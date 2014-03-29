HALI & KOLTUK YIKAMA MAKİNELERİ

SE 6 Signature Line

Yalnızca en yenilikçi, yüksek performanslı ürünlerimiz teknoloji öncüsü ve şirket kurucusu Alfred Kärcher'in imzasını taşır.

Şirketin kurucusu Alfred Kärcher'in imzası, ürünün kendi kategorisinde en iyi Kärcher cihazı olduğunu gösteriyor. Diğer ayrıcalıklı avantajlar arasında uygulama desteği ve uzatılmış garanti yer alır.

SE 6 Signature Line gerçekten çok yönlüdür. Kärcher'in kanıtlanmış halı koltuk yıkama teknolojisi, tekstil yüzeylerinde mükemmel temizlik sonuçları sağlar. Çeşitli aksesuar parçalarıyla, tam teşekküllü bir ıslak ve kuru elektrikli süpürge olarak da kullanılabilen çok yönlü bir 3'ü 1 arada cihaza dönüştürülebilir.