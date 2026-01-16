ZEMİN TEMİZLEME MAKİNELERİ
Zemini temizlemenin daha hızlı ve daha kolay bir yolu olmasını ister miydiniz? Veya tüm zemin temizlemeyi önceden süpürmek zorunda kalmadan tek seferde bitirebileceğinizi? Manevra kabiliyeti yüksek, hafif bir çözüm arayanlar bunu bataryalı FC 2'de bulacak ve uzun ömürlü, kesintisiz pil ömrü arayan herkes, kaba kirleri bile tek adımda zahmetsizce toplayan FC 7 Cordless'ı tercih etmeli.
FC 8 Smart Signature Serisi – akıllı özelliklerimiz
FC 8 Smart Signature Serisi, eski ev kuralı olan "Önce süpür, sonra paspasla" işlemini, her türlü kuru ve ıslak günlük kirleri yaptığı kadar kolay bir şekilde gerçekleştirir. Ters yönde dönen iki silindir çifti anında çalışmaya başlar ve yarı sürede zemininize eski parlaklığını geri kazandırır.** Artık şık bir LCD ekran ve uygulama bağlantısıyla: farklı zeminler için optimize edilmiş on temizleme modundan, bir seçimi aktarın Mükemmel temizleme sonuçları için cihaza türler ekleyin veya özelleştirilmiş temizleme modlarını yapılandırın.
Home & Garden Uygulaması
FC 8 Smart Signature Serisiyle mükemmel temizlik sonuçlarına nasıl ulaşacağınızı öğrenin. Bluetooth aracılığıyla zemin temizleyicinizi Home and Garden uygulamasını kullanarak akıllı telefonunuza kolayca bağlayabilirsiniz. Uzman ipuçlarımızdan ve farklı zemin türleri için önerilen çeşitli temizleme modlarından yararlanın veya kendi özelleştirilmiş modlarınızı oluşturun.
Signature Line
WOW'un doğuşu. Yalnızca İç Mekan kategorilerindeki en iyi ve en yenilikçi ürünler Alfred Kärcher imzasını taşır ve Signature Line'ın bir parçasıdır.
FC 8 Smart Signature Line Kullanımı
- Cihazın başlatılması (0:00)
- Sert zeminlerin temizlenmesi (0:27)
- Boost modunu etkinleştirme (0:47)
- Hassas zeminlerin temizlenmesi (0:51)
- Temizleme modlarını seçme ve aktarma (0:59)
- Özelleştirilmiş temizleme modları oluşturma (1:11)
- Temiz su deposunun doldurulması (1:35)
- Kirli su deposunun boşaltılması (1:50)
- Son temizlik, cihazın kaldırılması (2:00)
Patentli küçük katı kirleri toplama teknolojisi
Kärcher'in zemin temizleyicilerindeki silindirler sürekli olarak temiz su ile ıslatılır; kirli su kazınarak bir tankta toplanır.
Zemin temizleyicilerimizde vakum fanı yoktur, bu nedenle inanılmaz derecede incedirler, manevraları kolaydır ve sessizdirler. Merkezi silindir tahriki mükemmel kenar temizliği sağlar.
Geleneksel yöntemlere göre %20 daha iyi temizlik sonuçları*
Zemininiz sahnenizdir. Zemin temizleyicilerimiz zemininizin parıldamasını sağlar; temizlik yaklaşık %20 herhangi bir paspastan çok daha derinlemesine ve çok daha az çaba gerektirir.* Kendi kendini temizleme işlevine sahip otomatik olarak çalıştırılan silindirler, kiri ileri geri silmek yerine, kiri emer ve ardından kirli suyu ayrı bir tanka taşır. Bunu yaparken, temizleyicilerimiz zeminde o kadar az nem bırakıyor ki gösteri sadece iki dakika içinde devam edebiliyor. Kapsamlı temizlik, evlerde yaygın olarak kullanılan tüm sert zeminlerdeki yaygın ev bakterilerinin yüzde %99.9 kadarını yok eder.****
Zeminler yarı sürede temizlenir***
Patentli küçük katı kirleri toplama teknolojisi sayesinde hepsi bir arada zemin temizleyicilerimizle mükemmel sonuçlar elde edebilirsiniz. Her türlü kuru ve ıslak günlük kirleri tek adımda paspaslayıp toplar. Beklediğiniz gibi köşelerde ve kenarlarda bile. Entegre saç tarakları sayesinde tüyler de kolaylıkla alınır.
Farklı zemin ve kir türleri için ayarlanabilir temizleme modları
FC 4-4 ve FC 7 'de, silindir dönüşü ve su akışı, kir ve zemin türüne bağlı olarak iki seviyeden birine ayarlanabilir (ahşap zeminler için mod 1, taş zeminler için mod 2). FC 7ayrıca inatçı lekelerin üstesinden gelmek için bir güçlendirme modu da sunar.
FC 8 'de uygulama bağlantısı, farklı zemin türleri için optimize edilmiş on temizleme modundan, bir seçimi cihaza aktarmak için kullanılabilir. Kendi özelleştirilmiş temizleme modlarınızı yapılandırma yeteneği sayesinde bu model tüm gereksinimlerinizi karşılar.
Uzun Çalışma Süresi İçin Bataryalı
Maksimum hareket özgürlüğü ve esnekliğin yanı sıra FC 4 ve FC 2 için 4 V Kärcher bataryaları ile çalışma sürenizi uzatabilirsiniz. Lityum-iyon bataryalar sayesinde, cihaz uzun ömürlü ve güçlüdür.
