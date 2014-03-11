Basınçlı yıkama makineleri

Eşsiz performansıyla Kärcher Yüksek Basınçlı Yıkama Makineleri. Kärcher, 1950 yılında basınçlı yıkama makinelerini icat ettiği günden beri basınçlı temizlik teknolojisini geliştirmeye devam etmektedir. Daha az tüketim ile daha yüksek performans, daha kısa temizlik süresi ile daha uzun servis ömrü Kärcher' le mümkündür. Temizlik teknolojilerinde dünya pazar lideri Kärcher'in ürün yelpazesi, teknoloji ve çeşitlilik bakımından her imkanı sunar.