HALI & KOLTUK YIKAMA MAKİNELERİ
Halılar, döşemeler, minderler, araba koltukları kısaca tüm tekstil yüzeyleri için hijyenik temizlik! Kärcher halı koltuk yıkama makineleri, su içinde çözülmüş RM 519 deterjanı ipliklere doğru derinlemesine püskürtür ve spreyin çözdüğü kirlerle birlikte suyu geri vakumlar. Yağ, kir ve kötü kokular etkili bir şekilde temizlenir. Ayrıca bu cihazlar alerji hastaları ve evcil hayvan sahiplerine son derece uygundur.
Profesyonel Halı Koltuk Yıkama Makineleri
Profesyonel Halı Koltuk Yıkama Makinelerini keşfet.
AİLELER VE HAYVAN SEVERLER İÇİN MÜKEMMEL
Artık dökülen içecekler veya çamurlu pençeler için endişelenmenize gerek yok. Kärcher Halı & Koltuk Yıkama Makinelerimizin mükemmel temizleme performansı, tüm tekstil yüzeylerinin hızla tekrar temizlenmesini ve tüm lekelerin çıkarılmasını sağlar. Yoğun lif derinliğinde temizlik, döşemelerinizin ve halılarınızın tekrar yeni gibi görünmesini sağlar. Aileler, alerjisi olanlar ve evcil hayvanı olan aileler için idealdir. Halı & Koltuk Yıkama Makinelerimiz inatçı kirleri gidermek için özel olarak tasarlanmış olup evinizde tamamen rahat hissetmenizi sağlar.
TEKSTİL YÜZEYLERİ ARTIK DAHA TEMİZ!
Özel sorun çözücü: Halı koltuk yıkama makinelerimizle, neredeyse tüm tekstil yüzeylerinde en inatçı kirleri bile temizleyebilirsiniz. Araba koltukları ve halılardan paspaslara, bahçe mobilyalarına, döşemelere veya kumaş örtülere kadar – iç ve dış mekanlarda çok çeşitli uygulamalar sunar.
DERİNLEMESİNE TEMİZLİK!
Heyecan uyandıran derinlemesine temizlik:Derinleşmiş kirleri bile anında çıkarmanıza olanak sunar. Özellikle alerjisi olanlar rahat bir nefes alabilir. Ayrıca sprey ekstraksiyonlu temizleyicilerimiz uzun kullanım ömürleri, yüksek kaliteleri ve sağlamlıkları ile etkileyicidir.
HER ZORLUK İÇİN
Çeşitli aksesuar yelpazemizle temizlik seçeneklerinizi genişletin. Ulaşılması zor alanlarda ıslak kuru temizlik için aralık başlığından, döşemeli mobilyalar için döşeme yıkama başlığına ve halılar ve geniş tekstil alanları için halı & koltuk yıkama başlığına kadar geniş bir aksesuar yelpazesi sunuyoruz. Destek kolu zemin temizliği sırasında da kullanımı kolaylaştırır. Ayrıca zeminleri, tekstil yüzeylerini ve aralıkları süpürmeye yönelik kapsamlı aksesuarlarımızı keşfedin. Tüm aksesuar parçaları ıslak ve kuru elektrikli süpürge aksesuarlarımızla uyumludur.
HIZLI VE DERİNLEMESİNE AYAKKABI TEMİZLİĞİ
Ayakkabı temizleme başlığı, Kärcher halı & koltuk yıkama makinesi için mükemmel bir aksesuardır.
Spor ayakkabıların ve gündelik ayakkabıların kapsamlı ve rahat temizliğini sağlar. Ayakkabılar hızlı, ergonomik ve güvenilir bir şekilde temizlenir. Kolay değiştirilebilir fırça başlıkları sayesinde, ayakkabıların hem tabanı hem de üst kısmı hızlı ve kapsamlı şekilde anında temizlenir. Yenilikçi kendi kendini temizleme fonksiyonu sayesinde Ayakkabı temizleme başlığı her zaman temiz ve kullanıma hazırdır.
SE 6 Signature Line
Yalnızca en yenilikçi, yüksek performanslı ürünlerimiz teknoloji öncüsü ve şirket kurucusu Alfred Kärcher'in imzasını taşır.
Şirketin kurucusu Alfred Kärcher'in imzası, ürünün kendi kategorisinde en iyi Kärcher cihazı olduğunu gösteriyor. Diğer ayrıcalıklı avantajlar arasında uygulama desteği ve uzatılmış garanti yer alır.
SE 6 Signature Line gerçekten çok yönlüdür. Kärcher'in kanıtlanmış halı koltuk yıkama teknolojisi, tekstil yüzeylerinde mükemmel temizlik sonuçları sağlar. Çeşitli aksesuar parçalarıyla, tam teşekküllü bir ıslak ve kuru elektrikli süpürge olarak da kullanılabilen çok yönlü bir 3'ü 1 arada cihaza dönüştürülebilir.