Kül süpürgeleri
İster yazın mangaldan kalan, ister kışın şömineden kalan küller olsun: Kärcher kül süpürgeleri bütün külü zahmetsizce ve derinlemesine bir şekilde temizler. Özel geliştirilmiş bir test prosedürü en yüksek seviyede güvenlik sağlar. Yüksek ve uzun süreli vakum gücü sayesinde çok büyük miktarlardaki kirler bile hızlıca temizlenir.
Verimli filtre sistemi
Bir düz oluklu filtre ve kaba kir filtresinden oluşan eşsiz filtre sistemi sayesinde şaşırtıcı derecede fazla kül çekilebilir.
TÜV tarafından test edilmiştir
Kärcher için özel olarak geliştirilmiş test sürecinin bir parçası olarak, TÜV Süd kül ve kuru elektrikli süpürgelerinin, kül çekerken maksimum güvenliği sunduğunu doğrulamıştır.
Tam fonksiyonlu kuru elektrikli süpürge
Standart olarak bir yer başlığı da tedarik kapsamında bulunmaktadır. Yüksek kaliteli krom kaplı emiş boruları ile birlikte kullanıldığı zaman, AD 3.200 standart bir kuru elektrikli süpürge haline gelir.
Düzenli aksesuarlar
Kablo ile standart olarak verilen tüm aksesuarlar, aksesuar saklama alanında çabucak ve düzenli bir şekilde saklanabilir.