Buharlı temizlik makineleri

Kimyasal kullanmadan hijyenik bir temizlik elde etmek mümkündür. Kärcher Buharlı Temizlik Makineleri & Buharlı - Vakumlu Makineler, herhangi bir kimyasal temizlik maddesi kullanılmadan hijyenik ve ekonomik bir şekilde temizlik yapar. Geniş aksesuar yelpazesi bu makineleri bütün sert zeminler, cam ve karo yüzeyleri gibi farklı alanlarda kullanımlara uygun hale getirir.