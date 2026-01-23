Islak ve kuru elektrikli süpürgeler

Islak veya kuru, kaba veya ince kir - arabada, bodrumda, garajda, hobi atölyesinde veya evin çevresinde - Kärcher ıslak ve kuru elektrikli süpürgeler çok işlevlilikleri ile etkileyicidir. Son derece sağlamdırlar, mükemmel bir emiş gücüne sahiptirler ve enerji açısından verimlidirler. Kompakt tasarımları sayesinde kolayca ve hemen her yerde saklanabilir. Her zaman elinizin altında! Çok sayıda fonksiyon ve kapsamlı aksesuar yelpazesi, her yönden mükemmel temizlik sonuçları ve maksimum kullanım kolaylığı sağlar. Bataryalı modellerimiz, prizin olmadığı her yerde de kullanılabilir.