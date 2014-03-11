Basınçlı yıkama makineleri

Eşsiz performansıyla Kärcher Yüksek Basınçlı Yıkama Makineleri. Kärcher, 1950 yılında basınçlı yıkama makinelerini icat ettiği günden beri basınçlı temizlik teknolojisini geliştirmeye devam etmektedir. Daha az tüketim ile daha yüksek performans, daha kısa temizlik süresi ile daha uzun servis ömrü Kärcher' le mümkündür. Temizlik teknolojilerinde dünya pazar lideri Kärcher'in ürün yelpazesi, teknoloji ve çeşitlilik bakımından her imkanı sunar.

Kärcher Soğuk basınçlı yıkama makineleri

Soğuk basınçlı yıkama makineleri

Araçların, makinelerin ve binaların günlük temizliğinde zorlu kirleri çıkarmak için yüksek performanslı Kärcher Soğuk Basınçlı Yıkama Makineleri oldukça etkili bir temizleme yöntemidir. Geniş yüzeylerin temizlenmesi için de idealdir.

Kärcher Sıcak - soğuk basınçlı yıkama makineleri

Sıcak - soğuk basınçlı yıkama makineleri

Sıcak su ile, basınçlı yıkama makinesi aynı miktarda basınçla bile daha iyi temizler. Kärcher Basınçlı Yıkama Makineleri, yüksek standartlardaki kullanım kolaylığı ve modern teknolojisi ile dikkat çeker.

Kärcher Ultra yüksek basınçlı yıkama makineleri Ultra Yüksek Basınçlı Yıkama Sistemleri.

Ultra Yüksek Basınçlı Yıkama Sistemleri.

Geleneksel yüksek basınçlı temizleyicilerin temizleme performansı size artık yetmiyorsa, ultra yüksek basınçlı temizleyiciler işte orada sahneye çıkar, kendini gösterir. Ultra yüksek basınç (UHP) sayesinde, en inatçı kirler bile güvenle çıkarılabilir.

Yüksek Basınçlı Temizlik Makineleri için deterjanlar

Yüksek Basınçlı Yıkama Makineleri için Kärcher' in deterjan ve bakım ürünleri, daha az enerji kullanarak daha etkili temizlik sonuçları elde etmenizi sağlar.

Cleaning Agents Nutzfahrzeug

Ticari araçların temizlenmesi ve korunması

Yol ve binalarda inatçı kirlerin etkili bir şekilde temizlenmesi için yüksek performanslı temizlik maddeleri, soğuk veya sıcak yüksek basınçlı yıkama makinelerinde kullanılabilir.

Cleaning Agents Vielseitigkeit

Endüstriyel uygulamalar için çok yönlülük

Yağlar, gres ve pas gibi inatçı kirleri temizleyen, hızlı işlem yapan ve malzemeye zarar vermeyen temizlik maddeleri.

 

Cleaning Agents Lebensmittel

Gıda sektöründe temizlik ve hijyen

DGHM (Alman Hijyen ve Mikrobiyoloji Derneği) ve DVG (Alman Gaz ve Su Kurumu) tarafından gıda maddeleriyle kullanım için onaylanmış etkili temizlik maddeleri ve dezenfektanlar.

Cleaning Agents Autohaus

Araç bayiliklerinizde cilalanmış yüzeyler

Her türlü yüzey ve malzemeye uygun, zarar vermeyen temizlik maddeleri sayesinde motor kaputunun altında dahi, tüm araçlarınız pırıl pırıl olur ve korunur.

Vorteile Heißwasser-Hochdruckreiniger

Sıcak - Soğuk Basınçlı Yıkama Makinelerinin faydaları

Sıcak - Soğuk Yüksek Basınçlı Yıkama Makineleri tarafından üretilen yüksek su sıcaklıkları, çalışma basıncının düşürülmesine olanak sağlar, böylece temizlik süresi ve deterjan miktarı da düşer. Soğuk basınçlı yıkama makineleri ile karşılaştırıldığında sıcak-soğuk yüksek basınçlı yıkama makinelerinin faydaları:

  • Daha iyi temizlik sonucu
  • Daha az deterjan tüketimi
  • Daha kısa kuruma süresi
  • Daha fazla hijyen
  • Daha kısa çalışma süresi

Sıcak su kullanılması %35'e varan oranda önemli bir zaman tasarrufu ve daha iyi temizlik sonuçları sağlar.

HD ve HDS karşılaştırması

Kärcher iSolar: Güneş enerjisi modülünün temizlenmesi için etkili bir çözüm yöntemi

Optimum düzeyde temizlik sonuçları için HDS 10/20-4 M Sıcak - Soğuk Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi veya HD 10/23-4 S Soğuk Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesinin kullanılmasını tavsiye ediyoruz.

  • Yüksek temizlik ve alan performansı
  • Ters dönen disk fırçalar
  • Karbon/cam bileşiminden imal edilmiş teleskopik boru
  • 1,8 - 14 metre arasına erişilebilir (teleskopik boruya bağlı olarak)
