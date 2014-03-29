Robot Süpürgeler ve Yer SİLME Robotları

RCV3:

Ana sayfa düğmesine 5 saniye basın. Bir bip sesi duyduğunuzda düğmeyi bırakın, ardından ana sayfa düğmesini 5 saniye daha basılı tutun. Bir bip sesi duyduğunuzda, sistem sıfırlanmıştır. Kullanıcı bilgileri ve temizlik kayıtları silinir ancak aksesuarların versiyonu ve bakımı değişmeden kalır.

RCV 5:

Sıfırlama düğmesini 3 saniye basılı tutun. Bir bip sesi duyduğunuzda, sistem sıfırlanmıştır. Kullanıcı bilgileri ve temizlik kayıtları silinir ancak aksesuarların versiyonu ve bakımı değişmeden kalır.