Sıcak - soğuk basınçlı yıkama makineleri

Sıcak su ile, basınçlı yıkama makinesi aynı miktarda basınçla bile daha iyi temizler. Kärcher Basınçlı Yıkama Makineleri, yüksek standartlardaki kullanım kolaylığı ve modern teknolojisi ile dikkat çeker.

Kärcher Orta sınıf

Orta sınıf

Otomobil galerileri, yapı sanayi, tarım ve kent içi kullanımlar için tasarlanmış bu orta sınıf makineler, yenilikçi teknoloji ile maksimum kullanım kolaylığını birleştirirler. Ağır işlerde kullanım için idealdir.

Ürüne git
Kärcher Kompakt

Kompakt

Yenilikçi teknolojiye sahip, kullanımı kolay, kompakt sınıf basınçlı yıkama makineleri, tek buton çalıştırma, tank ile entegre gövde ve kendi üzerinde bulunan yüksek basınç hortum tamburu içerir.

Ürüne git
Kärcher Dik konumlu

Dik konumlu

Güçlü ve dayanıklı makineler, kolay taşınabilirliği ve manevra kabiliyetlerinden dolayı dikkat çekmektedirler. Bu özellikleri bu sınıfı çeşitli atölyeler, küçük garajlar ve temizlik şirketleri için ekonomik bir alternatif haline getirmektedir.

Ürüne git
Kärcher Özel sınıf

Özel sınıf

Egzoz gazlarından sakınıldığı veya yasak olduğu durumlarda, elektrikli ısıtması ile bu özel sınıf basınçlı yıkama makineleri, hijyenik alanlarda, hastanelerde, mutfaklarda veya hamamlarda kullanılır.

Ürüne git
Kärcher Yanmalı motor

Yanmalı motor

Enerji kaynağı olmayan yerlerde, yanmalı motoru ile maksimum çok yönlülük sağlar.

Ürüne git