Zahmetsiz zemin temizliği
Artık elle fırçalamaya gerek yok. Kendi kendini temizleme fonksiyonu sayesinde kir silindirlerden sürekli olarak uzaklaştırıldığı için zemin temizleme bezlerini sıkıcı bir şekilde sıkmak zorunda kalmazsınız. Ayrı olarak entegre edilen ve kolayca çıkarılabilen temiz ve kirli su depoları sayesinde artık kovayı sürüklemeye gerek yok.
Tüm sert zeminlere uygundur
Düşük kalan nem, Kärcher zemin temizleyicilerinin tüm sert zeminler (taş, fayans, parke, laminat, vinil) için uygun olduğu anlamına gelir. Zeminler üzerinde çok kısa sürede tekrar yürünebilir. Kärcher deterjanları ve bakım maddeleriyle mükemmel zemin bakımı.
Mükemmel köşe temizliği
FC 8, FC 7 ve FC 4-4'teki merkezi silindir tahriki köşelerde ve kenarlarda mükemmel temizlik sonuçları sağlar.
Yıkanabilir silindirler
Yüksek kaliteli temizleme silindirlerinin takılması ve çıkarılması hızlı ve kolaydır. Silindirler ayrıca 60 °C'ye kadar makinede yıkanabilir.
%90'a varan su tasarrufu***
Geleneksel paspas ve kovayla temizliği ile karşılaştırıldığında.***
Kendi kendine ayakta durma
Mola vermek için idealdir; zemin temizleyicilerimiz kendi başlarına ayakta durur.
Kendi kendini temizleme modu
FC 8, FC 7 ve FC 4-4'teki kendi kendini temizleme modu, hortumların ve silindirlerin dakikada 400 silindir dönüşüyle hızlı temizlenmesini sağlar.
WOW! Yeniden Mükemmel.
Zemindeki kirler zorlayıcı olsa da temizlik zor olmak zorunda değil! Zemin temizleyicilerimizden birini kullanarak temizlemek çok daha kolay.
FC 8 SMART SIGNATURE LINE
Alan performansı yakl. şarj başına 230 m²
- Her türlü kuru ve ıslak günlük kiri temizler
- Silme + toz toplama + kaba kir toplama
- Yaklaşık 60 dakika pil çalışma süresi
- Tüm sert zeminler için uygun + 2 standart temizleme modu + Boost modu + uygulamayı kullanarak istediğiniz sayıda ek temizleme modu
- Köşelerde ve kenarlarda mükemmel temizlik
- 4 silindir + 1 üniversal zemin temizleyici içerir
- Ters yönde dönen silindir teknolojisi
- 4 silindirli teknoloji
- Entegre LED'li zemin başlığı
- Şık LCD ekran ve uygulama bağlantısı
- Dakikada 400 silindir devriyle kendi kendini temizleme modu
FC 7 CORDLESS
Alan performansı yakl. şarj başına 175 m²
- Her türlü kuru ve ıslak günlük kiri temizler
- Silme+ toz toplama + kaba kir toplama
- Yaklaşık 45 dakika pil çalışma süresi
- Tüm sert zeminler için uygun + 2 temizleme seviyesi + Boost modu
- Köşelerde ve kenarlarda mükemmel temizlik
- 4 silindir + 1 üniversal zemin temizleyici içerir
- Ters yönde dönen silindir teknolojisi
- 4 silindirli teknoloji
- Dakikada 400 silindir devriyle kendi kendini temizleme modu
FC 4 BATARYALI ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ
Alan performansı yakl. dolu batarya şarjı başına 90 m²
- Her türlü kuru ve ıslak günlük kiri temizler
- Silme + toz toplama + kaba kir toplama
- Batarya şarjı başına 30 dakikaya kadar çalışma süresi
- Tüm sert zeminler için uygun + 2 temizleme seviyesi
- Köşelerde ve kenarlarda mükemmel temizlik
- 2 silindir + 1 üniversal zemin temizleyici içerir + 2 x 4 V değiştirilebilir pil
- Dakikada 400 silindir devriyle kendi kendini temizleme modu
FC 2 BATARYALI ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ
Alan performansı yakl. dolu batarya şarjı başına 70 m²
- Her türlü kuru ve ıslak günlük kiri temizler
- Silme + toz toplama + kaba kir toplama
- Batarya şarjı başına 20 dakikaya kadar çalışma süresi
- Tüm sert zeminler için uygun
- Köşelerde ve kenarlarda optimize edilmiş temizlik
- 1 rulo + 1 üniversal zemin temizleyici + 4 V değiştirilebilir pil içerir
Deterjanlar ve aksesuarlar
Kärcher zemin temizleyicileri için mevcut aksesuar yelpazesi temizlik ve bakım zemininize mükemmel şekilde uyarlanabilir. Örneğin standart deterjan her türlü sert zemin için uygundur, ahşap ve taş için özel deterjanlar ise bu tür zeminlere ek olarak bakım yapar ve korur.
* Kärcher zemin temizleyici, geleneksel paspaslara kıyasla % 20'ye kadar daha iyi temizleme performansı sağlar. Temizleme verimliliği, kir toplama ve kenar temizliği için ortalama test sonuçlarını ifade eder.
** Kärcher zemin temizleyicileri temizlik sürenizi yarıya indirebilir, çünkü genel ev kirleri sert zeminlerden tek adımda temizlenebilir ve paspaslamadan önce süpürme ihtiyacını ortadan kaldırır.
*** 60 m²'lik bir zemin alanını temizlerken, Kärcher zemin temizleyicileri, geleneksel paspas ve kovaya kıyasla yüzde 90'a kadar daha az su kullanır.
**** FC 2-4: 99%, FC 4-4: 99%, FC 7: 99.9%, FC 8: 99.9%.