Sıcak - soğuk basınçlı yıkama makineleri
Sıcak su ile, basınçlı yıkama makinesi aynı miktarda basınçla bile daha iyi temizler. Kärcher Basınçlı Yıkama Makineleri, yüksek standartlardaki kullanım kolaylığı ve modern teknolojisi ile dikkat çeker.
Orta sınıf
Otomobil galerileri, yapı sanayi, tarım ve kent içi kullanımlar için tasarlanmış bu orta sınıf makineler, yenilikçi teknoloji ile maksimum kullanım kolaylığını birleştirirler. Ağır işlerde kullanım için idealdir.
Kompakt
Yenilikçi teknolojiye sahip, kullanımı kolay, kompakt sınıf basınçlı yıkama makineleri, tek buton çalıştırma, tank ile entegre gövde ve kendi üzerinde bulunan yüksek basınç hortum tamburu içerir.
Dik konumlu
Güçlü ve dayanıklı makineler, kolay taşınabilirliği ve manevra kabiliyetlerinden dolayı dikkat çekmektedirler. Bu özellikleri bu sınıfı çeşitli atölyeler, küçük garajlar ve temizlik şirketleri için ekonomik bir alternatif haline getirmektedir.
Özel sınıf
Egzoz gazlarından sakınıldığı veya yasak olduğu durumlarda, elektrikli ısıtması ile bu özel sınıf basınçlı yıkama makineleri, hijyenik alanlarda, hastanelerde, mutfaklarda veya hamamlarda kullanılır.
Yanmalı motor
Enerji kaynağı olmayan yerlerde, yanmalı motoru ile maksimum çok yönlülük sağlar.