ZEMİN TEMİZLEME MAKİNELERİ

Farklı zemin ve kir türleri için ayarlanabilir temizleme modları

FC 4-4 ve FC 7 'de, silindir dönüşü ve su akışı, kir ve zemin türüne bağlı olarak iki seviyeden birine ayarlanabilir (ahşap zeminler için mod 1, taş zeminler için mod 2). FC 7ayrıca inatçı lekelerin üstesinden gelmek için bir güçlendirme modu da sunar.



FC 8 'de uygulama bağlantısı, farklı zemin türleri için optimize edilmiş on temizleme modundan, bir seçimi cihaza aktarmak için kullanılabilir. Kendi özelleştirilmiş temizleme modlarınızı yapılandırma yeteneği sayesinde bu model tüm gereksinimlerinizi karşılar.