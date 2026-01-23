Islak ve kuru elektrikli süpürgeler
Islak veya kuru, kaba veya ince kir - arabada, bodrumda, garajda, hobi atölyesinde veya evin çevresinde - Kärcher ıslak ve kuru elektrikli süpürgeler çok işlevlilikleri ile etkileyicidir. Son derece sağlamdırlar, mükemmel bir emiş gücüne sahiptirler ve enerji açısından verimlidirler. Kompakt tasarımları sayesinde kolayca ve hemen her yerde saklanabilir. Her zaman elinizin altında! Çok sayıda fonksiyon ve kapsamlı aksesuar yelpazesi, her yönden mükemmel temizlik sonuçları ve maksimum kullanım kolaylığı sağlar. Bataryalı modellerimiz, prizin olmadığı her yerde de kullanılabilir.
WOW! YENİDEN MÜKEMMEL.
Islak veya kuru fark etmez: Güçlü WD serisi her türlü kiri süpürür! Yüksek emiş güçleri ve tüm zemin yüzeylerinde hızlı, kalıntı bırakmadan kir çıkarmaları, evinizin içine ve çevresine mükemmel temizliği geri getirecek. Islak veya kuru kir için, çeşitli aksesuarlarıyla WD güvenilir bir müttefiktir.
ÜRÜN TASARIM ÖZELLİKLERİ
Çeşitli Uygulama Alanları
Çok işlevlilik, ıslak ve kuru elektrikli süpürgelerimizin DNA'sında yer almaktadır. Doğru zemin başlığından ve uygun hortumdan özel filtre sistemlerine kadar tüm bileşenlerimiz mümkün olan en iyi şekilde birlikte çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bu şekilde, Kärcher çok amaçlı elektrikli süpürgeleri kullanıldıkları yerin özel gereksinimlerini karşılayabilir ve tüm alanlarda olağanüstü temizlik sağlayabilir. Güçlü WD serisi ile kirin kuru, ıslak, kaba veya ince olması fark etmez.
Üstün Temizleme Performansı ve Emiş Gücü
Geleneksel ev tipi elektrikli süpürgelerin zorlandığı yerde, Kärcher ıslak ve kuru elektrikli süpürgeler imdadınıza yetişiyor. Olağanüstü enerji verimliliği ile birleştirilmiş güçlü emiş ile ıslak ve kuru elektrikli süpürgeler, mükemmel şekilde koordine edilmiş cihazlar ve aksesuarlar sayesinde ideal kir toplama sağlar, hızlı ve kapsamlı temizlik sonuçları elde eder. Keserken, zımparalarken ve çok daha fazlasını yaparken emme aletini kullanmak, çalışma alanınızı temiz tutarak toza ve kire maruz kalmayı azaltır.
Daha Fazla Kolaylık
Bir sonraki düzeyde kolaylık: kompakt tasarımı sayesinde çok az yer kaplar. Hortum ve aksesuarların doğrudan cihaz üzerinde saklanması için alanlar bulunur. Yenilikçi filtre tasarımları, ıslak ve kuru elektrikli süpürgelerin kirle hiç temas etmeden kullanımını kolaylaştırır. Ayrıca, yüksek kalite ve sağlamlık sayesinde uzun kullanım ömürleri, ıslak ve kuru elektrikli süpürgeleri birbirinden ayırır.
Uygulama Alanları
Araç Temizliği
Arabanızı Kärcher ıslak ve kuru elektrikli süpürgeyle iyice temizleyin. Geniş aksesuar yelpazesi, koltuklar ve ulaşılması zor yerler arasında temizlik yapmanızı sağlar.
Yenileme
Kärcher ıslak ve kuru elektrikli süpürgeler kaba molozları da yönetebilir. Yenilikçi filtre sistemi ve sürekli yüksek emiş gücü, temizleme işlemini basitleştirir ve düşük enerji tüketimi ile çalışmayı mümkün kılar. Islak veya nemli moloz bile sorun teşkil etmez.
Sıvılar ve Parçalar
Yüksek emiş gücü, sağlam hazne ve filtre torbası olmadan vakumlama seçeneği sayesinde kırık içme şişeleri, küçük su birikintileri veya nemli kirler hiç sorun değil.
Sızan veya Dökülen Su
Büyük su birikintilerinin çeşitli nedenleri vardır, ancak her durumda bir Kärcher ıslak ve kuru elektrikli süpürge ile tamamen temizlenebilir. Büyük hazne, uzun süre vakum yapabilmenizi ve büyük su birikintilerini hızlı ve zahmetsizce toplamanızı sağlar.
Bahçe
Islak ve kuru bir elektrikli süpürge, bahçede bile gerçek bir yardımcıdır. Küçük dalları, çakılları, yaprakları kolayca süpürün veya üfleyici işlevini kullanarak bir kenara üfleyin.
Dış alan
Islak ve kuru elektrikli süpürgeler ile teraslar, garajlar, ev girişleri ve merdivenler kısa sürede tekrar temizlenir.
İç Alan
Islak ve kuru elektrikli süpürgeler, yaşam alanlarındaki süpürme için normal elektrikli süpürgeler gibi kullanılabilir ve halı başlığı gibi özel aksesuarlar sayesinde en iyi temizlik sonuçlarını sunar.
İsimlendirme
Batarya ile Çalışan Islak ve Kuru Elektrikli Süpürgeler
Kärcher'in batarya ile çalışan ve güçlü çok amaçlı elektrikli süpürgeleri, kablolu çok amaçlı elektrikli süpürgelerin ulaşamadığı yerlerde veya arabada, garajın altında, yazlık evde veya arazide olması fark etmeksizin ulaşılması zor alanlarda kapsamlı temizlik ve aynı zamanda kablolu bir cihazla aynı işlevselliği sağlar. Kablo yok, sınır yok: 17 litrelik büyük bir hazneye sahip WD 3 Bataryalı ve kompakt taşınabilir bir tasarımda WD 1 Kompakt Bataryalı.
Islak ve Kuru Elektrikli Süpürge Aksesuarları: Pratik ve Kapsamlı
Aksesuarlar, Kärcher ıslak ve kuru elektrikli süpürgeler için özel olarak geliştirilmiştir. Cihazlarla birlikte, son derece etkileyici temizleme verimliliği sağlarlar ve uygulama yelpazesini genişletirler.