleri sağlanır.
Temizlenecek alanlarının ayarlanması
Robotun belirli alanları temizlememesini sağlamak için uygulama aracılığıyla "harekete geçilmeyen bölgeler" ayarlanabilir. Bununla birlikte, süpürülmesi gereken ancak paspaslanmaması gereken bazı alanlar varsa, o zaman "silinmeyecek bölgeler" seçeneği de vardır. Tüm odaların atlanması gerekiyorsa, "sanal duvarlar" ayarlanarak robotun odalardan geçmesi önlenebilir. Tüm bunları uygulama ile yapmak çok kolay!
Çeşitli temizleme modları
Home Robots uygulamamız, otonom temizlik için temel programdan çok daha fazla işlevsellik sunar. Süpürme, silme veya her iki temizleme programının bir kombinasyonu. Uygulama ile her şey parmaklarınızın ucundadır ve belirli odalar veya alanlar için temizleme modunu kolayca tanımlamanıza olanak tanır. Süpürme sırasındaki emiş gücünden silme sırasındaki su akış hızına kadar çok sayıda parametreyi bireysel gereksinimlerinize göre yapılandırabilirsiniz.
Temizlik programı
Home Robots uygulamasındaki zamanlayıcı işleviyle, Kärcher robot süpürge ve paspas için kendi temizlik programınızı oluşturabilirsiniz. Bu sadece robotun çalışmasını istediğiniz gün ve saatleri değil, bu süre zarfında hangi alanları hangi temizlik programı ile temizlemesi gerektiğini de belirlemenizi sağlar. Tüm odalar eşlendiğinden, her bir ayrı oda için temizlik ayarlarını yapabilirsiniz.
Nokta ve alan temizleme
Yere kırıntılar düştüğünde veya başka kirler göründüğünde, iki çözüm vardır. Özel bir noktada kirlenme için, hedeflenen nokta temizliği için belirli bir konumu ayarlamak üzere uygulamayı kullanabilirsiniz. Daha geniş kirli alanlar için, hızlı ama hedefe yönelik ara temizlik için temizlenecek yüzeyin boyutunu ayarlamak için de uygulamayı kullanabilirsiniz.
İşlevleri etkinleştirme ve devre dışı bırakma
Otomatik Yükseltme, halı algılama veya AI işlevi gibi çok çeşitli işlevler, kullanıcının ihtiyaçlarına veya tercihlerine göre birer birer etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir. Örneğin, kirlilik çok hafif olduğunda düşük emiş gücünde temizlemeye devam etmek için kilim ve halılarda " Otomatik Yükseltme" devre dışı bırakılabilir. Bu, enerji tasarrufu sağlar ve robotun şarj istasyonuna dönmesi gerekmeden temizlik süresini uzatır.
Aksesuar istatistikleri
Robot süpürge ve paspasa yönelik talepler, temizlenecek alanın boyutu, kirlilik seviyesi ve temizlik çalışmalarının sıklığı gibi faktörlere bağlı olarak bir evden diğerine değişir. Bu nedenle, aksesuarların eskime hızı da değişiklik gösterir. Home Robots uygulaması size fırçalar gibi aşınmanın boyutunu gösterir ve aksesuarların ne zaman değiştirilmesi gerektiğini belirtir. Robotun her zaman en iyi şekilde performans göstermesi için mükemmel bir donanıma sahip olmasını ve temizlik sonuçlarının mükemmel olmasını sağlar.
Temizlik geçmişi
Her temizlik çalışması, Home Robots uygulamasında gerçek zamanlı olarak kaydedilir. Temizlik robotunuzun ömrü hakkında bilgiler sağlar. Cihaz ne zaman hangi odadaydı, hangi mesafeleri kat etti ve kaç metrekare yer süpürüldü ya da paspaslandı? Bu şekilde robot süpürge ve paspas'ın neler yaptığını yakından takip edebilirsiniz.
Diğer fonksiyonlar
Home Robots uygulaması, temizlik robotunuzun tüm önemli işlevlerine erişmenizi sağlar. Örneğin, robotunuzu zor bir konuma yönlendirmeniz gerekiyorsa uygulamayı uzaktan kumanda olarak kullanılabilirsiniz. Uygulamayı, konuşmanın dilini, ses seviyesini ayarlamak veya sık sorulan sorulara yanıt vermek için de kullanabilirsiniz.