Buharlı temizlik makineleri
Kimyasal kullanmadan hijyenik bir temizlik elde etmek mümkündür. Kärcher Buharlı Temizlik Makineleri & Buharlı - Vakumlu Makineler, herhangi bir kimyasal temizlik maddesi kullanılmadan hijyenik ve ekonomik bir şekilde temizlik yapar. Geniş aksesuar yelpazesi bu makineleri bütün sert zeminler, cam ve karo yüzeyleri gibi farklı alanlarda kullanımlara uygun hale getirir.
Buharlı temizlik makinesi
Hijyenik, uygun maliyetli ve çevre dostudur. Kärcher Buharlı Temizlik Makineleri, tüm zor yüzeyleri kimyasal temizlik maddesi kullanmadan temizler.
Buharlı - vakumlu temizlik makineleri
Kärcher Buharlı - Vakumlu Temizlik Makineleri, çalışma kolaylığı ve tüm zor yüzeylerde etkili temizleme performansı ile ön plana çıkar. Geniş aksesuar yelpazesi istenilen temizliği elde etmeye olanak sağlar.